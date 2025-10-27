सोने-चांदी की अब अलग-अलग चाल

संक्षेप: पिछले साल दीवाली के दिन दस ग्राम सोना 81,280 रुपये का मिल रहा था। और इस बार धनतेरस से पहले ही उसका दाम था 1,33,775 रुपये, यानी साल भर में करीब 65 प्रतिशत का उछाल। चांदी की रफ्तार तो इससे भी जबर्दस्त रही…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार पिछले साल दीवाली के दिन दस ग्राम सोना 81,280 रुपये का मिल रहा था। और इस बार धनतेरस से पहले ही उसका दाम था 1,33,775 रुपये, यानी साल भर में करीब 65 प्रतिशत का उछाल। चांदी की रफ्तार तो इससे भी जबर्दस्त रही। पिछले साल दीवाली पर 99,000 रुपये किलो से इस साल सीधे दो लाख रुपये के पार। सौ फीसदी का उछाल! हालत यह थी कि धनतेरस के दिन सर्राफा कारोबारियों के पास बेचने के लिए चांदी नहीं थी और ग्राहकों को निराश लौटना पड़ा।

यह सामान्य स्थिति नहीं है। बरसों से दस ग्राम सोने और एक किलो चांदी की कीमत करीब-करीब बराबर चलती आ रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चांदी का बाजार तेज होता जा रहा है। इस बार तो हद ही हो गई। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि देश की कई बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपनी उन स्कीमों में नया पैसा लेना बंद कर दिया था, जो चांदी में पैसे लगाती थीं। वजह यही कि बाजार में खरीदने के लिए चांदी की किल्लत दिख रही थी। इसी डर का असर था कि हाजिर बाजार में चांदी का भाव चांदी के वायदा सौदों के मुकाबले करीब तेरह हजार रुपये ऊपर पहुंच गया था। बाजार के जानकार इसे शुभ संकेत नहीं मानते। उनकी नजर में इसका यह अर्थ था कि बाजार में भरोसा कम हो रहा है, यानी व्यापारियों को यह यकीन नहीं है कि अगर आज वे वायदा बाजार में एक महीने बाद का सौदा करते हैं, तो उन्हें उस वक्त उतनी चांदी वास्तव में मिलेगी। इसे डिफॉल्ट का डर कहते हैं, यानी सौदा करने वाला वक्त आने पर मुकर सकता है।

त्योहार तो तेजी में निकल गया। मगर उसके बाद से शादी-ब्याह के लिए सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। जोरदार तेजी के बाद से सोने और चांदी में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। 18 अक्तूबर से 27 अक्तूबर के बीच 100 ग्राम सोना करीब 68 हजार रुपये और एक किलो चांदी करीब अठारह हजार रुपये सस्ती हो चुकी है। खासकर उन परिवारों के लिए यह राहत की खबर है, जहां कोई विवाह होने वाला है और जो सोने-चांदी के दाम देखकर घबराए हुए थे।

यह छोटी फिक्र नहीं है। हमारे देश में सोने का सबसे बड़ा बाजार यही है। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के बाद शायद इन्हीं का नंबर आता है। हालांकि, इसका सही-सही हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन ‘वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल’ के अनुसार, भारतीय महिलाओं के पास कुल मिलाकर करीब 24,000 टन सोना है। यह दुनिया के कुल स्वर्ण भंडार का 11 प्रतिशत हिस्सा है। इसके मुकाबले भारत के मंदिरों के पास कुल मिलाकर करीब 4,000 टन सोना है और भारत सरकार का स्वर्ण भंडार या गोल्ड रिजर्व 800 टन के आसपास है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले अमेरिका के इस भंडार में भी नौ हजार टन से कुछ कम ही सोना है।

बहरहाल, इस वक्त दुनिया भर के सर्राफा बाजार में सबसे बड़ा सवाल है कि जबर्दस्त तेजी के बाद अब क्या भाव और टूटने वाले हैं या फिर सोने-चांदी में मंदी का दौर शुरू हो रहा है? अभी तक सोने और चांदी का भाव साथ-साथ देखा जाता है या उनका नाम भी साथ-साथ लिया जाता है। लेकिन यहां सोने और चांदी की कहानी अब अलग रास्ता पकड़ चुकी है।

