न्यायपालिका की प्रतिष्ठा सबसे जरूरी

देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की आने वाली पुस्तक विदाउट फीयर ऑर फेवर से जुड़े कुछ अंशों और खुद उनके साक्षात्कारों ने भारतीय न्यायपालिका की आंतरिक कार्यशैली को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है…

हरबंश दीक्षित, विधि विशेषज्ञ देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की आने वाली पुस्तक विदाउट फीयर ऑर फेवर से जुड़े कुछ अंशों और खुद उनके साक्षात्कारों ने भारतीय न्यायपालिका की आंतरिक कार्यशैली को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। वह यह कि क्या न्यायपालिका के भीतर के मतभेदों को सार्वजनिक करना संस्थागत पारदर्शिता का हिस्सा है अथवा ऐसा करते समय उस संस्था की प्रतिष्ठा और मर्यादा के प्रति भी विशेष दायित्व निभाया जाना चाहिए?

यह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष या न्यायिक कार्यकाल तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ में न्यायपालिका की वह विशिष्ट सांविधानिक स्थिति है, जो उसे लोकतंत्र की अन्य संस्थाओं से अलग पहचान देती है। संसद और सरकार की तरह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा का नवीनीकरण चुनावों के जरिये नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है, जिसे प्रत्येक न्यायाधीश को अपने निर्णयों, निष्पक्षता और आचरण से निरंतर अर्जित करना पड़ता है। इसी तरह, न्यायपालिका के प्रति विश्वास में आई दरार का प्रभाव किसी एक न्यायाधीश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, इसलिए न्यायाधीशों से असाधारण संयम और उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा की जाती है।

इसी संदर्भ में पूर्व न्यायाधीशों के सार्वजनिक वक्तव्यों से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पुस्तक से संबंधित चर्चा ने इस बहस को नए सिरे से सामने रखा है कि न्यायिक कार्यकाल के अनुभवों और आंतरिक मतभेदों को किस सीमा तक सार्वजनिक किया जाना चाहिए? न्यायपालिका भी मनुष्यों से बनी संस्था है। उसमें मतभेद होना स्वाभाविक है। न्यायिक नियुक्तियों, प्रशासनिक निर्णयों और प्रधान न्यायाधीशों की कार्यशैली पर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इन मतभेदों को स्वीकार करना लोकतांत्रिक और संस्थागत परिपक्वता का संकेत है, लेकिन असहमति व्यक्त करने के अधिकार के साथ उसके तरीके और प्रभाव की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

पूर्व न्यायाधीशों के अनुभव देश-समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। संस्मरणों और साक्षात्कारों के माध्यम से न्यायिक इतिहास के ऐसे पहलू सामने आ सकते हैं, जिनसे संस्थागत सुधार का मार्ग प्रशस्त हो, किंतु जब संवेदनशील घटनाओं का उल्लेख सार्वजनिक मंचों पर होता है, तब उनके शब्दों का प्रभाव केवल संबंधित व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता। आम नागरिक उन वक्तव्यों को न्यायपालिका की आंतरिक वास्तविकता का प्रमाण मान सकता है। यदि बातें अधूरे संदर्भों में प्रसारित हों, तब न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है।

भारतीय न्यायिक इतिहास में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विभिन्न कालखंडों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा करके न्यायमूर्ति ए एन रे को देश का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को न्यायिक स्वतंत्रता और वरिष्ठता की परंपरा के संदर्भ में विवादास्पद माना गया। आपातकाल के दौरान 1976 में एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय की व्यापक आलोचना हुई, जबकि न्यायमूर्ति एच आर खन्ना का असहमति वाला निर्णय सांविधानिक साहस का ऐतिहासिक उदाहरण बन गया।

न्यायाधीशों का सामाजिक आचरण भी इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए। किसी निजी आयोजन में राजनेताओं की उपस्थिति अपने आप में अनुचित आचरण का प्रमाण नहीं है, किंतु संबंधित व्यक्ति या सरकार के हितों से जुड़े मामले यदि न्यायाधीश के समक्ष लंबित हों, तब ऐसी निकटता का सार्वजनिक प्रदर्शन जनमानस में संदेह उत्पन्न कर सकता है। न्याय में निष्पक्षता का होना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी उसका निष्पक्ष दिखाई देना भी है।

इसीलिए प्रभावी न्यायिक आचार-संहिता की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1997 में ‘रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ’ के रूप में न्यायिक जीवन के मूल्यों संबंधी सिद्धांत स्वीकार किए थे। अब आवश्यकता है कि मौजूदा मानकों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया जाए। न्यायाधीशों के राजनीतिक व्यक्तियों से संपर्क, हितों के टकराव, सार्वजनिक वक्तव्यों, न्यायिक गोपनीयता और सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद स्वीकार करने जैसे विषयों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए।

पूर्व न्यायाधीशों के संस्मरणों और सार्वजनिक वक्तव्यों के संबंध में भी ऐसे नैतिक मानक विकसित किए जा सकते हैं, जो तथ्यात्मक शुद्धता, संदर्भ की पूर्णता और संस्थागत मर्यादा को प्रोत्साहित करें। साथ ही, गंभीर अनियमितताओं को उजागर करने के लिए विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध हों। ऐसी संहिता का उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को सीमित करना या आलोचना को दबाना नहीं हो, बल्कि यह सुनिश्चित करना हो कि सत्य सामने आए, जवाबदेही निर्धारित हो और संस्था की प्रतिष्ठा दांव पर न लगे।

न्यायपालिका की गरिमा किसी एक न्यायाधीश की निजी संपत्ति नहीं है। यह न्यायाधीशों की निष्ठा, निर्भीकता और सांविधानिक प्रतिबद्धता से अर्जित सामूहिक धरोहर है। इस धरोहर की रक्षा करना वर्तमान न्यायाधीशों की संस्थागत जिम्मेदारी है और पूर्व न्यायाधीशों का नैतिक दायित्व। जिस संस्था ने किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा के शिखर तक पहुंचाया हो, उसके प्रति संयम और जिम्मेदारी बरतना हर न्यायाधीश पर ‘नैतिक ऋण’ है। इस ऋण का अर्थ मौन रहना अथवा गलतियों पर परदा डालना नहीं, बल्कि सत्य को प्रमाण के साथ, आलोचना को मर्यादा के साथ और सुधार की मांग को संस्थागत निष्ठा के साथ प्रस्तुत करना है।

न्यायाधीशों के लिए आचरण की लक्ष्मण-रेखा अनिवार्य है। जिस तरह संविधान ने उन्हें राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है, उसी तरह वह उनसे उच्चतम नैतिक आचरण की अपेक्षा करता है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा की रक्षा किसी व्यक्ति का उपकार नहीं, बल्कि उस सांविधानिक व्यवस्था के प्रति दायित्व है, जिस पर करोड़ों नागरिक अपने अधिकारों और न्याय की आशा के लिए भरोसा करते हैं।