दुनिया में भारत का कद बढ़ाता करार

अरुण कुमार,वरिष्ठ अर्थशास्त्री भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक तो है ही, वक्त की जरूरत भी है। वैसे भी, हर अंतरराष्ट्रीय समझौता अपनी तात्कालिक अनिवार्यताओं और भविष्य की संभावनाओं से प्रेरित होता है। दरअसल, यूरोप और भारत, दोनों को इस समय एक-दूसरे की बहुत जरूरत है। अमेरिका ने दोनों को ही दबाने की कोशिश की है। हमसे ज्यादा प्रतिकूल, बल्कि एकतरफा शर्तें उसने यूरोपीय संघ पर थोपी हैं।

अमेरिका ने यूरोपीय संघ के उत्पादों पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क तो लगाया ही, इसके साथ यह शर्त भी नत्थी कर दी है कि यूरोपीय संघ अमेरिकी उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता। यही नहीं, अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर का निवेश करने को भी कहा गया है। ग्रीनलैंड के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर जैसा दबाव बनाया है, वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में, स्वाभाविक ही यूरोप के देश वाशिंगटन से बेहद नाराज हैं। इधर, भारत भी ट्रंप प्रशासन की कारगुजारियों से खुश नहीं है। यूरोप के देश भारत के विशाल बाजार और आर्थिक भविष्य की अहमियत समझते हैं। इसलिए दोनों ने एक-दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया है।

भारत और यूरोपीय संघ का यह समझौता कितना पुरअसर है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस करार पर मुहर लगने के पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत देना शुरू कर दिया कि भारत पर लगा अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क हटाया जा सकता है। बेसेंट ने इसके लिए रूस से भारत द्वारा तेल आयात में कटौती की आड़ ली। हालांकि, इस समझौते को लागू होने में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ की संसद से पारित होने के बाद सभी 27 देश अपनी-अपनी संसद में इसे पारित करेंगे। शायद इसीलिए इसे अगले साल से लागू होने की बात कही गई है, मगर इसका तात्कालिक राजनीतिक फायदा यही हो सकता है कि अमेरिका अतिवादी रुख अपनाने से बाज आ जाए।

पिछले करीब 18 वर्षों से भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रयासरत थे, मगर जिन कारणों से अमेरिका से बात नहीं बन पा रही थी, वही वजह यूरोपीय संघ के साथ हमारे समझौते में भी अड़चन बनी हुई थी। अमेरिका की तरह यूरोप के देश भी हमारे कृषि बाजार तक अपनी निर्बाध पहुंच चाहते रहे हैं, मगर यह मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। करार से ज्यादातर कृषि उत्पादों को अलग रखा गया है, लेकिन कुछ कृषि उत्पादों पर हमने अपने टैरिफ में कटौती करने का जो एलान किया है, उससे हमको कुछ नुकसान हो सकता है। इसी तरह, स्टील और कार्बन उत्सर्जन के सवाल पर हमें जितनी रियायत की अपेक्षा थी, वह नहीं मिल सकी, मगर अंतरराष्ट्रीय समझौतों में लेन-देन स्वाभाविक बात है।

अब समझौता हो चुका है और व्यापक तौर पर देखें, तो लाभ दोनों पक्षों को होने वाला है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा भी है कि इस समझौते के लागू होने के बाद लगभग 43.5 हजार करोड़ रुपये के टैरिफ कम हो जाएंगे। इस समझौते से हमारी 90 फीसदी से अधिक चीजें शून्य टैक्स के साथ यूरोपीय देशों में बिक सकेंगी। अमेरिकी टैरिफ से भारत के जिन कारोबारी क्षेत्रों को धक्का लगा था, उनको इस समझौते से यकीनन बड़ी राहत मिली है। खासकर कपड़ा, चमड़ा, मछली, आभूषण कारोबार आदि से जुड़े व्यापार को बड़ा फायदा होने वाला है। इन सामानों पर अभी जो अलग-अलग शुल्क लगते रहे हैं, वे शून्य हो जाएंगे। इसका बड़ा लाभ यह भी है कि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होता है। यूरोप के नजरिये से देखें, तो जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को इसका अधिक फायदा होगा, क्योंकि ये देश ऑटोमाबाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देश हैं।

विश्व-व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी शर्तें ही होती हैं। प्राय: तकनीकी रूप से मजबूत देश तीसरी दुनिया के देशों को दबाते आए हैं। ‘डब्ल्यूटीओ’ या उसके पहले ‘गैट’ में यही होता रहा है। चूंकि उन्नत तकनीकी के मामलों में उनका दबदबा होता है, इसका वे फायदा उठाते हैं, इसका अंतिम नुकसान गरीब देशों के कामगारों को होता है। अमीर देशों में उपभोक्ताओं को चीजें चूंकि सस्ती मिलती हैं, इसलिए उनके यहां महंगाई नियंत्रित रहती है। इसीलिए संतुलित व्यापार सबके हित का माना जाता है। इस लिहाज से भारत-यूरोपीय संघ समझौते की शर्तें संतुलित हैं।

हालांकि, हमें यहां यह भी देखने की जरूरत है कि अब तक हमने जिन-जिन देशों के साथ व्यापार समझौता किया है, उनका निर्यात तो बढ़ गया, लेकिन हमारा उतना नहीं बढ़ा। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि हमारे पास उनके जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस लिहाज से इस समझौते से हमें मदद मिल सकती है। हमारे बच्चों को यूरोप के संस्थानों में जाकर पढ़ने का अवसर मिलेगा। भारतीय आईटी क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को यूरोप का बड़ा बाजार मिलेगा। वहां उनके लिए काम करने की स्थितियां आसान होंगी। भारत और यूरोप की आबादी को जोड़ लें, तो यह दुनिया की दो अरब से अधिक आबादी हो जाती है। अगर इसमें अफ्रीका के देश भी जुड़ गए, तो अमेरिका विहीन शेष दुनिया की ओर कदम बढ़ जाएगा। इसलिए इस समझौते को इतना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है।

इसमें तो कोई दोराय नहीं हो सकती कि इस समझौते से दुनिया में भारत का कद और बड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि अमेरिका इससे क्या सबक लेता है और वह दुनिया को क्या ‘ऑफर’ करता है? उसने दस प्रतिशत का न्यूनतम टैरिफ तो सब पर लगा ही दिया है, उसके ऊपर ही वह बढ़ाता जा रहा था। अगर दुनिया के बड़े देश इसी तरह मिलकर आपस में व्यापार बढ़ाते हैं, तभी संतुलन आ सकेगा और अमेरिकी दबाव शिथिल पड़ेगा।

चूंकि यूरोप लोकतंत्र का बड़ा हिमायती रहा है, इसलिए भारत को यूरोप के साथ कदमताल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह समझौता अन्य देशों को भी भारत के साथ मुक्त व्यापार के लिए प्रेरित करेगा।