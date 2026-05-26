नई दिल्ली को कितना मना पाए रूबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री की कोशिश यही रही कि हाल में रिश्तों में आई खटास दूर की जाए, पर एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं हो सकता।

अरविंद गुप्ता, पूर्व राजनयिक एवं डायरेक्टर, वीआईएफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिनों के भारत प्रवास के बाद मंगलवार को वापस अपने वतन लौट गए। ‘ट्रंप 2.0’ के सत्तासीन होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा था। उनकी कोशिश यही रही कि द्विपक्षीय रिश्तों में आई खटास दूर की जाए। रूबियो ने भारत को आश्वस्त किया कि नई दिल्ली अमेरिका की ‘रणनीतिक साझेदार’ है। जवाब में भारत ने स्वाभाविक ही ‘स्ट्रैटेजिक कन्जर्वेंस’ की बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को तवज्जो देता है और तमाम देशों से संबंध बनाना उसके लिए महत्वपूर्ण है।

यह स्पष्टता जरूरी थी, क्योंकि बीते कुछ घटनाक्रम बता रहे थे कि अमेरिका भारतीय हितों पर जरूरी ध्यान नहीं दे रहा। शुरुआत टैरिफ से हुई थी। ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ पारस्परिक टैरिफ में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की, बल्कि भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी का दंडात्मक शुल्क भी लगाया। इसकी वजह बताई गई, भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के नियम सख्त कर दिए और इसकी फीस कई गुना बढ़ा दी। इससे अमेरिका में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के सामने मुश्किलें पैदा हुईं। फिर, पश्चिम एशिया के तनाव ने भारत के लिए चुनौतियां पैदा कीं, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 70 फीसदी हिस्सा दूसरे देशों से आयात करते हैं। मानो इतना ही काफी नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को ‘नरक जैसी जगह’ बताने की अशालीनता दिखाई।

हालांकि, द्विपक्षीय रिश्तों में आई दरार की मूल वजह ट्रंप द्वारा बार-बार किया जाने वाला यह दावा है कि उन्होंने ही सैन्य कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रुकवाई और भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में लाखों लोगों को मरने से बचाया। ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना प्रमुख (फील्ड मार्शल) आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोज पर बुलाया, बल्कि उन्हें ‘फेवरेट फील्ड मार्शल’ तक बता डाला। यहां तक कि अभी, जब ईरान युद्ध का समाधान तलाशा जा रहा है, तब भी पाकिस्तान को अधिक अहमियत दी जा रही है।

जाहिर है, अमेरिका और भारत में आपसी विश्वास दरक गए थे। भारत भी उन उपायों पर आगे बढ़ गया, जिनसे अमेरिका द्वारा पैदा की गई मुश्किलों का हल निकल सके। व्हाइट हाउस इन सबसे अनजान नहीं है, इसलिए रूबियो को दिल्ली भेजा गया। हालांकि, सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मंशा में सफल हुए?

अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा में ऊर्जा पर खासा जोर दिया। उनके मुताबिक, अमेरिका यही चाहता है कि भारत उससे अधिक से अधिक ऊर्जा खरीदे। हालांकि, यह भारत के हित में नहीं है। रूबियो को स्पष्ट कर दिया गया कि नई दिल्ली का सत्ता-सदन अपने हित जानता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों से गैस-तेल खरीदने से नहीं हिचकता। इसी तरह, सेमीकंडक्टर व उन्नत तकनीक की जरूरतें भी साफ कर दी गईं। साफ है, जब तक भारत की चिंताओं का ठोस समाधान नहीं निकलता, द्विपक्षीय संबंध पटरी पर नहीं लौट सकते।

रूबियो ने अपने तईं कुछ कोशिशें जरूर कीं। वह कोलकाता, जयपुर, आगरा जैसी जगहों पर सिर्फ घूमने नहीं गए, बल्कि यह बताने के प्रयास भी करते रहे कि दोनों देश सांस्कृतिक रूप से एक हैं और उनके बीच मजबूत रिश्ते हैं। मगर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट रहा- व्यापारिक मतभेद दूर करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, रक्षा सहयोग बढ़ाने और आपूर्ति शृंखला मजबूत करने जैसे मुद्दे हमारी प्राथमिकता में हैं।

भारत दौरे के आखिरी पड़ाव में रूबियो ‘क्वाड’ (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का समूह) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए। विडंबना है कि क्वाड की शिखर बैठक पिछले साल भारत में होनी थी, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को शामिल होना था, लेकिन वह हो नहीं सका और अब विदेश मंत्रियों ने आपस में मुलाकात की है। इससे क्वाड की अहमियत कम होने संबंधी दावों को बल मिलता है। असल में, जब यह समूह बनाया गया था, तब सदस्य देशों की मंशा चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ सामूहिक रणनीति बनाने की थी। किंतु हाल के महीनों में बीजिंग को लेकर अमेरिकी नीति बदलती दिखी है। वाशिंगटन अब सीधे-सीधे बीजिंग से उलझना नहीं चाहता। यही कारण है कि क्वाड के कामकाज में शिथिलता आ गई है। यहां तक कि इसमें जितने भी कार्यकारी समूह बनाए गए थे, उनमें एकाध को छोड़कर शायद ही कोई काम करता दिख रहा है।

नई दिल्ली की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया व जापान के विदेश मंत्री क्रमश: पेनी वोंग और तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल हुए। इसमें ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ को लेकर हुआ समझौता महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा, विशेषकर समुद्री सुरक्षा को लेकर सदस्य देशों में बनी सहमति भी उल्लेखनीय है।

बैठक में चारों सदस्य देश इस बात पर राजी हुए कि वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। इसके लिए पहली बार ‘इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोऑपरेशन इनीशिएटिव’ की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही, ‘इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनीशिएटिव’ को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसका आगाज 2024 में हुआ था। इसके अंतर्गत अब व्यावसायिक जहाजों से जुड़े आंकड़े भी क्षेत्रीय सहयोगी देशों के साथ साझा किए जाएंगे, जो समुद्र में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए काफी अहमियत रखते हैं।

यह सही है कि पिछली बैठकों की तुलना में इस बार एजेंडा थोड़ा व्यापक दिखा, लेकिन इस समूह को पुनर्गठित हुए दस साल हो गए, फिर भी इसकी रफ्तार धीमी ही दिख रही है। निस्संदेह, कई पहल की जा रही हैं, लेकिन कूटनीतिक शब्दावली में इस तरह की बैठकें सामान्य मानी जाती हैं। ‘निर्बाध और मुक्त हिंद-प्रशांत’ के लिए क्वाड के काम करते रहने जैसी टिप्पणियां भी पिछली बैठकों में दोहराई जाती रही हैं।

जाहिर है, क्वाड को ‘डॉयलॉग’ से ‘एक्शन’ की तरफ ले जाना होगा। किंतु इसके लिए पहले सदस्य देशों में आपसी विश्वास बनाना आवश्यक है। मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल और पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखते हुए क्वाड की प्रासंगिकता पर कई सवाल उठे हैं। उसे नई दिशा देने की जरूरत बताई जा रही है। क्या दिल्ली बैठक वह दिशा देने में सफल रही? फिलहाल इसके संकेत तो नहीं मिल रहे।