भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने निर्माण-काल से लेकर आज तक इसके प्रति सौ प्रतिशत लोक सहमति बनी हुई है। आज पक्ष और विपक्ष, दोनों संविधान को सामने रखकर अपने-अपने तरीके से जन प्रबोधन कर रहा है…

राकेश सिन्हा,पूर्व सांसद और संघ विचारक

भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने निर्माण-काल से लेकर आज तक इसके प्रति सौ प्रतिशत लोक सहमति बनी हुई है। आज पक्ष और विपक्ष, दोनों संविधान को सामने रखकर अपने-अपने तरीके से जन प्रबोधन कर रहा है। 1975-76 का काल संविधान के लिए जनमत संग्रह सिद्ध हुआ था। कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था, लेकिन जनता ने 1977 में संविधान के मौलिक स्वरूप की पुनर्स्थापना का जनादेश दिया। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश है कि संविधान निर्माताओं ने एक कालजयी और जीवंत संविधान का निर्माण किया है, जिसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता समय के साथ कभी कम नहीं हुई है।

इसका एक कारण है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें परिवर्तन का अवसर और स्थान प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। इसलिए संविधान संशोधनों को कभी संविधान-विरोधी या संविधान निर्माताओं की भावना का अनादर नहीं माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर राजनीतिक वैज्ञानिक ऑस्टिन को उद्धृत कर संविधान की आंतरिक ताकत को अभिव्यक्त किया है। ऑस्टिन ने संविधान को सामाजिक-आर्थिक क्रांति का दस्तावेज बताया है। यह यथास्थितिवाद का वैचारिक दस्तावेज नहीं।

यही कारण है कि 1975 में 42वां संविधान संशोधन कर जब प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्द जोड़ा गया, तब कानून निर्माताओं ने या तो संविधान सभा की बहस से अनभिज्ञता का प्रदर्शन किया या बाबासाहेब आंबेडकर के तर्क व भावना की उपेक्षा की। 15 नवंबर, 1948 को के टी शाह (1888-1953) ने संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्द जोड़ने का संशोधन पेश किया था। यह मतदान से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तर्कों से खारिज हुआ था। बाबासाहेब का कहना था कि पीढ़ियों को अपने सामाजिक-आर्थिक विचार स्वयं तय करने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें वैचारिक कट्टरता में बांधा नहीं जा सकता। दूसरा तर्क था, यह शब्द राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के समानतावादी प्रावधानों को महत्वहीन बना देता है। समानता मानव समाज की प्रगति और संतोषप्रद जीवन के लिए एक अत्यंत ही आवश्यक अवधारणा है। इसकी उपेक्षा कर कोई व्यवस्था स्थिरता की कल्पना नहीं कर सकती। परंतु इसे किसी विशिष्ट वैचारिक परिधान में समेटना पीढ़ियों की रचनात्मकता और स्वायत्तता, दोनों पर हमला है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द जोड़ना कुछ ऐसा ही है। इसलिए संविधान को संविधान सभा की बहस के आईने में ही समझा जा सकता है। इन बहसों की अनदेखी संविधान निर्माताओं के परिश्रम, प्रतिबद्धता और पीढ़ियों के लिए उनके संदेश की अवहेलना करना ही नहीं, संविधान को पाठ्यक्रम बना देने जैसा है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसा ही होता आया है।

यह राजनीति में चिंतनशीलता, स्वाध्याय में रुचि और रचनात्मक बनने की उत्कंठा के ह्रास का प्रतीक है। इसमें एक और बात छलककर सामने आती है। राष्ट्र-निर्माण में व्यक्तिगत आग्रहों और पूर्वाग्रहों का महत्व नहीं होता। उसे छोड़ने या तर्क द्वारा उसके खारिज होने में मान-अपमान की भावना नहीं आनी चाहिए। इसका एक उदाहरण है। 17 अक्तूबर, 1949 को एच वी कामथ (1907-1982) ने प्रस्तावना में ‘ईश्वर’ और रोहणी कुमार चौधरी (1899-1955) ने ‘देवी’ को संदर्भ बिंदू बनाने के लिए संशोधन रखा। इस पर बहस हुई। पूर्णिमा बनर्जी (1911-1951) ने जब कहा कि ‘हमें ईश्वर पर मतदान के लिए बाध्य नहीं कीजिए’, तब कामथ का उत्तर था, ‘लोकतंत्र में हर चीज पर (जो सूर्य के अंदर है) बहस हो सकती है’। अंतत: उस पर मतदान हुआ और इसके पक्ष में 41 मत व विरोध में 68 मत आए।

संविधान के किसी भी प्रावधान पर बहस और उसके पक्ष-विपक्ष के तर्क को संविधान विरोधी मानना संविधान सभा की मूल भावना का कद्र न करने जैसा होगा। इसलिए संविधान में धर्म के संबंध में जो कुछ प्रावधान हैं, उन पर बहस की जरूरत है, क्योंकि धर्म स्वतंत्रता की गारंटी को मौलिक अधिकार मानना तो उचित है, पर अनुच्छेद 25 में धर्म प्रचार के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में रखना अनुचित है। संविधान सभा में लोकनाथ मिश्रा (1921-2009) का इस संदर्भ में भाषण अत्यंत प्रासंगिक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी (1887-1956) ने जवाहरलाल नेहरू की कुछ आपत्तियों पर कहा था कि ‘मिश्रा किसी खास दृष्टि को रख रहे हैं’। इसके महत्व को उन्होंने स्वीकार किया था। मिश्रा ने धर्म प्रचार को मौलिक अधिकार बनाने पर 6 दिसंबर, 1948 को कहा कि ‘यह दीर्घकाल में बहुसंख्यक समाज को निगलने का अवसर देता है, और बहुसंख्यकों की कीमत पर अल्पसंख्यकों के प्रति अन्यायपूर्ण उदारता है।’ 42वें संविधान संशोधन में ‘सेकुलर’ शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। कांग्रेस ने भारत की विरासत, प्रकृति और विविधता के प्रति आस्था का अवमूल्यन किया।

देश अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक अवधारणाओं से जूझ रहा है। यह संविधान की मूल भावना ‘हम भारत के लोग’ को खंडित करता है। अनुच्छेद 28 में अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना का अपवादस्वरूप अधिकार आज समानांतर धारा बन गया है। इससे ‘दो पहचान’ का निर्माण हो रहा है। अल्पसंख्यक संस्थाएं धार्मिक पहचान को कट्टरता में बदल रही हैं। इसकी उपस्थिति पंथनिरपेक्षता पर आघात है। इसलिए इस प्रश्न पर संविधान सभा में ताजामुल हुसैन (1893-1974) का मत अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक शब्दों की रचना साम्राज्यवादियों ने की थी। अब वे चले गए, इसलिए इसे शब्दकोश से बाहर फेंक देना चाहिए। परंतु कांग्रेस के सेकुलरवाद ने इसे शब्दकोश का पहला शब्द बना दिया है। हुसैन का समर्थन मुखर्जी ने भी किया था, जो आस्था से इसाई थे।

साफ है, संविधान के उन प्रावधानों पर, जिनसे भारत की मूल प्रकृति और सभ्यता की प्रगति संकट में है, बहस आवश्यक है। नाक से भारी नथ से बचना चाहिए।