किसी राष्ट्र की पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि वह अपने प्रभावशाली लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इससे होनी चाहिए कि वह निचले तबके के नागरिकों के साथ कैसा सुलूक करता है? यहां नेल्सन मंडेला की याद…

एस एन ढींगरा,पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट

किसी राष्ट्र की पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि वह अपने प्रभावशाली लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इससे होनी चाहिए कि वह निचले तबके के नागरिकों के साथ कैसा सुलूक करता है? यहां नेल्सन मंडेला की याद आती है, जिन्होंने कहा था कि हमारे सिस्टम को मानवीय होना चाहिए, मगर उस तंत्र को क्या कहें, जो महज इसलिए अपने लाखों नागरिकों को सलाखों के पीछे रखे हुए है, क्योंकि उनके मुकदमे अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे!

भारत में न्यायिक व्यवस्था अपने पुराने ढर्रे से बाहर नहीं निकल पा रही है। सभी को न्याय मिल सके, इसका तरीका अब तक खोजा नहीं जा सका है। इस वक्त भारतीय अदालतों में 5.5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से 4.14 करोड़ से ज्यादा मामले तो आपराधिक हैं। इन आपराधिक मामलों के लंबित रहने के कारण जेलों में लगभग 3.9 लाख ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। यह जेल के अंदर मौजूद कुल कैदियों का लगभग 74 फीसदी हिस्सा है। गौरतलब है कि साल 2025 में जेलों में कैदियों की कुल संख्या 5,11,542 पाई गई थी, जो हमारी जेलों की कुल क्षमता (लगभग चार लाख कैदी) से काफी अधिक है।

आंकड़े यह भी बताते हैं कि तकरीबन 90 फीसदी आपराधिक मामलों के आरोपी जमानत पा जातेे हैं। जिन 10 प्रतिशत मामलों में जमानत नहीं मिल पाती, तो वे निश्चय ही गंभीर किस्म के होंगे। इसलिए यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि देश में जमानत के नियम कठोर हैं और लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलती। फिर इतने अधिक विचाराधीन कैदी क्यों हैं? इसकी वजह है, लंबे समय तक सुनवाई होना और कई मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद भी फैसले न देना। इसको सिलसिलेवार ढंग से समझना आवश्यक है।

दरअसल, भारत में विशेष आपराधिक न्यायालय नहीं हैं। कई राज्यों में तो एक ही जज दीवानी मुकदमे भी सुनता है, आपराधिक भी और अन्य तरह के वाद भी। वह कभी सिविल जज होता है, तो कभी मजिस्ट्रेट। फिर, निचली अदालतों में जजों को अपनी रिपोर्ट सुधारने के लिए निश्चित संख्या में मुकदमों के फैसले देने होते हैं। जैसे- दिल्ली में 80 मुकदमों का निपटारा आवश्यक माना गया है। यह संख्या पूरी होने के बाद जज अगले महीने की तैयारी में जुट जाते हैं और इस तरह चालू माह के मामले टलते जाते हैं।

अपने सेवाकाल में मैंने देखा है कि निचली अदालतों में यह संख्या पूरी होने के बाद काम-काज में ढिलाई बरतना और बेवजह के कामों में वक्त जाया करना आम परंपरा सी बन चुकी है। लंच के बाद दो बजे से कोर्ट के बैठने का नियम है, मगर आमतौर पर ढाई बजे तक यह शुरू नहीं हो पाता। कई अदालतें तो खाली हो जाती हैं। कुछ ही जज लंच के बाद काम करते दिखते हैं। उच्च न्यायालय भी इस समस्या से जूझ रहे हैं।

