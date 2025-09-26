Hindustan Opinion Column 27 September 2025 निरस्त्रीकरण की नीति पर हमें पूरा विश्वास, Blog Hindi News - Hindustan
कृष्ण चन्द्र पंत,तत्कालीन सिंचाई एवं विद्युत मंत्री

कुछ राष्ट्रीय उपलब्धियां ऐसी होती हैं, जिस पर सभी दल मिलकर इस सभा में तथा देश भर में हर्षोल्लास प्रकट करते हैं। यह वाद-विवाद प्रायः इसी कोटि का है। एक आध अपवाद है, परन्तु उसमें भी वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। वाद-विवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य ने वैज्ञानिकों की इस महान उपलब्धि की प्रशंसा की है। देश के वैज्ञानिकों को बधाई देने में तथा सभा को धन्यवाद देने में, मैं मान्य सदस्य का साथ देता हूं।

इस उपलब्धि के पीछे कई वर्षों के निष्ठापूर्ण प्रयत्न हैं। पंडित नेहरू ने इस क्षेत्र में नीति-निर्धारण करके पहल की तथा लाल बहादुर शास्त्री ने भी उसी नीति का अनुसरण किया। तत्पश्चात हमारी प्रधानमंत्री द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को दिए गए मार्ग-दर्शन, प्रेरणा तथा निर्णय के फलस्वरूप आज हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं।

हमने देखा है कि निर्णय लेने की घड़ियों में प्रधानमंत्री ने सदा उत्साह तथा दृढ़ता का परिचय दिया है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इस उपलब्धि में सर्वाधिक भाग प्रधानमंत्री का है। इस अवसर पर हमें डॉक्टर भाभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को भी स्मरण करना चाहिए। वह भारत के महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, वरन एक महान प्रशासक तथा दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। डॉक्टर साराभाई का योगदान भी महत्वपूर्ण था। आज डॉक्टर सेठना, डॉक्टर रमन्ना तथा उनके सह‌योगी कार्यरत हैं, जिन्होंने वास्तविक रूप में यह परीक्षण किया है। आज हमें जो महान सफलता प्राप्त हुई है, उसका श्रेय इन्हीं लोगों को दिया जाता है।...

मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि ऐसे विस्फोट शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी वर्ष 1968 में तत्संबंधी नीति का उल्लेख करते समय कहा था कि भारत कभी अणु बम नहीं बनाएगा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही विकास किया जाएगा। 18 मई का हमारा परीक्षण प्रधानमंत्री के कथन की पुष्टि करता है।... यह नहीं माना जा सकता कि हमने यह विस्फोट अन्य देशों को अणु विस्फोट करने के लिए उकसाने हेतु किया है। हमारी नीति शांतिप्रिय देशों के साथ मिलकर रहने की है तथा हम निरस्त्रीकरण की नीति में विश्वास करते हैं। मुझे आशा है कि संसार हमारी सफलता की प्रशंसा करेगा, क्योंकि यह विस्फोट हमारे प्रौद्योगिक विकास में सहायक होगा।...

विदेशों में इस परीक्षण के प्रति जो रुचि जागृत हुई है, उसमें इस घटना की महत्ता का पता चलता है। जैसे विकासशील देशों ने इसकी सराहना की है, वहां कुछ उन्नत पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका समर्थन नहीं किया है। आलोचना की गई है कि हमारे इस परीक्षण से परमाणु हथियारों के प्रसार में मदद मिलेगी, ऐसा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परमाणु अस्त्र परीक्षण संबंधी विस्फोट और शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के बीच कोई अंतर नहीं है। मैं आपका ध्यान आंशिक परमाणु परीक्षण रोक संधि के अनुच्छेद 1 के उपपैरा 2 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का परमाणु विस्फोट अंतरिक्ष वायुमंडल व जल में नहीं किया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि सिर्फ भूमिगत विस्फोटों की छूट है। ...

भारत ने यह परीक्षण करके किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। इस परीक्षण को नितांत स्वदेशी उपकरणों तथा तकनीकी जानकारी से किया गया है। ...यह बात समझ में नहीं आती कि जब अन्य देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, तब भारत क्यों पीछे रहे। ...अनेक माननीय सदस्यों ने पूछा है कि शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट टेक्नोलॉजी से क्या व्यावहारिक उपयोगिता प्राप्त होगी? अमेरिका और रूस ने परमाणु विस्फोट के शांतिपूर्ण प्रयोग के संबंध में काफी काम किया है। रूस को इस संबंध में अमेरिका से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। रूस ने इसके प्रयोग का उपयोग अरटाबुलक में गैस के कुएं में गैस को नियंत्रित करने में किया है। इसी प्रकार एक अन्य कुएं में भी गैस को नियंत्रण में किया गया। रूस ने तेल क्षेत्र से तेल अधिक मात्रा में निकालने के लिए परमाणु विस्फोट का प्रयोग भी किया था।

अमेरिका ने गैस निकालने के क्षेत्र में इस प्रयोग का लाभ उठाया। ‘गैस बगी’ नामक एक परियोजना द्वारा परमाणु विस्फोट के प्रयोग से गैस की सप्लाई में काफी वृद्धि की गई। ...यह सिद्ध होता है कि हमारी भांति अमेरिका और रूस की भी इस प्रकार के कार्यों में भारी दिलचस्पी है।...

सरकार ने भूमिगत परमाणु विस्फोट की संभावना का पता लगाने के लिए अपने इरादे को कभी नहीं छिपाया है। इस मामले में कोई गोपनीयता नहीं रखी गई है। यह कि वैज्ञानिक परीक्षण था, जिसका प्रयोग शांतिपूर्ण परीक्षण के लिए किया जाना है। इस संबंध में सरकार ने सदन में अपने विचारों को अनेक बार व्यक्त किया है। इस परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की उन्मादी प्रतिक्रिया को समझना कठिन है। भुट्टो समझते हैं कि भारत ने यह परीक्षण केवल उन्हें डराने के लिए किया है। हमने पहले ही घोषित किया है कि यह परीक्षण केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और इसीलिए पाकिस्तान को इसका भय अपने मन में नहीं रखना चाहिए।

विस्फोट के दिन हवा की दिशा पाकिस्तान की ओर नहीं थी। इस बारे में मैंने विस्तार से बतला दिया है। अतः आगे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। पहली औद्योगिक क्रांति ने पिछली शताब्दी में हमें पीछे छोड़ दिया था। अब हम इस शताब्दी में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली क्रांति में पीछे नहीं रहना चाहते। आलोचनाएं तथा दबाव हम पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों का लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे पास प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं। हम इस नए औ‌द्योगिक क्रांति में पीछे नहीं रहना चाहते हैं।

यह विस्फोट हमारे प्रण का प्रतीक है कि हम कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्र निर्माण के कार्य में आगे बढ़ेंगे। इस परीक्षण के पीछे वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद यह परीक्षण देश के लिए विश्वास और आशा का प्रतीक है। हम इस मामले में किसी के आगे नहीं झुकेंगे और अपना स्वतंत्र निर्णय रखेंगे।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

