संविधान अपनाए जाने (26 नवंबर, 1949) के 77 साल बाद देश के लोग खुद को संविधान से जोड़कर देखने लगे हैं और इसकी प्रस्तावना पढ़ने लगे हैं, तो इससे हमारे नागरिकों की परिपक्वता का ही संकेत मिलता है, पर क्या हमारे लोग …

फैजान मुस्तफा,कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

संविधान अपनाए जाने (26 नवंबर, 1949) के 77 साल बाद देश के लोग खुद को संविधान से जोड़कर देखने लगे हैं और इसकी प्रस्तावना पढ़ने लगे हैं, तो इससे हमारे नागरिकों की परिपक्वता का ही संकेत मिलता है, पर क्या हमारे लोग और हमारा राजनीतिक नेतृत्व सांविधानिक आदर्शों में यकीन रखते हैं? यह सबसे अहम सवाल है।

अगर संविधान से ‘सांविधानिकता’ ही गायब हो जाए, तो वह अपनी चमक और अपने बनने के मूल उद्देश्य को खो देता है। हिटलर के पास ‘वाइमर संविधान’ था, लेकिन उसमें सांविधानिकता नहीं थी। इसी तरह, कई मुस्लिम और समाजवादी देशों के संविधानों ने भी सांविधानिकता की अवधारणा को कमजोर किया है। सांविधानिकता की मृत्यु हमारे समय की सबसे अहम घटना हो सकती है, ठीक वैसे ही, जैसे 19वीं सदी में ‘ईश्वर की मृत्यु’ एक प्रमुख घटना थी। सवाल है कि सांविधानिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में उसकी क्या स्थिति है?

प्राचीन काल से ही मानव समुदाय इस समस्या पर विचार करते रहे हैं कि समाज में व्यवस्था व सत्ता की जरूरत और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए? मानवता की हमेशा से यह चाह रही है कि वह स्वतंत्र भी रहे और एक अच्छी शासन-व्यवस्था के अंतर्गत भी रहे। इसी वजह से राजनीतिक प्रणालियां बनाने के लिए काफी सोच-विचारकर ऐसे राजनीतिक नवाचार किए गए, जो सरकारों और उनके अंगों को समाज के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी शक्तियों के उपयोग की अनुमति दे सकें, लेकिन साथ ही नागरिकों की स्वतंत्रता से कोई समझौता न करें, न ही उसे नष्ट करें। इस सामाजिक स्थिति को संस्थागत रूप देने के प्रयास को ही ‘सांविधानिकता’ कहते हैं, जो एक सीमित सरकार की अवधारणा है। यानी, सरकारी शक्तियों को सीमित रखा जाए, ताकि कोई सरकार उन मूल्यों को नष्ट न कर सके, जिनको बढ़ावा देना उसका काम है।

सांविधानिकता के जिस मूल मूल्य की रक्षा करनी चाहिए, वह है मानवीय गरिमा। लोकतंत्र अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकारी शक्तियों पर अंकुश कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि लोगों के मत के अधिकार को पवित्र नहीं माना जाता; बार-बार इंटरनेट बंद करने की घटनाएं होती हैं और निहत्थे लोगों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार को नकार दिया जाता है, तब यह सांविधानिकता के लिए बुरे संकेत हैं।

सांविधानिकता मूलत: अधिनायकवाद के विपरीत है। संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य सरकार और उसके तीन अंगों की शक्तियों को नियंत्रित करना है। इस प्रकार, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार ‘राज्य’ की शक्तियों को रोकने या सीमित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन अधिकारों को सबसे बड़ा खतरा राज्य से ही होता है। सत्ता को सीमित करने के अन्य संस्थागत तरीके शक्तियों के वितरण, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा के इसके सिद्धांतों में दिखते हैं।

हमारे संविधान-निर्माताओं ने संविधान में राष्ट्र के आदर्शों के साथ-साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को भी स्थापित किया। ये आदर्श थे- राष्ट्रीय एकता और अखंडता, एक ऐसा लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज, जहां सांविधानिक मूल्यों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। आज, जब देश संविधान दिवस मना रहा है, तब इसके असली ‘संप्रभु मालिक’, यानी ‘हम, भारत के लोग’ इन उच्च आदर्शों को धीरे-धीरे खत्म होते देखकर बेहद निराश और चिंतित हैं।

अगर हमारा सांविधानिक लोकतंत्र हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है और आज गंभीर रोगों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें संविधान का उतना दोष नहीं है, जितना तंत्र को संचालित करने वाले लोगों का है। संविधान स्वयं कार्य नहीं करते, वे तो नागरिकों और राजनेताओं के ‘कार्य’ पर निर्भर होते हैं। संविधान हमें विफल नहीं करता, बल्कि हम संविधान को विफल करते हैं। किसी भी अंग के पास अनियंत्रित शक्ति नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने नाम से गुमराह नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसका ख्याल रखा है। शक्ति का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति या संस्था को जवाबदेह होना चाहिए और उन्हें ‘लक्ष्मण रेखा’ पार नहीं करनी चाहिए।

आज कई लोगों को लगता है कि हमारे संस्थान स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो तो लंबे समय से ‘पिंजरे में बंद तोता’ रहा है, अब चुनाव आयोग पर यह आरोप लग रहा कि स्वतंत्र संस्थान के रूप में इसने अपनी छवि खो दी है। आरोप तो यह तक लगाए जाने लगे हैं कि अदालतें खुद कार्यपालिका से ज्यादा कार्यपालिका-समर्थक हो गई हैं। सत्ता की आलोचना को देशद्रोह माना जाता है। संविधान से मिली अध्यादेश जारी करने की शक्ति का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ व्यक्तियों को बचाने या सरकार की शक्तियां बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किए जाते हैं।

किसी संविधान की कार्यप्रणाली को उसके शब्दों से नहीं, बल्कि इस बात से परखा जाता है कि उनका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? संविधान सभा में बाबासाहेब आंबेडकर ने सही कहा था कि अंततः संविधान को चलाने वालों का चरित्र, उनकी ईमानदारी और उनकी समझ ही यह तय करेगी कि संविधान का भविष्य क्या होगा? ‘संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हों, तो वह निश्चित रूप से खराब साबित होगा।’

एक महान राष्ट्र के गर्वित नागरिक के तौर पर हमें थॉमस कार्लाइल की बात को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, ‘एक राष्ट्र का शासन उसके सबसे बेहतरीन लोगों के हाथों में होना चाहिए, वरना वह बर्बाद हो जाएगा?’ हमारी विधायी संस्थाओं में जिस संख्या में दागी लोग चुनकर आ रहे हैं, वह तो सांविधानिकता नहीं है। भारत के लोगों को अपने संविधान पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए।