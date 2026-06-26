अपराधी को सजा देना पुलिस का काम नहीं

बिहार की राजधानी पटना के निकट ही है भोजपुर; और भोजपुर का नया चर्चित चेहरा भरत तिवारी! कहानी की तरह जो बात हर कहीं कही और छापी जा रही है, वह कुछ यूं है कि कुछ लोग भरत को अपराधी करार दे रहे हैं, कुछ उन्हें…

कुमार प्रशांत,वरिष्ठ पत्रकार बिहार की राजधानी पटना के निकट ही है भोजपुर; और भोजपुर का नया चर्चित चेहरा भरत तिवारी! कहानी की तरह जो बात हर कहीं कही और छापी जा रही है, वह कुछ यूं है कि कुछ लोग भरत को अपराधी करार दे रहे हैं, कुछ उन्हें रॉबिनहुड का अवतार बता रहे हैं, लेकिन इन सारी आवाजों और शोर के बीच जो बात उभर ही नहीं पा रही है, वह है राज्य द्वारा नागरिकों का शिकार। इसे ‘एनकाउंटर’ कहिए या ‘फेक एनकाउंटर’, सच्ची और ठोस हकीकत यह है कि एक भरत तिवारी नाम का युवक था, जो पुलिस के काबू में नहीं आ रहा था। पुलिस ने उसे गोली मारकर काबू में कर लिया। पुलिस के मुताबिक, जो अपराधी था, वह नहीं रहा, तो कहानी तमाम होती है। क्या सच में कहानी तमाम होती है?

साल 2005 का गुजरात! पूरा देश सोहराबुद्दीन शेख नाम के आतंकी के एनकाउंटर की कहानी से गूंज रहा था। तब आलम ऐसा बनाया गया था, मानो आतंकियों का कोई अंतरराष्ट्रीय गैंग है, जिसने गुजरात में अपनी तमाम ताकत झोंक दी है। वहां से पुलिस-आतंकियों के मुठभेड़ की रोज एक कहानी सामने आती थी और कमाल यह था कि हर कहानी के अंत में आतंकी मारे जाते थे, पुलिस को खरोंच तक नहीं आती थी। आज एनकाउंटर के तमाम मामले गहरे शक के घेरे में हैं। कई मामले तो ऐसे हैं, जिसमें अदालत ने कथित अपराधियों को निर्दोष बता दिया है।

आतंकी कार्रवाई का चरम था मुंबई बम ब्लास्ट! उस केस में सालों मुकदमे के बाद भी पुलिस-प्रशासन अदालत को संतुष्ट नहीं कर सका कि वह जिन्हें आतंकवादी या आतंकी पड्यंत्र में शामिल बता रहा है, उसमें सत्य व तथ्य हैं। वर्षों जेल में रहने के बाद एक-एक कर वे सभी निरीह लोग रिहा होते गए, जिनका जीवन बर्बाद हो चुका था। क्या वे सब निर्दोष थे? कौन कहे? पुलिस ने किसी को ऐसा कहने लायक नहीं छोड़ा। अलबत्ता, यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि पुलिस की भूमिका पर अदालत को गहरा संदेह है।

हैदराबाद का साल 2019 का वह मामला याद कीजिए, जब वहां की पुलिस ने चार लोगों का दिन-दहाड़े एनकाउंटर कर दिया था और कारण यह बताया था कि वे अपराधी पुलिस से उसका हथियार छीनकर, उस पर हमला करने की कोशिश में थे। पुलिस ने बड़ी वाहवाही लूटी कि उसने दुर्दांत अपराधियों का काम तमाम कर दिया। बाद में इस कहानी के दूसरे पन्ने खुले और खुलते चले गए। आखिरी पन्ना यह कहता है कि जिस तरह आरोपियों का काम तमाम किया गया, उसे पुलिसिया गुंडागर्दी कहना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की वह टिप्पणी पुलिस संगठन के लिए एक सबक होनी चाहिए थी।

