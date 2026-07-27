जेन-जी की भाषा में छिपे भाव समझिए

जुलाई 2026 के दूसरे और तीसरे हफ्तों के दौरान भारत की राजधानी नई दिल्ली में हमारी आंखों के सामने ऐसा कुछ अद्भुत घटा है, जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। पिछले कुछ सालों से परीक्षाओं में शुचिता के उल्लंघन से उकताई नौजवान…

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी जुलाई 2026 के दूसरे और तीसरे हफ्तों के दौरान भारत की राजधानी नई दिल्ली में हमारी आंखों के सामने ऐसा कुछ अद्भुत घटा है, जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। पिछले कुछ सालों से परीक्षाओं में शुचिता के उल्लंघन से उकताई नौजवान पीढ़ी ने वह सब कर दिया, जिसकी कुछ दिनों पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजनीतिक पंडित अपना सिर धुन रहे हैं और पारंपरिक समाजशास्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को पकड़ सकने में समर्थ पारिभाषिक शब्दावलियां कैसे गढ़ें?

राजधानी होने के कारण दिल्ली अक्सर बड़े उभारों और जनाक्रोशों की साक्षी बनती रही है। पिछले कुछ सालों में किसानों और अन्ना हजारे के आंदोलन इनके बड़े उदाहरण हैं, पर छात्रों/नौजवानों का यह जमावड़ा कई अर्थों में अभूतपूर्व था। इस आंदोलन में मुद्दे आगे निकल गए और नेता पीछे रह गए। जंतर मंतर पर शुरुआत का निमित्त बना कॉकरोच जनता पार्टी नाम का संगठन, जिसे चंद महीने पूर्व ही सोशल मीडिया पर कुछ छात्रों ने बनाया था। एक असावधान टिप्पणी के जवाब में कुछ युवाओं ने खुद को कॉकरोच घोषित कर समर्थन की अपील की, तो कुछ ही दिनों में उन्हें दो करोड़ से ज्यादा का साथ मिल गया।

कॉकरोच जनता पार्टी के पास न तो प्रचलित अर्थों में कोई संगठन था, न केंद्रीय नेतृत्व और न ही संसाधन, इसीलिए जंतर मंतर पर उनकी शुरुआती उपस्थिति को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मुख्यधारा का मीडिया, जिसने अन्ना हजारे के अनशन को पहले दिन से प्रमुखता से कवर किया था, इस बार शुरू में संशय में दिखा। यह तो सोशल मीडिया था, जिसने इसे धार दी। जिस दिन ये नौजवान संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे, सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दूसरे दलों के नेताओं के साथ सरकार को घेरने की कोशिश जरूर कर रहे थे, पर उन्हें भी यह समझने में कुछ घंटे लगे कि अब संसद से ज्यादा प्रासंगिक सड़क हो गई है। देर शाम सांसदों के प्रधानमंत्री आवास पहुंचते ही आंदोलन देशव्यापी बन गया और ज्यादातर बड़े शहर इसकी जद में आते गए।

इस बार कई ऐसे दृश्य दिखे, जो अकल्पनीय थे। एक पिटता हुआ बच्चा बार-बार पुलिस वालों से कह रहा था- और मारो। एक अहिंदीभाषी जोड़ा सीधे हवाई अड्डे से जंतर मंतर पहुंचा था। उनसे लंदन में पढ़ रहे बेटे ने आग्रह किया था कि वे उसकी जगह आंदोलन स्थल पर जाएं और उसके हिस्से की लाठी खाकर ही वापस आएं। लगा, गांधी हमारी चेतना में अभी भी कहीं न कहीं जिंदा हैं। बच्चे पुलिस वालों की टोपियां खींचकर भाग रहे थे और खिलखिला रहे थे, वाटर कैनन से बरसते पानी में भीग रहे थे और नाच रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वे पिकनिक मनाने आए हैं या किसी आंदोलन में भाग लेने। उन्होंने इस आंदोलन को लोकतंत्र का उत्सव बना दिया।

यह आंदोलन अभूतपूर्व इसलिए भी था कि इसमें नेतृत्व की भूमिका नगण्य रही। यह स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, जिसमें देश भर के नौजवान खुद-ब-खुद चले आ रहे थे। वर्षों के संचित रोष को बाहर निकालने के लिए किसी उत्प्रेरक की जरूरत थी और वह कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में उन्हें मिल गया। आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक के उठ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व के अंतर्विरोधों ने भी प्रदर्शनकारियों के मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं डाला। कुछ राजनीतिक दलों ने आंदोलन का नेतृत्व हथियाने की कोशिश की, एक-दूसरे पर दोषारोपण किया, पर जंतर मंतर पर एकत्रित नौजवानों ने पूरी तरह से उनको नजरअंदाज कर दिया। मेरा मानना है, जिस तरह इन आंदोलनकारियों ने मुख्य विपक्षी दलों को संसद से निकलकर सड़क पर आने को मजबूर कर दिया था, उसी तरह उन्होंने सोनम वांगचुक के जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व को भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक मैदान नहीं छोड़ने दिया।

यह आंदोलन जेन-जी का था, इसलिए इसकी भाषा भी बदली नजर आ रही थी। पारंपरिक नारों की जगह ‘मीम्स’, ‘कैरीकेचर’ और ‘स्लैंग्स’ ने ले ली। सबसे मजेदार तो यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संबोधित करने के लिए आधी रात को सेल्फी वीडियो डाला और अपने चिर-परिचित संबोधन ‘मित्रो’ की जगह ‘फ्रेंड्स’ से इसकी शुरुआत की। उन्होंने जेन-जी को उसी की भाषा में संबोधित करने की कोशिश की, पर शायद देर हो चुकी थी। आंदोलन की भाषा में आवेग था, आक्रोश था, कल्पनाशक्ति की पराकाष्ठा थी- कमी थी, तो सिर्फ एक अदद संपादक की, जो लिखे और बोले को संपादित कर सके। इसलिए कई बार गाली-गलौज कानों और आंखों में गड़े जरूर, पर याद रहे, जेन-जी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यही भाषा इस्तेमाल करती है।

दिल्ली पुलिस के अनुभव-संसार में भी बहुत कुछ जुड़ा। यद्यपि उन्होंने मना किया है, पर आरोप लगे कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, कील लगी लाठियां भांजी गईं या आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया। आंदोलन के खत्म होने के बाद एक और नई बात हुई। भारत में किसी जुलूस के विसर्जन के बाद उसमें भाग लेने वाले मैदान में फेंके गए कूड़े-कचरे की सफाई करें, ऐसा आम तौर से दिखता नहीं, पर इस आंदोलन में दिखा।

अब, जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और आंदोलनकारी अपनी जीत की घोषणा करते हुए अपने घर को लौट गए हैं, तब पूरे देश को बैठकर कुछ बुनियादी मुद्दों पर सिर जोड़कर विचार करना होगा। सरकार ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स जरूर बना दी है, पर बार-बार छले गए आम आदमी को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पिछली तमाम कमेटियों की तरह इसकी सिफारिशें भी सचिवालय के गलियारों में धूल नहीं फांकती रहेंगी। परीक्षा-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। रोजगार विहीन विकास मॉडल के साथ हम दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्था में पहुंच भी जाएं, तब भी असंतोष बना रहेगा।

सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कमर कसनी होगी, तभी एक रिक्त स्थान के लिए कई हजार अभ्यर्थियों की मारामारी खत्म हो सकेगी और कोई भी कीमत चुकाकर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।