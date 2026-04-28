न्यायिक मर्यादा पर कोई आंच न आए

हर इंसान को यह हक है कि वह खुद को निष्पक्ष और पूर्वाग्रह-रहित माने, किंतु न्यायिक प्रक्रिया में जजों को यह विशेषाधिकार हासिल नहीं होता। यहां उनके खुद के आकलन को नहीं, दूसरों द्वारा उनकी निष्पक्षता और तटस्थता के मूल्यांकन…

फैजान मुस्तफा,कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विवि हर इंसान को यह हक है कि वह खुद को निष्पक्ष और पूर्वाग्रह-रहित माने, किंतु न्यायिक प्रक्रिया में जजों को यह विशेषाधिकार हासिल नहीं होता। यहां उनके खुद के आकलन को नहीं, दूसरों द्वारा उनकी निष्पक्षता और तटस्थता के मूल्यांकन को अहम माना जाता है। अफसोस! एक न्यायमूर्ति न्यायिक मर्यादा के इस बुनियादी नियम की अनदेखी करती लग रही हैं।

हर जगह चर्चा यही है कि याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) और न्यायाधीश (न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा), दोनों ने अपने व्यवहार से भारतीय न्याय-व्यवस्था की छवि धूमिल की है। क्या उन्होंने जान-बूझकर न्यायिक उद्देश्य के बजाय अपने अहं को अधिक महत्व दिया है? न्यायाधीश से इस केस को छोड़ने की याचिकाकर्ता की गुजारिश एक सामान्य प्रक्रिया थी, पर खुद जिरह करके याचिकाकर्ता ने सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया।

अरविंद केजरीवाल के तर्कों में ऐसा कुछ नहीं था, जिसे उनका प्रतिनिधित्व करने वाला वकील न रख पाता। इसी तरह, न्यायाधीश भी खुद को इस मुकदमे से अलग कर सकती थीं, जिससे विवाद वहीं खत्म हो जाता। इससे उनके बच्चों के सरकारी पैनल में शामिल होने या मुकदमों के आंवटन को लेकर हो रही बेवजह की बहसबाजी नहीं होती, मगर संबंधित जज ने इसको व्यक्तिगत रूप से लिया और केस न छोड़ने की जिद से अपनी प्रतिष्ठा को कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक नरेश बलियान के मकोका मामले से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने स्वयं ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन मामले में ईडी की याचिका सुनने वाली निचली अदालत के न्यायाधीश को बदलने का आदेश दिया था। वहीं, केजरीवाल के 25 बिंदुओं वाले लंबे पत्र ने स्थिति और बिगाड़ दी है। यह चिंताजनक प्रवृत्ति है, क्योंकि चिट्ठी कार्यपालिका को लिखी जाती है, न्यायाधीश को नहीं। बेशक, अदालत द्वारा उन्हें पेश होने के लिए बाध्य किया जा सकता है या उन्हें ‘एमिकस’ (न्यायालय मित्र) दिया जा सकता है, पर यह न्यायाधीश के लिए पेचीदा स्थिति है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के तहत ‘आरोपी को अपनी पसंद का वकील’ चुनने का प्रावधान है। अभियुक्त यदि इसी तरह एकतरफा आपराधिक दोष-सिद्धि की मांग करने लगे, तो हमारी न्याय-व्यवस्था पर सवाल भी उठने शुरू हो जाएंगे।

