युद्ध में संतुलन साधकर चलना बेहतर

पश्चिम एशिया के युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट में भारत का सिक्का कितना जम रहा है? इस सवाल का उत्तर तो हालात सुधरने के बाद ही मिलेगा, लेकिन यह याद दिलाना जरूरी है कि 1950 के दशक में चीन के कुछ क्षेत्रों में भारतीय चांदी का बड़ा सिक्का खूब प्रचलन में था…

आलोक मेहता ,वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व संपादक पश्चिम एशिया के युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट में भारत का सिक्का कितना जम रहा है? इस सवाल का उत्तर तो हालात सुधरने के बाद ही मिलेगा, लेकिन यह याद दिलाना जरूरी है कि 1950 के दशक में चीन के कुछ क्षेत्रों में भारतीय चांदी का बड़ा सिक्का खूब प्रचलन में था। सो, आने वाले वर्षों में भारत की साख सोने की चिड़िया वाली न सही, चांदी के सिक्के वाली कूटनीति जैसी बढ़ सकती है, बशर्ते लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय हितों पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनती रहे।

अमेरिका-ईरान युद्ध में प्रतिपक्ष या पुराने विचार वाले मीडिया मुगल बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि भारत खुलकर ईरान का समर्थन क्यों नहीं करता या क्यों नहीं अमेरिका व इजरायल के प्रति झुकाव दिखाता है? मैं कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिंह राव के सत्ता-काल में ईरान के साथ गहरे रिश्तों के बावजूद 1992-93 में इजरायल को भारत में पूर्ण दूतावास के साथ राजदूत रखने की मिली अनुमति की याद दिलाना चाहता हूं। उस समय मैंने इजरायल के नए राजदूत का नई दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित एक इमारत में दैनिक हिन्दुस्तान के लिए इंटरव्यू किया था। यही नहीं, कुछ समय बाद ईरान की अयातुल्ला सरकार ने तीन-चार संपादकों को एक सप्ताह के लिए ईरान आमंत्रित किया था, जिनमें एक यह लेखक भी था। इनमें नेशनल हेराल्ड के संपादक श्रीराम शर्मा भी शामिल थे। इस यात्रा के बाद हिन्दुस्तान में ही मैंने एक लेख लिखा था। राव साहब ने पश्चिमी प्रभाव के बावजूद साल 1993 में बीजिंग जाकर चीन से पहला बड़ा मैत्री समझौता भी किया था। संयोग से उस दौरे में भी मैं उपस्थित था। जाहिर है, संतुलन का सिलसिला हर तरफ चलता रहा है।

वर्तमान वैश्विक संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमित सार्वजनिक बयान और एक हद तक मौन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे आधुनिक राजनीति के चाणक्य समझे गए नरसिंह राव द्वारा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक श्याम शरण से कही गई एक बात याद आती है। किसी अच्छे मूड में राव ने श्याम शरण से कहा था, ‘जानते हैं, भारत में सबसे सफल नेता कौन हो सकता है?’ शरण कोई उत्तर सोच सकें, इसके पहले ही प्रधानमंत्री राव ने खुद बता दिया, ‘सबसे सफल राजनेता को निर्मम होने के साथ-साथ तपस्वी की तरह शांत रहना होगा।’ श्याम शरण ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। इस दृष्टि से देखें, तो मौजूदा वक्त में भारत की तटस्थता पुरानी गुटनिरपेक्षता का ही नया रूप है।

हालांकि, उस समय गुटनिरपेक्ष देशों के समूह में अधिकांश सोवियत संघ समर्थक देश थे। एक-दो उदाहरणों की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। सन् 1983 में सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इसका उद्घाटन क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने किया। इसमें फलस्तीनी नेता यासिर अराफात सर्वाधिक महत्व पा रहे थे। एक मौके पर वह जॉर्डन को लेकर भड़क गए, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें किसी तरह मनाकर बहिष्कार से रोका। तब भी ईरान, इराक व कम्पूचिया (कंबोडिया) के विवाद गंभीर थे।

जाहिर है, वर्तमान परिदृश्य में ईरान, इजरायल, अमेरिका, रूस, चीन व यूरोप से संबंधों को साधते हुए मोदी सरकार भी भारतीय हितों और दूरगामी आर्थिक संबधों की रक्षा के प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता के बाद हमारी विदेश नीति तीन बुनियाद पर टिकी रही- गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद-विरोध और अरब देशों व फलस्तीन का समर्थन। इसी कारण शुरुआती दशकों में भारत ने इजरायल से दूरी और ईरान व अरब देशों से निकटता बनाए रखी। भारत और ईरान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं- फारसी भाषा का भारतीय प्रशासन और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। सूफी परंपरा और साहित्यिक संबंध रहे हैं।

1950-70 के दशक में ईरान, अमेरिका के करीब था। भारत गुटनिरपेक्ष रहा, पर दोनों के बीच व्यापार चलता रहा। ऊर्जा (तेल) का बड़ा स्रोत ईरान बना। इस्लामी क्रांति के बाद (1979) ईरान पश्चिम विरोधी हो गया। फिर भी, भारत ने संतुलन बनाए रखा। दोनों से संबंध जारी रहे। 1990 के बाद सोवियत संघ के पतन के साथ भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाया। चाबहार बंदरगाह परियोजना योजना उसी का हिस्सा है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि यह पाकिस्तान को किनारे कर अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता देता है। ऊर्जा और आर्थिक संबंध की बात करें, तो ईरान भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बेशक व्यापार प्रभावित हुआ, पर भारत ने संतुलित नीति बनाए रखी। भारत ने जहां ईरान से रिश्ते बनाए रखा है, वहीं अमेरिका और इजरायल के साथ संबंधों को लेकर भी सावधानी बरत रहा है। इसीलिए, वर्तमान युद्ध में भारत ने ‘संयम और संवाद’ की अपील बार-बार की।

गौर करने वाली बात है कि भारत ने सन् 1950 में इजरायल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं बनाए थे, क्योंकि अरब देशों से संबंध और फलस्तीन का समर्थन जारी था। हालांकि, गुप्त सहयोग जारी रहा। 1962, 1965, 1971 के युद्धों में इजरायल ने हमारी मदद की। नरसिंह राव के सत्ता में आने पर साल 1992 में बड़ा बदलाव हुआ। 29 जनवरी, 1992 को उसके साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। नई दिल्ली में इजरायल का दूतावास खुला। यह भारत की विदेश नीति एक ऐतिहासिक मोड़ था।

साल 1990 से 2010 तक रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा। 1999 के कारगिल युद्ध में इजरायल ने हथियार दिए। मिसाइल, ड्रोन, निगरानी तकनीक में सहयोग किया। 2014 के बाद उससे संबंध और मजबूत होने लगे। 2017 में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा हुआ। रक्षा, कृषि, तकनीक व एआई में सहयोग के लिए समझौते हुए।

इजरायल भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार बन गया है। हम हर साल अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण उससे खरीदते हैं। 2020 के बाद तो सामरिक संबंध भी कायम हो चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता ईरान और इजरायल, दोनों के साथ संतुलन साधना है। यह संतुलन जरूरी है, क्योंकि हमें ऊर्जा सुरक्षा ईरान से मिलती है, जबकि रक्षा व तकनीक के लिए इजरायल का साथ आवश्यक है। चूंकि पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों की विशाल संख्या है, इसलिए वैश्विक राजनीति में संतुलन का यह रुख जरूरी है।