शर्मनाक ढंग से सियासी प्रदर्शन करना ठीक नहीं
पिछले कुछ सालों में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने भाजपा-विरोध को इस हद तक बढ़ा दिया है कि वह देश-विरोध में बदल गया है। हर बार जब भारत जीतता है, कांग्रेस प्रधानमंत्री व भाजपा पर निशाना साधने के चक्कर में भारत पर ही हमले कर बैठती है…
शहजाद पूनावाला,राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा
पिछले कुछ सालों में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने भाजपा-विरोध को इस हद तक बढ़ा दिया है कि वह देश-विरोध में बदल गया है। हर बार जब भारत जीतता है, कांग्रेस प्रधानमंत्री व भाजपा पर निशाना साधने के चक्कर में भारत पर ही हमले कर बैठती है।
जब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में हमने आतंकवाद के खिलाफ अभूतपूर्व जवाबी रुख अपनाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी शिविरों व एयर बेस को नेस्तनाबूद किया, तब राहुल गांधी और उनके साथियों ने इसे ‘समर्पण’ बताया। हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। कोविड महामारी के समय जब हमने दो ‘आत्मनिर्भर वैक्सीन’ बनाईं और भारतीयों को मुफ्त में टीके लगाए, तब उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों पर हमला बोला। जब दुनिया भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बता रही थी और हमारी जीडीपी 8.2 फीसदी पर पहुंच गई, तब राहुल गांधी की राय आई कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है।
एआई सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी का ‘शर्टलेस’ विरोध भी इससे अलग नहीं था। भारत मंडपम में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन था। इसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष शामिल हुए। साथ ही, 118 देशों के 59 मंत्री स्तर के प्रतिनिधि आए। टेक जगत के 100 से ज्यादा सीईओ व दिग्गज हस्तियां आईं। वैश्विक नेताओं और सीईओ ने सम्मेलन की खूब तारीफ की और हमारी एआई महत्वाकांक्षाओं पर 200 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। यह कार्यक्रम कोई भाजपा या प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे देश का ‘शोकेस’ था। अगर कांग्रेस में राजनीतिक परिपक्वता होती, तो उसके नेता अपने युवाओं की एआई क्षमता के पीछे एकजुट होते, लेकिन उन्होंने एक शर्मनाक काम कर दिया।
भारत के इस सफल वैश्विक आयोजन से परेशान होकर और भारत-विरोधी ताकतों के इशारे पर युवा कांग्रेस के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने ‘ब्रांड भारत’ की छवि खराब करने की कोशिश की। आधे नंगे होकर और अपने सीने पर प्रधानमंत्री-विरोधी नारे लिखकर उन्होंने प्रदर्शन किया। यह शर्मनाक कृत्य था। इससे भी शर्मनाक था कि राहुल गांधी ने इस कृत्य के दोषियों का बचाव करते हुए उन्हें ‘बब्बर शेर’ कहा और कांग्रेस ने गांधी व भगत सिंह से उनकी तुलना की। ‘असहमति का लोकतांत्रिक अधिकार’ बताकर उन्होंने इसका बचाव किया, लेकिन न तो अदालत और न ही उनके सहयोगी इससे सहमत हुए।
कांग्रेस का दोहरापन असीम है। यूपीए के शासनकाल के समय उसके नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले युवाओं पर खूब लाठीचार्ज किए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध कर रहे करीब 9,000 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए थे। आज वे लोग हमें लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे, जिन्होंने आपातकाल को भी सही बताया था। एआई सम्मेलन के समय ही कर्नाटक के धारवाड़ में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जब बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया, तो उन पर लाठियां चलीं, मगर कांग्रेस उन लोगों की गिरफ्तारी पर शोर मचा रही, जिनके कृत्य को कोर्ट ने ‘राष्ट्रीय शर्म’ कहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के विरोध-प्रदर्शन से इसकी गलत तुलना करने की कोशिश की है। वे विरोध-प्रदर्शन खेल के एक हफ्ते बाद हुए थे, न कि विदेशी खिलाड़ियों के सामने या खेल स्थल पर। एआई सम्मेलन में शर्टलेस विरोध से उसकी तुलना बेईमानी है। सच यह है कि कांग्रेस के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि ‘एनार्की इन इंडिया’ है। सम्मेलन में युवा कांग्रेसियों के कृत्य नीतिगत आलोचना से नहीं, बदले की भावना से प्रेरित थे।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।