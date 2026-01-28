सत्ता की हर चुनौती मिटाते शी जिनपिंग

संक्षेप: हाल ही में चीन से एक अहम खबर आई कि वहां के सबसे वरिष्ठ जनरल, पोलित ब्यूरो के सदस्य और देश के सर्वोच्च रक्षा निकाय- केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के उपाध्यक्ष झांग यूशिया व सीएमसी में ‘जॉइंट ऑपरेशंस’ के मुखिया जनरल…

जी जी द्विवेदी,सेवानिवृत्त मेजर जनरल हाल ही में चीन से एक अहम खबर आई कि वहां के सबसे वरिष्ठ जनरल, पोलित ब्यूरो के सदस्य और देश के सर्वोच्च रक्षा निकाय- केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के उपाध्यक्ष झांग यूशिया व सीएमसी में ‘जॉइंट ऑपरेशंस’ के मुखिया जनरल ल्यू झेनली पर जांच बैठा दी गई है। इससे चीन के राजनीतिक-सैन्य हलकों में हंगामा खड़ा हो गया और चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वालों के बीच तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं।

चीन का पूरा प्रशासनिक और सैन्य ढांचा अलग तरह का है। पूरी दुनिया में देशों की सेनाएं होती हैं, लेकिन चीन में सेना की कमान कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। इस व्यवस्था को माओत्से तुंग ने सन् 1928 में लागू किया था। तब उन्होंने घोषणा की थी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की सशस्त्र शाखा होगी। इसका मतलब था कि संगीनों पर पूरी तरह से सीसीपी का नियंत्रण रहेगा। पीएलए और सीसीपी के बीच नाभिनाल संबंध है और यही वे दो स्तंभ हैं, जिन पर चीन का पूरा राजनीतिक ढांचा टिका हुआ है। जाहिर है, सीएमसी का अध्यक्ष सीसीपी के महासचिव के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी होता है। इन्ही दोनों पदों के जरिये कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति का पद केवल राजनीतिक-प्रोटोकॉल के लिए है। वर्तमान में शी जिनपिंग इन तीनों पदों पर काबिज हैं।

जब शी जिनपिंग ने 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी की पांचवीं पीढ़ी के नेता के रूप में सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरोध में अभियान चलाया। इस मुहिम के तहत अब तक दो लाख से अधिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। मकसद साफ है, राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करना और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना, ताकि राजनीतिक और सैन्य ढांचे में पूर्ण वफादारी सुनिश्चित की जा सके।

जिनपिंग ने पीएलए को आधुनिक बल बनाने के लिए अभूतपूर्व सैन्य सुधार किए। युद्ध सिद्धांतों को लगातार परिष्कृत किया गया, सेना के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की पहल की गई। इसके लिए रक्षा खर्च में सालाना दहाई अंकों की वृद्धि की जाती है। केवल अपने वफादारों को शीर्ष पदों पर पदोन्नति देकर जिनपिंग ने पीएलए पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। सीसीपी की छवि को साफ रखने और अनुशासन बनाए रखने की आड़ में समय-समय पर सेना के आला अधिकारियों को हटाया जाता रहा है। शुरू में माओ ने कई प्रमुख सैन्य जनरलों को हटाया, जिनमें सबसे खास मार्शल लिन बियाओ के साथ उनके उत्तराधिकारी और रक्षा मंत्री जनरल पेंग देहुआई थे। यहां तक ​​कि देंग जियाओ पेंग ने भी माओ के वफादार जनरलों को हटाया। उस समय खासकर ‘गैंग ऑफ फोर’ समेत कई सैन्य जनरल हटाए गए।

साल 2019 में खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करने के बाद जिनपिंग ने दर्जनों वरिष्ठ जनरलों और रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों को हटाया है। ताजा लहर 2023 से चल रही है। हालांकि, इस प्रक्रिया में अनुभवी, पुराने जनरल और जिनपिंग के लंबे समय से सहयोगी झांग यूशिया के खिलाफ जांच की कार्यवाही चौंकाने वाली बात है। झांग और ल्यू पर जांच की घोषणा पिछले हफ्ते जारी किए गए 30 सेकंड के वीडियो द्वारा की गई। इसके बाद, पीएलए डेली के संपादकीय में झांग और ल्यू पर सीएमसी अध्यक्ष की सर्वोच्च जिम्मेदारी वाली व्यवस्था को गंभीर रूप से कुचलने और कमजोर करने का आरोप लगाया गया। यह बताता है कि दोनों शी जिनपिंग के लिए खतरा बन गए थे। झांग पर अधिकारियों की पदोन्नति में रिश्वत लेने के अलावा चीन के परमाणु हथियारों से संबंधित मुख्य तकनीकी डेटा अमेरिका को लीक करने का भी आरोप है। संयोग से, झांग भी जिनपिंग की तरह एक ‘प्रिंसलिंग’ हैं, यानी एक क्रांतिकारी के बेटे, जिनके जिनपिंग के साथ एक पीढ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं। दोनों के पिता चीन का गृहयुद्ध एक साथ लड़ चुके हैं।

साफ है, चीन की सेना में भ्रष्टाचार बहुत गहरे तक फैला है और शीर्ष स्तर पर भारी कुप्रबंधन है। जिनपिंग को शायद एहसास हो गया है कि घर की सफाई में पूरी पीढ़ी के नेतृत्व को साफ करना होगा। सीएमसी में शीर्ष स्तर के कई पदों के खाली हो जाने से पीएलए को रणनीतिक योजना बनाने, खरीद और कमांड की निरंतरता को बनाए रखने में बाधा आ सकती है। इससे सेना के आधुनिकीकरण की गति धीमी पड़ सकती है और ताइवान में संभावित जटिल ऑपरेशनों की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि जिनपिंग प्रमुख पदों को भरेंगे और महत्वपूर्ण भूमिकाएं दूसरी पंक्ति के अपने वफादार युवा अधिकारियों को सौंपेंगे, जिससे कमांड ढांचा सीधे उनके नियंत्रण में आ जाएगी।

घरेलू मोर्चे पर इस शुद्धिकरण अभियान के राजनीतिक व रणनीतिक प्रभाव होंगे। ये सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण का संकेत देते हैं, जिससे पार्टी और सेना के बीच का विभाजन पूरी तरह से मिट जाएगा। जिनपिंग के ‘कोर’ के रूप में उभरने और खुद ऑपरेशनल नियंत्रण संभालने के बाद पोलित ब्यूरो और सीएमसी- दोनों में सामूहिक नेतृत्व का ढांचा कमजोर पड़ गया है। पीएलए के ऊपरी पदों की यह उथल-पुथल चीनी नेतृत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा आक्रामक होने के लिए उकसा सकती है और ताइवान या समुद्री/भूमि सीमा विवाद जैसे तनाव वाले क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकती है, इसलिए भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पीएलए की योजनाओं से सावधान रहना होगा।

शी जिनपिंग का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में सफाई अभियान सिर्फ भ्रष्ट जनरलों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चीन की शक्तिशाली सेना पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इससे यह भी साफ होता है कि पार्टी और सेना पर जिनपिंग का पूरा नियंत्रण है और वह अजेय हैं। सेना के शीर्ष स्तर पर आमूलचूल बदलाव तालमेल को और बेहतर कर सकता है, लेकिन यह सैन्य तैयारी, कमांड और संस्थागत प्रभाव को बाधित कर सकता है, जिससे भविष्य में चीन की रणनीतिक स्थिति प्रभावित होगी।