खेलों में भारतीय बेटियों का खुशनुमा दौर

सलीमा टेटे, कप्तान, भारतीय हॉकी टीम क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स तक में भारत की बेटियों ने पिछले कुछ दिनों में अपने देश के लिए जो गौरव अर्जित किया है, वह सचमुच सराहनीय है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में जीत के बाद अब भारतीय लड़कियों ने पहले ‘ब्लाइंड वुमेन्स ट्वंटी-20 वर्ल्ड कप’ को भी अपने नाम कर लिया है। ठीक इसी समय निकहत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी कप प्रतिस्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, तो अब महिला कबड्डी विश्व कप पर भी भारत का कब्जा हो गया है। ये पदक और कप बताते हैं कि लड़कियों के लिए खेलों में सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। मगर इस मुकाम तक उनका पहुंचना क्या आसान था? कतई नहीं! इसे आप मेरी कहानी के जरिये समझिए।

घर से मांड़-भात खाकर मैं सिमडेगा (झारखंड) की पथरीली पगडंडियों पर इधर-उधर भटकती रहती थी। मुझे कहां पता था कि हॉकी क्या होती है? ओलंपिक किसको कहते हैं और गोल्ड या सिल्वर मेडल का क्या महत्व होता है? आज मैं सलीमा टेटे के नाम से जानी-पहचानी जाती हूं। सलीमा टेटे, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। लोग मुझे मैदान में जब खेलते हुए देखते होंगे, तो उन्हें शायद मेरे बैकहैंड हिट, मेरी स्पीड या मेरा आत्मविश्वास नजर आता होगा। मैं पलटकर देखती हूं, तो सबसे पहले मुझे सिमडेगा जिले के छोटे से गांव बड़कीछापर की पगडंडियां दिखती हैं, जिन पर मैं नंगे पांव दौड़ा करती थी।

इसी गांव में अपने पिता सुलक्सन टेटे और दूसरे गांव वालों को हॉकी खेलते देखकर मेरे अंदर इस खेल के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई। मेरे पिता स्थानीय स्तर पर हॉकी खेलते थे। उनकी आंखों में मैंने अपने लिए एक सपना देखा था कि मैं हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, लेकिन हमारे पास संसाधन कहां थे? एक स्टिक तक नहीं। पिताजी बांस की खपच्चियों से मेरे लिए स्टिक बनाते और प्लास्टिक को आग में पिघलाकर गेंद। वही मेरी पहली हॉकी किट थी। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि बांस की यही स्टिक और प्लास्टिक की गेंद हमारी दुनिया बदल देगी।

साल 2011-12 में मैं पिताजी के साथ गांव-गांव जाकर स्थानीय मैच देखा करती थी। मैदान में खिलाड़ियों को खेलते देखकर मैं खो जाती थी। पिताजी ने ही एक दिन मुझे कहा, सलीमा, तू भी खेल। साल 2012 में मैं लटाखमन गांव में खेल रही थी, तभी जिले में हॉकी के विकास के लिए काम करने वाले कोच मनोज कोनबेगी सर की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरे खेल में कुछ ऐसा देखा, जो मुझे खुद भी तब तक नहीं समझ आया था। कोनबेगी सर ने कहा कि मुझे सिमडेगा के सरकारी आवासीय हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में ट्रायल देना चाहिए। वह सलाह मेरी जिंदगी में टर्निंग प्वॉइंट साबित हुई।

साल 2013 में ट्रायल में चयन के बाद मैं केंद्र की प्रशिक्षु बन गई। वहीं पर मेरी मुलाकात कोच प्रतिमा बरवा (अब दिवंगत) से हुई। एक ऐसी कोच, जिन्होंने सिर्फ मुझे हॉकी की बारीकियां ही नहीं सिखाईं, यह भी सिखाया कि एक लड़की डगमगाए बिना कैसे आगे बढ़ सकती है। उन्हीं की देख-रेख में मैंने अपने खेल को निखारा और अपने भीतर यह भरोसा सहेजा कि मैं राष्ट्रीय टीम तक पहुंच सकती हूं।

मेरे प्रदेश ने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। उन्हीं दिनों मुझे पहली बार राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम में शामिल किया गया। मेरे पूरे गांव में खुशी थी, लेकिन घर में टीवी नहीं था, जिस पर मेरे माता-पिता मुझे खेलते हुए देख पाते। संसाधन इतने सीमित थे कि कई बार लगता था कि आर्थिक तंगी के कारण सपने दम न तोड़ दें, लेकिन घरवालों ने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि वे कितना संघर्ष कर रहे हैं।

साल 2016 ने मेरे जीवन में एक नया दरवाजा खोला। मुझे जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में खेलने का मौका मिला। गांव से निकलकर भारत की जर्सी पहनने का सपना साकार होने लगा। साल 2018 में मैं यूथ ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तान बनाई गई और हमने उस प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक जीता। इसके बाद से मेरा सफर भारतीय टीम के साथ लगातार आगे बढ़ता रहा। टोक्यो ओलंपिक, हॉकी विश्व कप, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं यह कभी भूल नहीं सकती कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान जब भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल खेल रही थी, तब तक मेरे घर में टीवी नहीं था। यह सोचकर मन दुखी भी था, मगर जब इसकी जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हुई, तो उन्होंने तुरंत मेरे घर पर स्मार्ट टीवी और इन्वर्टर भिजवाया। वह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था।

मेरे गांव में आज भी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में झारखंड और देश में खेल-ढांचा बहुत बदला है। जब मैंने खेलना शुरू किया था, तब एस्ट्रोटर्फ का नाम सुनकर ही रोमांच होता था। हालांकि, यह भी सच है कि मैं यदि सरकारी केंद्र में नहीं पहुंचती, तो स्टार सलीमा टेटे नहीं बन पाती। सरकार ने खेल उपकरण, आधारभूत संरचना और प्रशिक्षक जैसी बुनियादी सुविधाएं दीं, जिससे मेरा खेल आगे बढ़ा। आज सिमडेगा सहित अन्य जिलों में भी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हैं। सरकार उपकरण देती है, प्रतियोगिताएं ज्यादा होती हैं। शिविर भी लगातार लगते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू खेलो इंडिया मुहिम, साई की टैलेंट स्काउट योजनाएं और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बढ़ती संख्या ने नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता आसान बनाया है। हॉकी इंडिया आज खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं दे रही है। हर राज्य में महिला हॉकी लीग जैसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं।

अपने अनुभव से मैं एक बात अवश्य कहना चाहती हूं कि सुविधाएं सफलता की गारंटी नहीं होतीं। आपके पास इच्छा, मेहनत और हौसला होना चाहिए, यही तीन चीज किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनाती हैं। मेरे पास तो न जूते थे, न स्टिक थी, न टर्फ था, न किट, पर आज जब मैं भारतीय टीम की कप्तानी कर रही हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए यह सिर्फ एक ओहदा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, उन लड़कियों के प्रति, जो छोटे-छोटे गांवों में बैठकर हॉकी खेलने के सपने देखती हैं। वे भी एक दिन देश का नाम रोशन कर सकती हैं। जब पहली बार मैंने भारत की जर्सी पहनी थी, तभी लग गया था कि यह सिर्फ कपड़ा नहीं, बड़ा दायित्व है, जिसे गर्व से निभाना होता है। आधी आबादी के गर्व के साथ!