हमारा संविधान कहता है कि आप इस तरह किसी की कहानी तमाम नहीं कर सकते! संविधान आगे कहता है, पुलिस का काम अपराध की रोकथाम करना है और जो अपराधी बेकाबू हो जाए, उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में लाना है, ताकि न्यायालय उसे संविधान के मुताबिक सजा दे सके। अदालत ने उसे जो सजा दी, उसके साथ उस व्यक्ति को जेल तक पहुंचा देना पुलिस का काम है। संविधान इससे अधिक या इससे आगे पुलिस की किसी भूमिका को मान्य नहीं करता है। यहीं एक पेच भी है कि संविधान यह भी कहता है कि आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाए, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। संविधान के इसी अनुच्छेद की आड़ में वह सारी मनमानी चलती है, जिसे हम यहां एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर या पुलिस-अपराधी मुठभेड़ कह रहे हैं।

संविधान की एक दिक्कत यह है कि उसके शब्द और हेतु के बीच एक खाई है। शब्द व अर्थ के बीच ऐसी खाई हरेक जगह है और यह एकदम स्वाभाविक भी है, क्योंकि शब्द हमेशा बेजान होते हैं। शब्द जो कहना चाहते हैं, वह वे तभी पूरी तरह कह पाते हैं, जब कोई उन शब्दों को आचरण में उतारता है। जब आप शब्दों को आचरण से दूर कर देते हैं, तो वे बेजान व अर्थहीन हो जाते हैं। संविधान ने कहा कि पुलिस अपराधी को पकड़े और अदालत के सामने पेश करे, यही उसका काम है। न आगे, न पीछे। अब पुलिस भी जानती है और हम सब भी जानते हैं कि अपराधी हाथ बांधकर तो सामने आएगा नहीं कि पुलिस भाई, हम यहां खड़े हैं। आओ और अपनी सांविधानिक जिम्मेदारी पूरी कर लो! वह भागेगा, धोखा देगा, धमकी देगा, कभी हमला भी कर सकता है, पर पुलिस को अपनी सांविधानिक भूमिका यदि याद है, तो वह ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए, बगैर उत्तेजित हुए उसे घेरती रहेगी, बांधती-साधती, निरुपाय करती रहेगी। चूहे-बिल्ली का यह खेल लंबा नहीं चल सकता है।

अपराधी या आतंकी हमेशा कमजोर पिच पर खेलता होता है। नियमतः चलने वाली पुलिस के पीछे पूरा देश, संविधान खड़ा होता है, तो अंततः वह अपराधी टूटेगा ही। इधर वह टूटा, उधर पुलिस को अपना काम पूरा करने का मौका मिला। इसमें जितना वक्त लगेगा, पुलिस को जितना धैर्य रखना पड़ेगा, वह संविधान के पालन की कीमत है। लोकतंत्र की यह कम से कम कीमत है, जिसे सबको अदा करना चाहिए। पुलिस अपनी विफलता, भ्रष्ट आचरण, अपने ऊपर के अधिकारियों के अहं की तुष्टि, यानी सत्ताधीशों के स्वार्थ को पूरा करने का औजार बन जाती है, तब एनकाउंटर वाला रास्ता खुलता है।

स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली यह हिदायत हमें याद रखनी चाहिए कि भले अपराधी छूट जाएं, पर निरपराध को सजा नहीं मिले। यह हिदायत अपराधियों को छूट देने की बात नहीं करती है, यह बताना चाहती है कि अपराधी व निर्दोष के बीच एक अत्यंत पतली लकीर होती है, जिसे कोई पार न कर जाए, इसकी सावधानी प्रशासन को, सरकार को रखनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, तो समाज एक ऐसे जंगल में बदल जाएगा जिसमें हर शक्तिवान अपने से कम शक्तिवान का शिकार खेलेगा। हम ऐसे जंगल में रहना चाहते हैं कि समाज में? इसके जवाब में आप जो कहेंगे, उससे ही तय होगा कि आप लोकतंत्र के नागरिक हैं या किसी के पोशीदा हेतु को पूरा करने के औजार?