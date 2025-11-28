Hindustan Hindi News
पश्चिमी देश इजरायल को रोक नहीं पाए

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025
रहीस सिंह, विदेशी मामलों के अध्येता

कुछ ही दिनों पहले ब्रिटेन ने लंदन स्थित फलस्तीनी मिशन को दूतावास के रूप में मान्यता दी थी, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी प्रस्ताव 2803 को स्वीकार कर डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन कर दिया है। इन पहलों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ब्रिटेन से मान्यता मिलने के बाद लंदन में फलस्तीनी ध्वज फहराते वक्त आवाज सुनाई पड़ी थी, ‘इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। फलस्तीन जिंदाबाद!’, क्या यह ध्वनि एक व्यावहारिक धरातल हासिल करने जा रही है? या यह एक कहानी का अंत और दूसरी की शुरुआत भर है? क्या वास्तव में फलस्तीन एक ‘स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र’ बनने की दिशा में बढ़ चला है?

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों द्वारा पिछले कुछ महीनों में दी गई मान्यताएं फलस्तीन के लिए उम्मीदों का एक नया आकाश तो सृजित करती ही हैं, परंतु अभी सवाल बहुत हैं। पहला तो यही कि वर्ष 2012 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को गैर-सदस्यीय पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया था, तब 193 देशों में से 138 ने इसके पक्ष में मतदान किया था। क्या फलस्तीन की स्थिति इससे बदली? क्या कैंप डेविड (1978), ओस्लो समझौता (1993-95) या अब्राहम अकॉर्ड (2020) ने फलस्तीन के भाग्य को बदलने में मदद की? नहीं। क्या ये देश भी सिर्फ प्रतीकात्मक मान्यता तक सीमित रहेंगे या इजरायल और अमेरिका को ललकारेंगे?

जो इजरायल पर नजर रखते हैं, वे उसके नजरिये से परिचित होंगे। वह ‘द्वि-राष्ट्र’ सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं करेगा। विचार कीजिए, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन देशों द्वारा दी गई मान्यता को ‘बेतुका’ और ‘आतंकवाद को इनाम’ करार देते हैं, तब वह फलस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता कहां स्वीकार करेंगे? ऐसे में, ट्रंप का ‘शांति फॉर्मूला’ कितना फलीभूत हो पाएगा, इस पर अभी कुछ कहना अनुचित लगता है। वैसे भी, ट्रंप फलस्तीन को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि उस पर नियंत्रण चाहते हैं।

सितंबर 2025 में जिस शांति फॉर्मूले या योजना को लेकर वह आए थे, उसमें संघर्ष-विराम और बंधकों की रिहाई के बाद वाले चरण में निरस्त्रीकरण, अंतरिम शासन-व्यवस्था और पुनर्निर्माण करने की बात है, जिसका अंतिम लक्ष्य एक ‘उग्रवाद व आतंक-मुक्त क्षेत्र’ स्थापित करना है। यहां दो विषय प्रमुख हैं। पहला यह कि उग्रवाद को परिभाषित कौन करेगा? दूसरा यह कि बोर्ड ऑफ पीस (बीओपी) को दिसंबर 2027 तक गाजा के संक्रमण, पुनर्निर्माण और शासन सुधारों की निगरानी करनी है, तत्पश्चात यह पुनर्गठित फलस्तीनी प्राधिकरण को नियंत्रण सौंप देगा। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस किसके अधीन होगा? डोनाल्ड ट्रंप के। फिर हित किसके सधेंगे?

हाल के संघर्ष और बेंजामिन नेतन्याहू के मनोविज्ञान को परखने की कोशिश करें, तो उनका 2021 का एक कथन याद आता है- ‘जब तक जरूरी होगा, बम बरसाए जाएंगे।’ 7 अक्तूबर, 2023 के हमास के दुस्साहस ने नेतन्याहू को वह अवसर भी प्रदान कर दिया। एक सुरक्षित इजरायल के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम उचित माने जा सकते हैं, उनके लक्ष्य को नहीं। एक अंतहीन युद्ध, अंधाधुंध गोलियां और बम व सैन्य कार्रवाइयां किसे निशाना बना रही थीं? गाजा के आम लोगों को, पर दुनिया चुप रही। यही नहीं, अरब दुनिया के रहनुमाओं ने भी फायदे के अर्थशास्त्र पर काम किया और चुप रहे। परिणाम यह हुआ कि संघर्ष-विराम तक गाजा की 60 प्रतिशत से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और लाखों लोग बेघर।

फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की मानें, तो अब तक गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई में 60,839 लोग मारे जा चुके हैं। वैसे कुछ रिपोर्टें इस संख्या को 70,000 से 72,500 तक बताती हैं। अभी तो इजरायल की योजना है एक ‘ह्यूमैनिटेरियन सिटी’ की, जो गाजा के दक्षिणी राफाह के खंडहरों पर बसेगी, जिसमें शुरू में लगभग छह लाख बेघर हुए फलस्तीनियों को स्थानांतरित किया जाएगा, फिर 20 लाख लोगों को। इस सिटी का नियंत्रण इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) के पास होगा, फिर हकीकत क्या बनेगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं।

एक बात और। जैसे ही फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को मान्यता दी, वैसे ही मुस्लिम देशों के नेता न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से एक अलग बैठक में गाजा में स्थिरता लाने वाली किसी विशेष योजना पर चर्चा करने की तैयारी करने लगे। तो क्या ये देश इजरायल के खिलाफ फलस्तीन के पक्ष में खड़े होंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें दो-राष्ट्र समाधान की योजना पर चर्चा की गई। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही इसे मृत घोषित कर चुके हैं। फिर अब मानेंगे?

बहरहाल, फलस्तीन की बदलती हुई किस्मत की कहानी संक्षेप में बता पाना संभव नहीं है। यह सदियों के इतिहास का दस्तावेज है, जिसकी शुरुआत बाल्फोर घोषणा (1917) से हुई और अब आकर ट्रंप के ‘पीस फॉमूर्ले’ पर कुछ ठिठकती हुई दिख रही है। इसने 1948 में इजरायल के गठन और उसकी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अरब अस्वीकार्य देखा, मध्य-पूर्व का युद्ध (1967) और गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम पर इजरायल का नियंत्रण देखा। इसने यूरोप व अमेरिका के खेल देखे, जिनमें झूठ था, षड़्यंत्र था और बेपरदा होती हकीकतें थीं। अब अमेरिका की तरफ से लाई गई शांति योजना है।

फलस्तीनियों का सपना क्या है? वही, जो पैलेस्टाइन ऑन अ प्लेट : मेमोरीज फ्रॉम माई मदर्स किचेन की लेखिका जूडी काला लिख रही हैं, ‘हम यह बताना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों, अपनी स्वतंत्रता और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं और अपने घर वापस जाने में सक्षम हैं।’ अब देखना यह है कि ये शब्द सार्थकता के फलक पर अपना झंडा फहरा पाते हैं या नहीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)