जहां सोना संकट काल में सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, वहीं चांदी के साथ ऐसा नहीं है। सोने की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह आग, पानी, तूफान, भूकंप किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होता। न इसमें कीड़े लगते हैं और न ही इसे जंग खाता है। आग भी लग जाए, तो गला हुआ सोना राख में से डलों के रूप में वापस हासिल किया जा सकता है। मगर चांदी पर कुछ रसायनों का असर होता है और हवा या नमी से भी इसके खराब होने या नष्ट होने का डर रहता है। लेकिन लंबे समय से चांदी का औद्योगिक इस्तेमाल होता रहा है और इन दिनों तो काफी बढ़ गया है। कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल फोन में तो यह इस्तेमाल होती ही है, खासकर सौर ऊर्जा के सेलों में और आरएफआईडी चिप्स में इसकी मांग काफी बढ़ गई है। यही उसके दाम बढ़ने की बड़ी वजह भी है।

उधर सोने के दाम में पिछले दिनों आई तेजी की एक बड़ी वजह ट्रंप के टैरिफ, उनकी आर्थिक नीतियां और उन पर दुनिया में बढ़ता अविश्वास बताया जा रहा है। दुनिया के अनेक देश अब डॉलर का दामन छोड़कर किसी दूसरी मुद्रा या मुद्राओं के भरोसे रहना चाहते हैं। ऐसे में, सोना उनके लिए बड़ा सहारा दिख रहा है।

लेकिन इस वक्त दूसरी बात भी उतनी ही तेजी से हो रही है। भारत के दिग्गज निवेशकों में से एक रमेश दमानी मानते हैं कि लंबी अवधि में देखें, तो सोना सालाना औसतन तीन प्रतिशत का रिटर्न देता है। एक साल में साठ प्रतिशत से ज्यादा उछाल के बाद यह बात अटपटी लगती है। फिर पुराना रिकॉर्ड देखें, तो सोना बढ़ता ही नहीं, गिरता भी रहा है। निवेश की दुनिया के महारथी रुचिर शर्मा भी चेतावनी दे चुके हैं कि पिछले दिनों सोने में जो तेजी आई, उसकी कोई बुनियादी वजह नहीं है। उनका कहना है कि दुनिया भर में इतना पैसा घूम रहा है कि वह सभी चीजों के दाम बढ़ा रहा है, जिनमें सोना भी शामिल है। उनकी चेतावनी है कि अगर अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरों का दबाव बना और वहां का केंद्रीय बैंक बाजार से नकदी खींचने पर मजबूर हुआ, तो फिर सोने में तेज गिरावट आ सकती है। हालांकि, ऐसा कब होगा, यह कहना उनके लिए भी मुमकिन नहीं है।

पारंपरिक रूप से सोने और शेयर बाजार के बीच में छत्तीस का आंकड़ा रहा है। जब शेयर बाजार चलते थे, तो सोना गिरता था और जब शेयर बाजार कमजोर पड़ते, तो सोना दम दिखाता था। कारण साफ है। जब अनिश्चितता बढ़ने लगे, देश या दुनिया में संघर्ष बढ़े, तो शेयर बाजार से पैसा निकलकर सोने की तरफ जाता है, और जब सब कुछ ठीक हो और भविष्य अच्छा दिखता हो, तो लोग सोने से निकलकर जोखिम उठाने की मुद्रा में आ जाते हैं।

लेकिन पिछले कई वर्षों से यह समीकरण उल्टा हुआ है। अब जानकारों के मन में यही सवाल है कि यह उलटबांसी कब तक चल सकती है? और, इसी के साथ जुड़ा सवाल है कि क्या सोना तेज गिरावट दिखाने वाला है या फिर शेयर बाजार? लेकिन इस सवाल से जूझना लंबे समय का काम है। फिलहाल तो जिन्हें सोना खरीदना है, उनके लिए शुभ दिन साफ दिख रहे हैं।