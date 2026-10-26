पंजाब में फिर नशे पर बिछी बिसात

फिल्म उड़ता पंजाब बॉक्स ऑफिस पर भले झंडे न गाड़ पाई, मगर चुनावी राजनीति के थियेटर से उतरने का नाम नहीं ले रही। लगातार दो बार जनादेश पाने वाली अकाली-भाजपा सरकार 2017 में सत्ता से बेदखल हो गई, तो उसमें ‘उड़ता पंजाब’, यानी नशीले पदार्थों की…

राज कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार फिल्म उड़ता पंजाब बॉक्स ऑफिस पर भले झंडे न गाड़ पाई, मगर चुनावी राजनीति के थियेटर से उतरने का नाम नहीं ले रही। लगातार दो बार जनादेश पाने वाली अकाली-भाजपा सरकार 2017 में सत्ता से बेदखल हो गई, तो उसमें ‘उड़ता पंजाब’, यानी नशीले पदार्थों की तस्करी और उसे हासिल कथित राजनीतिक संरक्षण के विरुद्ध बने माहौल की बड़ी भूमिका थी।

कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, पर पंजाब के हालात नहीं बदले, तो 2022 में मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी (आप) को मौका दे दिया। पिछले पांच वर्ष में भी हालात न बदलने का नतीजा है कि प्रचंड बहुमत वाली आप सरकार सत्ता-विरोधी रुझान से रूबरू है और राज्य की राजनीति फिर ‘उड़ता पंजाब’ पर सवार नजर आ रही है। संपन्न सूबे पंजाब को खोखला कर देने वाला नशा सभी दलों के एजेंडे पर है, मगर भाजपा के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब की नशा-मुक्ति की तारीख भी बता दी है।

साल 2022 में तीन दलों से समझौता करके चुनाव लड़ने के बावजूद दो सीटों पर सिमट गई भाजपा की उम्मीदें इस बार बहुकोणीय मुकाबले और नशा-मुक्ति के वायदे पर टिकी हैं। उसे भरोसा है कि इस मुद्दे पर जाति-धर्म से ऊपर उठकर जन-समर्थन से उसे सरकार बनाने लायक बहुमत मिल जाएगा। इस भरोसे की सच्चाई तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन एक महीने में दो बार अमित शाह की पंजाब यात्रा भाजपा की चुनावी गंभीरता बताती है। दूसरी ओर, आप सरकार के विरुद्ध सत्ता-विरोधी भावना की स्वाभाविक लाभार्थी समझी जा रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पंजाब इंतजार कर रहा है।

हां, पहले प्रभारी और फिर प्रदेश अध्यक्ष बदलकर कांग्रेस ने अंतर्कलह पर काबू पा लिया है, वरना पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की गुटबाजी से उसकी चुनावी संभावनाओं को ग्रहण लगता दिख रहा था। दरअसल, पंजाब में सत्ता के सभी खिलाड़ी अपने दांव सावधानी से चल रहे हैं। अपनी जन्मस्थली दिल्ली की सत्ता से बेदखल आप के पास अब पंजाब की सत्ता ही बची है, तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद कांग्रेस को भी वहीं संभावनाएं दिख रही हैं। पंथिक राजनीति करने वाला शिरोमणि अकाली दल खुद को पंजाब की सत्ता का स्वाभाविक दावेदार मानता है, तो देश के दो-तिहाई राज्यों की सत्ता पर काबिज भाजपा भी इस सीमावर्ती राज्य की सत्ता से वंचित नहीं रहना चाहती। ‘वारिस पंजाब दे’ बनाकर निर्दलीय सांसद चुने गए अमृतपाल सिंह सरीखे तत्व अलगाववादी एजेंडा उभारने की फिराक में हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में हैं, लेकिन समीकरण अभी से बदलने लगे हैं।

