आदिवासियों को अब जवाब दें माओवादी

शशांक रंजन, पूर्व कर्नल व आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ माओवादी विद्रोह अपने आखिरी गढ़ दंडकारण्य के आदिवासी इलाकों में भी खत्म हो रहा है। माओवादी नेतृत्व के एक बड़े हिस्से ने हाल ही में मीडिया में बयान जारी करके लोगों से माफी मांगी है और कहा है कि क्रांति की प्रक्रिया में माओवादी नेतृत्व ने कई रणनीतिक गलतियां कीं। निस्संदेह, दंडकारण्य में करीब आधी सदी से चल रही माओवादी कार्रवाई और आदिवासियों की ‘भलाई’ के कामों का रिपोर्ट कार्ड काफी खराब है। यह माओवादियों द्वारा अपनी कुत्सित मंशा के लिए आदिवासियों की उम्मीदों से फायदा उठाने जैसा रहा।

दरअसल, आंध्र प्रदेश में सफलता न मिल पाने के बाद, माओवादी काडर 1980 के दशक की शुरुआत में दंडकारण्य में घुसे थे। उनका मकसद एक सुरक्षित ठिकाना हासिल करना था, न कि अपने राजनीतिक संघर्ष में स्थानीय आदिवासी आबादी को शामिल करना। चूंकि आंध्र प्रदेश में हालात फिर कभी उनके अनुकूल नहीं हुए, इसलिए उन्होंने दंडकारण्य में ही रहने का मन बनाया। इसके बाद उन्होंने आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू किया, क्योंकि वे गुजारे के लिए स्थानीय आदिवासी समाज का समर्थन चाहते थे।

उन्होंने पहला मुद्दा तेंदू पत्ता की मजदूरी का उठाया। तेंदू पेड़ के पत्ते, जिसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने में होता है, जमा करने के लिए ठेकेदार आदिवासियों को मजदूरी देते हैं। लिहाजा, माओवादी अच्छी मजदूरी के लिए मोल-भाव करने लगे। यह उनके हित में था, क्योंकि स्थानीय आदिवासियों की रोजी-रोटी इसी तेंदू पत्ते पर निर्भर थी। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने तेंदू ठेकेदारों से जबरन वसूली भी शुरू कर दी, जिसका नकारात्मक असर यह हुआ कि आदिवासियों की कमाई कम हो गई। माओवादियों ने इलाके में काम कर रही खनन कंपनियों से भी आहिस्ता-आहिस्ता वसूली शुरू कर दी। इस दौरान, वह अपना ज्यादातर समय संगठन चलाने, हमले करने और काडर तैयार करने में लगाते रहे, जिसके कारण आदिवासियों के लिए लड़ने के अपने मूल वायदे से वे भटक गए।

माओवादी कई तरह से उगाही करते थे। वे सुरक्षा देने के नाम पर, वसूली करके, फिरौती मांगकर और दूसरे कामों से अच्छी-खासी कमाई करने लगे। कहा जाता है कि इस आमदनी का कमोबेश आधा हिस्सा लड़ाकों को तैयार करने और उनकी क्षमता बढ़ाने में खर्च किया जाता था। जाहिर है, ये काम विकास के अन्य एजेंडे की कीमत पर किए जाते रहे। अब क्रांति के नाम पर प्राथमिकताएं तय की जाने लगी थीं।

माओवादी भारत में लोकतांत्रिक राजनीति को खत्म करने की सोच रखते हैं। वे लोकतांत्रिक कामों को नकारने और कमजोर करने का काम करते हैं, जबकि इनसे हाशिये के लोगों को ताकत ही मिलती है। आदिवासी समाज को चुनावों का बहिष्कार करने के लिए उकसाकर माओवादी आम लोगों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करने और इसे दिखाने के एक बड़े मौके से वंचित करते रहे। इसी तरह, वे आमतौर पर स्थानीय चुनावों और ग्राम संस्थाओं (ग्राम सभा आदि) के कामों को भी नियंत्रित करने में जुट गए, ताकि उनकी अपनी जरूरतों की पूर्ति हो सके। बेशक, ग्राम सभा को ताकतवर बनाने के मामले में सरकार का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन माओवादी भी अपने कामों को लेकर पारदर्शी नहीं रहे। अलबत्ता, वे अपने नियंत्रण वाले इलाकों में कंगारू कोर्ट के जरिये राज करना पसंद करते थे।