बहरहाल, ताजा विवाद एक न्यायाधीश द्वारा खुद केस छोड़ने से जुड़ा है, इसलिए यहां पूर्व के विवादों और इससे जुड़े कानूनों को याद करना उचित होगा। वास्तव में, मुकदमों से खुद को अलग करने के संबंध में न्यायाधीशों का रुख हाल-फिलहाल में विरोधाभासी रहा है। ऐसा प्रशासनिक व न्यायिक, दोनों ही मामलों में देखा गया है। मसलन, एक कुलपति द्वारा खुद को उस समिति से अलग न करने को कानूनन गलत नहीं माना गया, जिसने उसकी पत्नी को कुलपति के रूप में चुना था और वह स्वयं उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं न्यायिक क्षेत्र में देखें, तो मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा से जुड़े मामलों की सुनवाई से न्यायाधीशों को अलग होने का अनुरोध नहीं किया गया था, फिर भी उन्होंने वह केस छोड़ दिया। अलग होने वाले पांच न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के थे, जिनमें से तीन- न्यायमूर्ति रंजन गागोई, न्यायमूर्ति एनवी रमना और न्यायमूर्ति बीआर गवई तो बाद में प्रधान न्यायाधीश बने, जबकि शेष दो न्यायाधीश थे- न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी। हालांकि, उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। एक अन्य हाई-प्रोफाइल मामले में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कुछ पक्षों के अनुरोध के बावजूद केस छोड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि उन्हीं के फैसले की समीक्षा बड़ी पीठ कर रही थी।

न्याय का तकाजा यही है कि न्यायाधीश निष्पक्ष दिखें। जब उनकी निष्पक्षता पर संदेह होता है, तभी उनसे मामले से अलग होने की मांग की जाती है। बेशक, इन शंकाओं के सुबूत की जरूरत नहीं होती, जैसा आमतौर पर आपराधिक मामलों में देखा जाता है, पर संबंधित न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से बड़े सुबूत की मांग करके शायद विवाद को बढ़ने दिया। न्यायाधीश का कर्तव्य यह है कि वह अन्याय की किसी भी भावना और पक्षपात की आशंका को दूर करे।

यहां यह उल्लेख उचित होगा कि सर निकोलस बेकन (1563) मामले में कहा गया था, न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि किसी मुकदमे में उसका ‘प्रत्यक्ष आर्थिक हित’ हो, तो वह खुद को उस मामले से अलग कर ले। संबंधित न्यायमूर्ति के परिजन को 2023 से 2025 के बीच आवंटित 5,904 मुकदमों से प्राप्त लाभ भले ‘आर्थिक लाभ’ की कसौटी पर पूरी तरह खरा न उतर रहा हो, लेकिन यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर वी रविधरन ने साल 2009 में केजी बेसिन मामले में अंबानी बंधुओं के खिलाफ चल रहे एक मुकदमे से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि उनकी बेटी उस लॉ फर्म में काम कर रही थीं, जो एक पक्ष को कानूनी सलाह दे रही थी।

कोई भी तरफदारी फैसले को प्रभावित करती है और इस मामले में दुर्योग से न्यायमूर्ति का ‘झुकाव’ ही केंद्र में आ गया। निस्संदेह, संबंधित न्यायमूर्ति निष्पक्ष निर्णय देंगी, लेकिन उस फैसले की वैधता पर सवाल फिर भी उठेंगे। इतना ही नहीं, उनके द्वारा खुद को इस मामले से अलग न करने से न्यायपालिका की निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा डगमगा सकता है, क्योंकि सामान्य नियम यही कहता है कि न्यायाधीश को अपनी निष्पक्षता के बारे में किसी भी संदेह को दूर करना चाहिए। उधर, याचिकाकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके कई लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा जज चाहते हैं, जो उनका हितैषी हो। याचिकाकर्ता इस धारणा को दूर करने में विफल रहे हैं।

न्यायिक गलियारे में यही माना जा रहा है कि बतौर हाईकोर्ट न्यायमूर्ति संबंधित न्यायाधीश रंजीत ठाकुर (1987) मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया के फैसले का पालन करने को बाध्य थीं। उस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ‘पक्षपात की आशंका को जांचने के दौरान प्रासंगिक बात यही है कि पक्षकार की आशंका कितनी तर्कसंगत है। लिहाजा, न्यायाधीश के लिए उचित यही है कि वह अपना आकलन खुद नहीं, बल्कि पक्षकार की नजर से करे’।