इसके लिए विधायिका भी कम कुसूरवार नहीं है। जब से संविधान लागू हुआ और अदालतें बनीं, उसने इस दिशा में जरूरी सुधार नहीं किया। हमें अब दीवानी और फौजदारी, दोनों अदालतें अलग-अलग करनी चाहिए। इससे जजों में विशेषज्ञता बढ़ेगी। नए जजों को सिविल या फौजदारी क्षेत्र चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। ऐसा करने से अपने क्षेत्र में दक्ष जज वकीलों की जिरह की नब्ज पकड़ सकेंगे।

एक सच यह है कि आज भी हमारी अदालतों पर वकीलों का प्रभाव है। सुनवाई की तारीख कमोबेश उन्हीं की वजहों से टलती जाती है। पक्षकार यदि प्रभावी हो, तब भी मुकदमों की सुनवाई टल जाती है। अदालतों को अपना महत्व समझना होगा। वकीलों या पक्षकारों के प्रभाव में आकर तारीख आगे करने के बजाय उनको सख्ती दिखानी चाहिए और मुकदमों को सुनना चाहिए। इसके लिए उनको किसी आदेश की दरकार नहीं है। कानून यही कहता है कि किसी मुकदमे को अपने पूरे जीवन के दौरान तीन तारीखें मिलनी चाहिए, दोनों पक्षों को मिलाकर कुल छह तारीखें, किंतु व्यावहार में ऐसा शायद ही हो पाता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में तो बेलगाम तारीखें मिलती रहती हैं। लिहाजा, तारीखों को लेकर न्यायपालिका को खास पहल करनी चाहिए।

मुकदमों का कुप्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है। किसी एक दिन में 50 से 100 मुकदमे शायद ही कोई जज सुन सकता है, लेकिन इतने मुकदमे लगाए जाते हैं। इसलिए कुछ अनुशासन जजों पर भी होना चाहिए और तारीख लगने के बाद उन्हें उस दिन मामले को सुनना ही चाहिए। चाहे इसके लिए देर शाम तक उन्हें क्यों न रुकना पड़े। हाल ही में दिल्ली में एक मामले में जज ने सुनवाई पूरी करने के छह महीने बाद फैसला सुनाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा, लेकिन विडंबना देखिए, पिछले महीने ही एक खबर में यह बात सामने आई कि जुलाई में बहस पूरी हो जाने के बाद शीर्ष अदालत ने नवंबर में आदेश दिया, जबकि कानून कहता है कि सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर ही फैसला सुनाया जाना चाहिए।

हड़तालों से भी मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होती है। माना जाता है कि ‘ट्रायल कोर्ट’ का लगभग 50 प्रतिशत समय हड़ताल में बर्बाद हो जाता है, जबकि ये हड़तालें मामूली बातों पर की जाती हैं। यह स्थिति तब है, जब सुप्रीम कोर्ट इसे गैर-कानूनी बता चुका है।

साफ है, न्याय-तंत्र में सुधार की समग्र पहल होनी चाहिए। वकीलों के बिना भी जजों को अपना काम करना चाहिए। उन्हें न्याय तक पहुंचने के लिए अगर गवाहों से खुद सवाल पूछने पड़े या जिरह करनी पड़े, तो बेझिझक ऐसा करना चाहिए। फैसला सुनाने के बजाय न्याय करने पर उनका ज्यादा जोर होना चाहिए। सुनवाई के बाद भी किस तरह लेट-लतीफी की जाती है, इसका एक उदाहरण वह मुख्य न्यायाधीश भी हैं, जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। जब बतौर मुख्य न्यायाधीश उनका तबादला हुआ, तो उनका पूरा चैंबर फाइलों से भरा था, जिनमें ऐसी-ऐसी फाइलें थीं, जिनकी सुनवाई एक साल पहले पूरी हो चुकी थी। जजों के तबादले पर फिर से मामले की सुनवाई होती है।

भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मसला है, जो विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ा रहा है। केस लगाने से लेकर उनकी सुनवाई तक यह न्याय-तंत्र में घुन तरह लगा हुआ है। इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की सख्त दरकार है। कुल मिलाकर, यह न्यायिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव का वक्त है।