आदिवासी माओवादी संगठनों की रीढ़ रहे हैं। भले ही इन संगठनों के नेतृत्व में अमूमन गैर-आदिवासी और पढ़े-लिखे पृष्ठभूमि के लोग रहे, लेकिन आम लड़ाकों में ज्यादातर आदिवासी ही हैं। आज भी यहां के संगठन में नीतियां बनाने वाले पदों पर आंध्र प्रदेश के गैर-आदिवासी काबिज रहे हैं, जबकि काडर की जिम्मेदारी आदिवासियों के कंधों पर रही है। नेताओं का यही खास वर्ग आजकल खबरों में है, फिर चाहे वह बसवराजू हो, वेणुगोपाल राव हो, रूपेश, भास्कर, देवूजी या चंद्रन्ना हों। हां, हाल ही में जिस माओवादी नेता मादवी हिडमा को मार गिराया गया है, वह बेशक आदिवासी था, लेकिन उसे अपवाद ही मानना चाहिए। इन माओवादी नेताओं के पास आदिवासियों का एक बड़ा समूह था और वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि सरकार के खिलाफ लड़ाई आखिरी आदिवासी तक जारी रहेगी।

दुर्भाग्य से, इस संघर्ष ने आदिवासी समाज को ही हथियार बना दिया। अब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) या बस्तरिया बटालियन का हिस्सा बनकर आदिवासी अपने उन्हीं भाइयों को मार रहे हैं, जो माओवादियों के साथ हैं। इस सबमें कोई भी आदिवासियों से यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि आखिर वे क्या सोचते हैं? जाहिर है, आदिवासियों के लिए मध्यमार्ग की स्थिति लगातार सिकुड़ रही है। वे या तो माओवादियों के खेमे में डाल दिए गए हैं या फिर सरकार के खेमे में, जबकि उनका इस अतिवादी विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें तो अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए इस विद्रोह में शामिल होने का लालच दिया गया था, जिसका खामियाजा उन्होंने तकलीफें सहकर, घर-बार छोड़कर और विकास-कार्यों से दूर रहकर भुगता है।

मीडिया खबरों के मुताबिक, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में माओवादियों और सुरक्षा बलों के संघर्ष के 3,404 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1,541 माओवादियों, 1,315 सुरक्षा बल के जवानों और 1,817 आम नागरिकों की जान गई है। इन आम नागरिकों में ज्यादातर आदिवासी ही हैं। यह आंकड़ा आदिवासियों के उजड़े हुए परिवारों और जले हुए गांवों की कहानी बयां करता है। हालांकि, तबाही की इस घिनौनी तस्वीर के पीछे शासन तंत्र की गलती को नजरंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में माओवादी सोच के औचित्य की भी संजीदगी से पड़ताल आवश्यक है। क्यों नहीं माओवादियों को आदिवासी समाज की इस बर्बादी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिनके कारण उसने न सिर्फ अपने लोगों को खोया है, बल्कि इतना लंबा वक्त भी गंवाया है? उनके साथ यह सब क्रांति के भ्रम को बनाए रखने के लिए किया गया।

इतिहास माओवादियों को कैसे याद रखेगा, इसका ठीक-ठीक जवाब दे पाना तो फिलहाल जल्दबाजी होगी, मगर यह भी एक सच्चाई है कि अगर वे नहीं होते, तो बस्तर और दंडकारण्य के अंदरूनी इलाकों पर इस कदर ध्यान भी नहीं जाता।