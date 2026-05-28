कर्नाटक की कलह खत्म करती कांग्रेस

विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी राज्यों में राजनीति की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। आवश्यक नहीं कि वहां उत्तर भारत जैसी राजनीति दोहराई जाए। जैसे- केरल में ही वामपंथ और कांग्रेस की लड़ाई पुरानी है। साल 1959 में यहां की नंबूदिरीपाद…

मनीषा प्रियम,राजनीतिक विश्लेषक विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी राज्यों में राजनीति की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। आवश्यक नहीं कि वहां उत्तर भारत जैसी राजनीति दोहराई जाए। जैसे- केरल में ही वामपंथ और कांग्रेस की लड़ाई पुरानी है। साल 1959 में यहां की नंबूदिरीपाद सरकार को तत्कालीन नेहरू मंत्रिमंडल द्वारा बर्खास्त किए जाने से लेकर कद्दावर वामपंथी नेता पी विजयन की सरकार को हाल में चुनावी शिकस्त देने तक हम इसकी झलक देख सकते हैं, मगर यहां राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल के बजाय वीडी सतीशन को राज्य की कमान सौंपी गई है, क्योंकि जमीन पर उनकी अच्छी पकड़ है। ठीक इसी तरह की रोचक तस्वीर अब कर्नाटक में उभर रही है।

कर्नाटक में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की। भाजपा में बीएस येदियुरप्पा जैसे कद्दावर स्थानीय नेता और बीएल संतोष जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े प्रखर राजनीतिज्ञ थे, फिर भी, कांग्रेस को 135 सीटें मिलीं। यहां तक कि एचडी देवगौड़ा का परोक्ष साथ भी भाजपा को सत्ता नहीं दिला सका, मगर अंदरूनी कलह की पुरानी कांग्रेसी कहानी कर्नाटक में भी दिखी। चुनावी जीत की सारी मेहनत डीके शिवकुमार ने की, यहां तक कि जरूरी संसाधन भी उन्होंने जुटाए, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में बाजी सिद्धारमैया के हाथों में लगी।

सिद्धारमैया अति पिछड़ी कुरुबा जाति के नेता हैं। साल 2013 की चुनावी जीत के बाद जब वह मुख्यमंत्री बनेे, तब उन्होंने पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और दलितों के एक सामाजिक गठबंधन ‘अहिंदा’ को आगे बढ़ाया, जो पारंपरिक रूप से शक्तिशाली वोक्कालिगा और लिंगायत जातियों के दबदबे को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। सिद्धारमैया की राजनीति और इस नए सामाजिक गठबंधन को देखते हुए ही कांग्रेस हाईकमान ने डीके शिवकुमार की दावेदारी को उस वक्त स्वीकार नहीं किया। अब करीब तीन साल के बाद शिवकुमार की दावेदारी कहीं अधिक मुखरता से सामने आई है।

डीके शिवकुमार आलाकमान के नजदीकी माने जाते हैं और राजनीतिक दमखम रखते हैं। वह संसाधन जुटाने में माहिर हैं। हाईकमान को उनकी आवश्यकता है। फिर, वोक्कालिगा राजनीति में अभी एक शून्य दिख रहा है, क्योंकि देवगौड़ा की उम्र बढ़ चली है व प्रज्वल रेवन्ना पर तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं। मैसूर के इलाकों व दक्षिण कर्नाटक की राजनीति में शिवकुमार का दबदबा है। ऐसे में, सिद्धारमैया का इस्तीफा देना और डीके शिवकुमार के नाम को आगे बढ़ाया जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी हाईकमान यहां अब मजबूती से बागडोर संभाल सकता है। कांग्रेस में तमाम राज्यों में अनेक बड़े और कद्दावर नेता मौजूद हैं, लेकिन कई बार उनकी अंदरूनी कलह को हाईकमान खत्म नहीं कर पाता।

राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। उनके बीच के मतभेद न सिर्फ जाहिर हुए, बल्कि पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी तरह, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की तनातनी साल 2024 के विधानसभा चुनाव में अंत-अंत तक बनी रही, जिसका नतीजा यह निकला कि वहां जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। पंजाब में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर ही भाजपा में चले गए, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में खींचतान ऐसी रही कि राज्य की राजनीतिक बागडोर तुलनात्मक रूप से नई आम आदमी पार्टी के हाथों में चली गई।

ऐसे में, कर्नाटक में सुगमता से नेतृत्व-परिवर्तन का संभव हो पाना, कांग्रेस में एक अलग किस्म की राजनीति का संकेत है। इससे पता चलता है कि अब जनता में पकड़ रखने वाले नेता हाईकमान को जमीनी हकीकत समझा पाने में सफल हो रहे हैं। हाईकमान पर दबाव बनाकर पार्टी के क्षत्रप अपनी बात मनवाते रहे, जिसका खामियाजा कांग्रेस लंबे समय से भुगतती रही है। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य इसी अंतर्विरोध के कारण हाथों से फिसल गया। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में कभी राजनीतिक सामंजस्य नहीं बन पाया और उनके मतभेद जनता को साफ-साफ दिखते रहे। निस्संदेह, सिद्धारमैया और शिवकुमार दो अलग किस्म की जमीनी राजनीति करते हैं, मगर उनके बीच की तनातनी अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखी है।

डीके शिवकुमार को यदि मुख्यमंत्री पद सौंपा जाता है, तो इससे यह साफ हो जाएगा कि हाईकमान की बात दक्षिण के एक महत्वपूर्ण राज्य में मानी गई है और सोनिया-राहुल में राज्य के नेतृत्व की पूरी आस्था है। गौरतलब है, कर्नाटक ही वह राज्य है, जहां से इंदिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया था, जो के कामराज के ‘इंदिरा हटाओ’ के नारे के जवाब में दिया गया था। इसके अलावा, आपातकाल के बाद भी इस राज्य में कांग्रेस का दबदबा बना रहा है और चिकमंगलूर सीट से इंदिरा गांधी ने एक शेरनी के रूप में जीत दर्ज की। 1980 और 90 के दशक में यहां भाजपा की राजनीति जरूर मजबूत हुई और येदियुरप्पा, रेड्डी बंधु, अनंत कुमार, बीएल संतोष जैसे कई नेता पनपे, लेकिन जमीन पर कांग्रेस इनका सफल मुकाबला करती रही है। लिंगायत समुदाय ने बेशक भाजपा को समर्थन दिया है, पर यहां वोक्कालिगा, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को जोड़कर कांग्रेस ने अपनी सामाजिक पकड़ मजबूत बनाए रखी है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए कर्नाटक में नेतृत्व-परिवर्तन की कवायद का खासा महत्व है। सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा लोकभवन में सौंप दिया है। यदि नेतृत्व-परिवर्तन की यह प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होती है, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का परचम दक्षिणी राज्यों में फहरा रहा है। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि जमीन के जुड़े कई नेता अब भी कांग्रेस के पास हैं और हाईकमान की बात दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्यों में आज भी मानी जा रही है। निश्चय ही यह तस्वीर राष्ट्रीय राजनीति से इतर है।

दक्षिणी के पांच राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें हैं, जो केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने में खासा सक्षम हैं। ऐसे वक्त में, जब उत्तर भारत में भगवा ध्वज लगातार मजबूती से फहरा रहा है, दक्षिण भारत से कांग्रेस या विपक्ष को संजीवनी मिल रही है। लिहाजा, कांग्रेस को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि दक्षिण की कहानी उत्तर में क्यों नहीं दोहरा पा रही?