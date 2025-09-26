परमाणु शक्ति पर अपने निर्णय स्वयं ले भारत

18 मई का दिन हमारे इतिहास में सदैव स्मरण रखा जाएगा। उस दिन भारत ने एक धमाके के साथ अणु युग में प्रवेश किया। हमारे अणु वैज्ञानिक इसके लिए धन्यवाद और प्रशंसा के अधिकारी हैं। जो देश यह समझते हैं कि…

अटल बिहारी वाजपेयी,तत्कालीन सांसद 18 मई का दिन हमारे इतिहास में सदैव स्मरण रखा जाएगा। उस दिन भारत ने एक धमाके के साथ अणु युग में प्रवेश किया। हमारे अणु वैज्ञानिक इसके लिए धन्यवाद और प्रशंसा के अधिकारी हैं। जो देश यह समझते हैं कि अणु क्षमता से संपन्न बनने का भारत का सपना उस विमान दुर्घटना में जो एलप्स पर्वत की मालिका में हुई बर्फ में दब गया, जिस दुर्घटना में हमें डॉक्टर भाभा से हाथ धोना पड़ा, आज उन्हें भारत का लोहा मानना पड़ा है। डॉक्टर भाभा की पवित्र स्मृति को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। उनके काम को वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया और सरकार ने उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया। इसलिए आज हम कुछ महाशक्तियों की अणु क्षमता पर एकाधिकार करने की प्रवृति को तोड़कर एक अणु क्षमता सम्पन्न देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर प्रस्तुत होने में सफल हुए हैं।

... कुछ देशों की प्रतिक्रिया अनुपेक्षित नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने तो इस परमाणु विस्फोट को बहाना लेकर बढ़ते हुए मैत्री संबंधों में फिर से रुकावट पैदा कर दी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर यह विस्फोट न भी हुआ होता, तो भी उन्हें अगर सामान्य संबंध कायम नहीं करने हैं, तो कोई दूसरा बहाना गढ़कर सामने आ सकते थे। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान शिमला में जिन उद्देश्यों को पूरा करना चाह‌ता था, उन्हें उसने पूरा लिया है। खोई हुई जमीन वापस ले ली, अपने युद्धबंदी छुड़ा लिए। अब वह अगर मनमुटाव का रास्ता अपनाए, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। फिर भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया, जबकि सचमुच में पाकिस्तान को किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं थी।

लेकिन हम लोग एक बात नहीं भूल सकते हैं कि हमारे पड़ोस में चीन भी है, जो अणु शस्त्रों से सज्जित है, जो आणविक हथियारों के अंबार खड़े कर रहा है, जो युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास करता है, जो युद्ध द्वारा विश्व के ढांचे को बदलने की घोषणा करता है, जिसने तिब्बत को निगल लिया, जिसने तिब्बत में अणु शस्त्रों से सज्जित प्रक्षेपणास्त्र तैनात कर दिए हैं, जिसके प्रक्षेपणास्त्र हिन्द महासागर तक पहुंच सकते हैं...।

प्रश्न यह है कि चीन के संकट का सामना करने के लिए क्या यह आवश्यक नहीं है कि भारत अपने को हमेशा के लिए इस बंधन से न बांधे कि हम कभी भी अणु क्षमता का रक्षा के लिए उपयोग नहीं करेंगे? हमारी घोषणा है कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करेंगे। मेरा निवेदन है कि आत्मरक्षा, यह भी शांति को बनाए रखने का एक अंग है, युद्ध को टालना, आक्रमण न होने देना, आक्रमण होने से पहले आक्रमणकारी को आक्रमण करने से रोकना, यह भी शांति की साधना का एक भाग है। जो लोग भी चीन से लौट कर आ रहे हैं- मैं नाम नहीं बताता हूं- लेकिन मुझे कई विश्व के राज नेताओं से बात करने का अवसर मिला है और वे बताते हैं कि चीन में एक ज्वर फैला हुआ है कि मानो सोवियत रूस उस पर आक्रमण करना चाहता है, पेकिंग के नेता समझते हैं कि सोवियत रूस ने उसको चारों ओर से घेर लिया है और भारत इस घेराबंदी में शामिल हो रहा है। वह सोवियत रूस से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन इस भ्रम में कि हम सोवियत रूस के पिछलग्गू बन गए हैं, वह कभी भी हमें कठिनाई में डालने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम भविष्य के लिए भारत को न बांधे। हमने जो परमाणु निरस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, यह हमने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। लेकिन जब से हमने भूमिगत विस्फोट किया है, यह मांग बढ़ रही है कि अब भूमिगत परीक्षणों को भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए और यह मांग करने वाले देशों में अमेरिका भी है और सोवियत रूस भी है। भूमिगत विस्फोट महंगी चीज है। कम्युनिस्ट चीन इस बंधन में बंधा हुआ नहीं है। फ्रांस जल में, थल पर और अंबर में, जहां कहीं भी हो, विस्फोट करने के लिए स्वतंत्र है। अब अगर यह प्रयत्न होता है कि हमें भूमिगत विस्फोट करने से भी रोका जाए, तो हमें इस बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आजादी कायम रखनी चाहिए। हमारे लिए आणविक टेक्नोलॉजी का विकास एक स्वावलंबन का मार्ग है। हमें अपने देश के आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करना है। हमें अणुशक्ति का उपयोग निर्माण के लिए करना है, लेकिन जरूरत पड़े, तो हमें अणु क्षमता का उपयोग रक्षा में करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारे अणु संस्थान हैं, वे ठीक तरह से चलें। कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं, वे चिंता पैदा करने वाली है। उदाहरण के लिए, एटॉमिक मिनरल्स डिपार्टमेंट को दिल्ली से हैदराबाद ले जाने का फैसला किया गया है। यह असंतोष पैदा कर रहा है। कर्मचारियों से बैठकर इस मामले में कोई ऐसा हल निकाला जा सकता है, जो देश के हित में भी हो और कर्मचारियों को भी परेशान न करे।...

मैं समझता हूं कि हमने जो उपलब्धि प्राप्त की है, वह उपलब्धि हमारे राष्ट्र में एक नए आत्मविश्वास का सृजन करने में सफल हुई है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर भारत के अणु वैज्ञानिक अणु का विस्फोट करके दिखा सकते हैं, तो भारत के राजनेता बुनियादी समस्यायों को हल करके उन पर विजय प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? आम आदमी हमसे पूछता है- जिसका हमारे पास उत्तर नहीं है- कि अगर हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो बुनियादी जरूरत की चीजें मुहैया कराने में हम विफल क्यों हैं?

दुनिया क्या कहती है, इसकी हमें चिंता नहीं है। स्वावलंबन के आदर्श को सामने रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं और यह अणु-विस्फोट उसी स्वावलंबन की दिशा में एक ठोस कदम है। लेकिन यह स्वावलंबन जीवन के और क्षेत्रों में भी प्रगट होना चाहिए। अणु-क्षमता से संपन्न देश, जिस पर कोई उंगली न उठा सके, ऐसा भारत बनाने का संकल्प इस परमाणु विस्फोट से निकलना चाहिए। वैज्ञानिकों ने अपना कर्तव्य निभाया है। अब राजनेता कसौटी पर कसे जा रहे हैं। वे सफल होते हैं या नहीं, यह आने वाला कल बताएगा।