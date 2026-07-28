यूपीएससी नहीं करे कोई भेदभाव

भारत के संविधान की आत्मा समता, गरिमा और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर सुनिश्चित करता है…

देव स्वरूप ,शिक्षाविद् एवं पूर्व कुलपति भारत के संविधान की आत्मा समता, गरिमा और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर सुनिश्चित करता है। इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि सदियों से वंचित समुदायों को शासन-प्रशासन की मुख्यधारा में न केवल सम्मानजनक स्थान मिल सके, अपितु उनकी गरिमा का भी ख्याल रहे। आरक्षण का उद्देश्य अलगाव नहीं, अपितु समावेशन है।

बहुत कम लोगों को पता होगा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में सिविल सेवा चयन-प्रक्रिया में दशकों से एससी और एसटी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से अलग आयोजित किए जाते हैं। यह व्यवस्था इन वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का एहसास कराती है और इसीलिए गंभीर सांविधानिक, प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी खड़े करती है। आश्चर्य की बात है कि यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है और इसके औचित्य व वर्तमान प्रासंगिकता की सार्वजनिक समीक्षा शायद ही कभी हुई हो। यह साफ तौर पर अपमानजनक व्यवस्था है।

सिविल सेवा परीक्षा में व्यक्तित्व परीक्षण, यानी साक्षात्कार 275 अंकों का होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया में दो प्रकार की व्यवस्था है। एक में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है, जबकि दूसरी व्यवस्था में एससी व एसटी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अलग समूह के रूप में और प्रायः अंतिम चरण में आयोजित किया जाता है। यह व्यवस्था किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है। यूपीएससी की इस व्यवस्था के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि यदि एससी-एसटी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अन्य वर्गों के साथ लिया जाएगा, तो तुलनात्मक मूल्यांकन में उन्हें नुकसान हो सकता है।

यह तर्क अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। संविधान के अनुसार, एससी के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है; जब इन श्रेणियों की कट-ऑफ अलग होती है; जब अंतिम चयन सूची अलग तैयार होती है; और जब किसी अन्य वर्ग का अभ्यर्थी इन आरक्षित पदों पर दावा नहीं कर सकता, तब एससी अभ्यर्थी की प्रतिस्पर्द्धा वस्तुतः किसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से नहीं, अपितु अन्य एससी अभ्यर्थियों से होती है। इसी प्रकार, एसटी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन भी अपने ही वर्ग में होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि अंतिम चयन वर्गवार होना ही है, तो साक्षात्कार के स्तर पर पृथक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? क्या इसका कोई स्पष्ट, अनुभवजन्य औचित्य है? यदि है, तो उसे सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाया जाना चाहिए।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि पृथक साक्षात्कार वास्तव में अधिक न्यायपूर्ण है, तो यही सिद्धांत अन्य आरक्षित वर्गों- जैसे ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांग अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू क्यों नहीं किया जाता? यदि उनके साक्षात्कार सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ संयुक्त रूप से हो सकते हैं, तो केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था का सांविधानिक तथा प्रशासनिक आधार क्या है? यह भिन्नता स्वाभाविक रूप से समानता के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है; इसका गहरा मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। चयन-प्रक्रिया स्वयं एक संदेश देती है। यदि किसी समुदाय के अभ्यर्थियों को प्रारंभ से ही अलग-थलग रखा जाता है, तो अनेक युवाओं के मन में यह भावना जन्म ले सकती है कि उन्हें अभी भी मुख्यधारा का स्वाभाविक हिस्सा नहीं माना जा रहा। सामाजिक न्याय का उद्देश्य आत्मविश्वास, सम्मान और समान नागरिकता की भावना को मजबूत करना है, न कि अनजाने में अलगाव का अनुभव कराना।

यह भी स्मरणीय है कि संविधान ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को एकता (इंटीग्रेशन) के साथ जोड़ा है, अलगाव (सेग्रीगेशन) के साथ नहीं। संविधान के शिल्पकार डॉ भीमराव आंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसमें वंचित समुदायों को समान अवसर देकर राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में प्रतिष्ठित करना लक्ष्य था। यदि किसी प्रशासनिक व्यवस्था से इसके विपरीत संदेश जाता है, तो उसकी समय-समय पर समीक्षा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है। ऐसी स्थिति में इस विषय पर गंभीर संस्थागत पुनर्विचार की आवश्यकता है। पृथक साक्षात्कार की व्यवस्था के पक्ष में न ठोस शोध, न आंकड़े और न ही सांविधानिक आधार उपलब्ध हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में यह व्यवस्था अब अपने औचित्य को खो चुकी है। इसे संविधान की मूल भावना के अनुरूप अविलंब संशोधित किया जाना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि उसकी प्रत्येक संस्था समय के साथ अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करती रहे। यदि चयन का अंतिम लक्ष्य सभी योग्य अभ्यर्थियों का निष्पक्ष मूल्यांकन है, तो साक्षात्कार की प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थी समान वातावरण में, समान गरिमा के साथ सम्मिलित हों। यही सामाजिक न्याय का वास्तविक उद्देश्य है और यही उस भारत की दिशा है, जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान-निर्माताओं ने की थी।

यूपीएससी का कहना है कि नीति-निर्धारण का कार्य मूलतः केंद्र सरकार का है, यानी इस संबंध में निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना है। केंद्र सरकार को इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अविलंब आवश्यक नीति निर्धारण करना चाहिए, ताकि संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न प्रदेशों के राज्य लोक सेवा आयोग इस भेदभाव भरी व्यवस्था को अविलंब समाप्त कर सकें और एससी/ एसटी के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों से पृथक न कर संयुक्त रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जा सके!

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक भी है। समानता प्रतिष्ठा और अवसर की ही नहीं है, उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। ठीक वैसे ही, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इसका अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाना ही चाहिए।