पंजाब में भाजपा कभी बड़ी ताकत नहीं रही, पर यह स्थिति उसकी 2014 से पहले हरियाणा में भी थी। वह अक्सर चौधरी देवीलाल परिवार और एक बार चौधरी बंसीलाल के साथ ‘जूनियर पार्टनर’ बनकर हरियाणा की राजनीति करती रही, आज वह हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्तासीन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पंजाब में सक्रियता अकारण नहीं है। आप के सात राज्यसभा सांसदों के कमल थाम लेने से भी भाजपा के हौसले बुलंद हैं। बेशक, भाजपा सभी 117 सीटों पर अकेले दम चुनाव लड़ने की बात कहती रही है, लेकिन अपनी दूसरी यात्रा में शाह ने पंजाब में राजग सरकार बनने का विश्वास जताया, जिससे सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई वाले शिरोमणि अकाली दल से फिर गठबंधन की अटकलें चल पड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने परिसीमन विधेयक के समर्थन का एलान बादल पहले ही कर चुके हैं।

दशकों तक गठबंधन में रहे भाजपा-अकाली कई बार पंजाब में सरकार बना चुके हैं, पर विवादास्पद कृषि कानूनों के विरुद्ध लंबे किसान आंदोलन के चलते दोनों की दोस्ती टूट गई। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग लड़कर अपनी ताकत आंक चुके हैं। अकाली दल मात्र तीन सीट जीत पाया, तो भाजपा दो। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल (संयुक्त) के साथ गठबंधन कर भाजपा 73 सीटों पर लड़ी थी। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन में भाजपा 23 सीटों पर लड़ती रही, जिनमें सबसे ज्यादा 19 उसने 2017 के आम चुनाव में जीतीं।

बेशक, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना सीट जीते ही भाजपा ने मत प्रतिशत में छलांग लगाई, मगर सिर्फ उसके बल पर राज्य में सत्ता का सपना साकार नहीं हो सकता। भाजपा का चुनावी गणित बहुकोणीय मुकाबले में हिंदू वोटों पर टिका है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को बड़ी संख्या में हिंदू मत मिलते रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिख मतदाताओं पर मजबूत पकड़ के साथ अकाली दल और शहरी क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं की पसंद भाजपा मिलकर पंजाब में विजयी समीकरण बनाते रहे हैं। इसीलिए बादल ने कांग्रेस और आप के अलावा किसी से भी गठबंधन की बात कही है, पर इसमें ‘किंतु-परंतु’ भी कम नहीं। पहला, सीटों का बंटवारा अब पुराने फॉर्मूले से नहीं हो सकता। दूसरा, बादल के करीबियों की नशे की तस्करी में संलिप्तता के आरोपों से नशा-मुक्त पंजाब के भाजपा के वायदे की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लग जाएंगे।

तब क्या भाजपा अन्य अकाली दल से गठबंधन का दांव आजमाएगी? भाजपा की शह पर ही बादल के अकाली दल में टूट से बने अकाली दल (संयुक्त) के अलावा सिमरनजीत सिंह मान का अकाली दल (अमृतसर) और ज्ञानी हरप्रीत सिंह का अकाली दल (पुनरुत्थान) भी है। पंथिक वोटों पर सुखबीर बादल की कमजोर होती पकड़ का परिणाम है ज्ञानी हरप्रीत सिंह का अकाली दल, पर सिर्फ उसी के साथ गठबंधन से भाजपा की चुनावी नैया पार लगने में संदेह है। इसलिए देर-सवेर पुराने दोस्तों को हाथ मिलाना ही पड़ेगा।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में दल-बदल के खेल से इनकार नहीं किया जा सकता। जीत की संभावना भांपकर पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेसी और अकाली नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। बदलते चुनावी माहौल में उनकी घर वापसी की संभावना अधिक है। वहीं, भाजपा अकेले लड़े या फिर गठबंधन में, उसे जनाधार वाले उम्मीदवारों की जरूरत होगी ही। जैसे-जैसे चुनाव के दिन करीब आते जाएंगे, गठबंधन की तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकेगी। यह तय है कि पंजाब का चुनाव नशे की समस्या पर ही लड़ा जाएगा।