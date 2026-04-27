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आजीविका पर आघात करता तापमान

Apr 27, 2026 10:50 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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अप्रैल में ही आसमान से मानो आग बरस रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तापमान में तेजी बनी हुई है। यहां तक कि रात के समय भी गर्मी रिकॉर्ड बनाने….

आजीविका पर आघात करता तापमान

के जे रमेश,पूर्व निदेशक, भारतीय मौसम विभाग

अप्रैल में ही आसमान से मानो आग बरस रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तापमान में तेजी बनी हुई है। यहां तक कि रात के समय भी गर्मी रिकॉर्ड बनाने लगी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। हालांकि, पूर्वोत्तर और इससे लगे प्रांतों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है।

आखिर इस विरोधाभास की वजह क्या है? दरअसल, मौसम अपना उपचार खुद करता है। गर्मी में जब तापमान बढ़ता है, तो एक मुकाम पर पहुंचने के बाद उसमें गिरावट आती ही है। इस क्रिया में यदि नमी और जलवाष्प का साथ उसे मिल जाए, तो आंधी-बारिश आती है, और अगर यह साथ तापमान को नहीं मिल पाता, तो धूल भरी आंधी मौसम को कुछ हद तक ठंडा कर देती है। अब किन इलाकों में आंधी आएगी और कहां बारिश होगी, यह स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है। तापमान को संतुलित करने का यह एक प्राकृतिक चक्र है।

अभी बारिश इसलिए हो रही है, क्योंकि एक के बाद दूसरे पश्चिम विक्षोभ उभर रहे हैं। इसी कारण पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में, यहां तक कि नेपाल तक में बर्फबारी हुई है। यहां का बदलता मौसम उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, जिसमें पंजाब, हरियाण, दिल्ली ही नहीं, पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। रही बात भारत के पूर्वी हिस्सों की, तो इन दिनों आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों से लेकर ओडिशा, बिहार, बंगाल, झारखंड, सिक्किम तक बारिश होती है, क्योंकि तापमान को नमी बंगाल की खाड़ी से मिल सकती है। चूंकि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरता है, इसलिए देश के इन हिस्सों में बारिश होती रहती है।

हालांकि, जून में जब मानसून केरल के तट से टकराएगा, तब फिर से देश भर में बरसात की शुरुआत होगी, मगर इस बार मानसून के कमजोर रहने और 92 फीसदी तक बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वैसे, यह शुरुआती अनुमान है। मई के अंत में फिर से मौसम का आकलन किया जाएगा और उसके बाद मानसून के मासिक अनुमान जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, ‘इंडियन ओशन डाइपोल’ की बात भी कही जा रही है, जो वास्तव में हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के तापमान के बीच का अंतर है। इसके सकारात्मक रहने से भारत में बेहतर मानसून होता है, जबकि नकारात्मक में कम बारिश होती है। हालांकि, हालिया वर्षों में बारिश में हुई बढ़ोतरी की एक वजह जलवायु परिवर्तन भी है। अब बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर जैसे इलाकों में भी बाढ़ आने लगी है, क्योंकि यहां बारिश का पैटर्न बदल गया है, फिर चाहे अल नीनो हो अथवा नहीं।

इस जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी भी पहले की तुलना में बढ़ गई है। अब हर साल तपिश रिकॉर्ड बनाने लगी है। विशेष रूप से साल 2000 के बाद से ‘ग्लोबल वार्मिंग’ हर साल अधिक गर्मी का एहसास कराने लगी है। इस तापमान को भूजल का दोहन और बढ़ा रहा है। दरअसल, जब जमीन में से हम पानी निकाल लेते हैं और वह खाली हो जाती है, तो वह तुलनात्मक रूप से अधिक गरम होने लगती है। इसी तरह, ‘लैंड यूज’ बदलकर किए जाने वाले विकास-कार्य भी तापमान बढ़ाते हैं। चूंकि जिस अनुपात में पेड़ काटे जाते हैं, उसी अनुपात में शायद ही फिर लगाए जाते हैं, इसलिए विकास-कार्य वाले क्षेत्रों में गर्मी अधिक बनी रहती है। पार्कों का खत्म होना भी गर्मी बढ़ने की एक वजह है। दिल्ली में ही, नेहरू पैलेस और धौलाकुआं के बीच तापमान में करीब दो डिग्री तक होने वाले अंतर से हम इसे बखूबी समझ सकते हैं।

इंसानी गतिविधियां भी तापमान बढ़ाने में खूब जिम्मेदार हैं। एक सामान्य उदाहरण एसी का ही लीजिए। अब हर घर में इसका इस्तेमाल होने लगा है, जबकि एसी मशीनें कमरे को ठंडा रखने के लिए बाहर काफी गरम हवा छोड़ती हैं। हमारे रहन-सहन में आया यह बदलाव अब हम पर ही भारी पड़ने लगा है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी क्यों न कुछ करे? ‘ग्लोबल वार्मिंग’ से लड़ने के लिए विश्व स्तर पर नीतियां बनाई जा रही हैं और हर सरकार अपने स्तर पर उनको अमल में ला रही हैं, लेकिन आम आदमी भी अपने तईं प्रयास करे, तो स्थिति कुछ हद तक ठीक हो सकती है। मिसाल के लिए- एस्बेस्टस या टीन शेड वाले मकान न बनाए जाएं। महानगरों में झुग्गी बस्तियां आम तौर पर इन्हीं से बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसे मकान तापमान को अवशोषित कर लेते हैं। आरसीसी, यानी ईंट, सीमेंट और छड़ों का इस्तेमाल कर बनाए जाने वाले मकानों के छत पर भी ‘रिफ्लेक्टिव पेंट’ का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे एक से डेढ़ डिग्री तक अधिक कूलिंग मिल जाती है। इतना ही नहीं, मकानों में वर्षा जल के संचयन के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, बल्कि छत से एक पाइप के जरिये पानी को नीच जमीन में पहुंचाया जाता है। यह तरीका भूजल को बनाए रखने में काफी मददगार है। किंतु यह अब तक हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं बन सका है। हम यह समझ ही नहीं सके हैं कि एक बूंद भी बारिश का पानी नालियों में बेकार बहने से हमें रोकना होगा।

इस तरह के प्रयास विशेषकर ग्रामीण आजीविका के लिए मायने रखते हैं। 38 डिग्री से अधिक का तापमान इंसानों के लिए ‘हीटवेव’ है, जबकि मवेशियों के लिए यह 28 डिग्री ही है। अगर हमारे मवेशी लू से परेशान होंगे, तो उनका खान-पान कम हो सकता है, जिससे उनके उत्पादन पर असर पड़ेगा। इससे दूध या अंडे का उत्पादन कम हो सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, जो पहले से ही संकट में है। दिक्कत यह है कि इन पर कोई बात नहीं करना चाहता, जबकि कृषि मौसम विज्ञान सेवा की मदद से हम इसका आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं।

बहरहाल, अगले दस दिनों में तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक पूर्वी हिस्से में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, जबकि उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्मी फिर से रुलाने लगेगी। हमें इसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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