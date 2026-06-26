अपनी सुरक्षा में गोली चलाने का पूरा हक

पुलिस की नौकरी काफी जोखिम भरी होती है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अपराधी कभी भी हथियार से हमला कर सकते हैं, इसलिए अपनी जान बचाने और असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने के लिए ही पुलिस को सरकार…

पी के ठाकुर,पूर्व डीजीपी, बिहार पुलिस की नौकरी काफी जोखिम भरी होती है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अपराधी कभी भी हथियार से हमला कर सकते हैं, इसलिए अपनी जान बचाने और असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने के लिए ही पुलिस को सरकार द्वारा हथियार दिया जाता है।

‘एनकाउंटर’ के लिए कानून में अलग से प्रावधान नहीं है। कानून कहता है कि आत्मरक्षार्थ या किसी और की जान बचाने के लिए पुलिस वाले दूसरे की जान ले सकते हैं। किसी और की जान अर्थात सहयोगी, सहकर्मी या नागरिक की। मान लीजिए, अपराधी ने किसी व्यक्ति को पकड़कर उसके सिर पर पिस्तौल तान रखी है और पुलिस के आगे बढ़ने पर वह उस व्यक्ति को गोली मार देने की धमकी दे रहा है। उस परिस्थिति में पुलिस को अधिकार है कि वह बंधक बनाए गए व्यक्ति को बचाने के लिए उस अपराधी को गोली मार दे।

एक समय चंबल के डकैतों के साथ पुलिस की खूब मुठभेड़ होती थीं। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की बड़ी-बड़ी टुकड़ियां जाती थीं। धर-पकड़ के क्रम में डकैतों की तरफ से फायरिंग होती थीं, तब पुलिस भी आत्मरक्षा में गोली चलाती थी। ऐसी ही स्थिति में मौत होती है। कानूनन स्थिति तो यही है। आम तौर पर सुरक्षा के लिए वैध हथियार रखे जाते हैं। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में अपनी सुरक्षा के लिए लोगों द्वारा अवैध हथियार रखने का भी चलन है। कभी-कभी आरोप लगते हैं कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया है। उस समय परिस्थितियां क्या होती हैं, यह देखने के लिए मौके पर न तो मीडिया उपस्थित रहता है और न कोई अन्य स्वतंत्र पक्ष।

बिहार के भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ को देखें, तो सभी तथ्यों का सूक्ष्म परीक्षण न्यायिक आयोग द्वारा किया जाएगा और वस्तु स्थिति सामने आ ही जाएगी। इस प्रकरण में मीडिया से जानकारी मिली है कि एनकाउंटर के एक-दो दिन पहले से यह तमाशा चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में मामले के पटाक्षेप के लिए पर्याप्त समय था। क्या इसके लिए गांव के प्रतिष्ठित लोगों को सामने नहीं आना चाहिए था? स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने दखल क्यों नहीं दिया? समाज में सबकी जिम्मेदारी होती है। परिवार के लोग यदि आरोपी से पिस्तौल छीनकर पुलिस को सौंप देते, तो संभवत: यह नौबत नहीं आती। हमारे समय में शातिर अपराधी या बैंक लुटेरों द्वारा पुलिस पर गोली चलाने के क्रम में ही मुठभेड़ हुआ करती थी और अपराधी मारे जाते थे। एनकाउंटर में मृत या जख्मी व्यक्तियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होता है, ताकि स्पष्ट हो सके कि उससे निपटने के लिए गोली चलाना जरूरी है या नहीं।

आम तौर पर किसी भी छापे में हथियारबंद पुलिसकर्मी ही जाते हैं। बड़ी छापेमारी में एसटीएफ जैसे प्रशिक्षित बल को उतारा जाता है। 1980 के दशक में चंपारण (बिहार) में दस्यु गिरोहों के उन्मूलन के लिए ‘ब्लैक पैंथर’ अभियान चलाया गया था, जिसमें भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को चंपारण में तैनात किया गया और डकैत गिरोहों का आतंक समाप्त किया गया। ऐसे अभियानों के दौरान परिस्थिति के मुताबिक तैयारी की जाती है। इलाके की भौगोलिक स्थिति, आने-जाने के रास्ते इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात तलाशी अभियान शुरू किया जाता है। इस क्रम में यदि छिपे हुए अपराधी पुलिस पर आक्रमण करते हैं, तो उनके विरुद्ध बल प्रयोग की कार्रवाई की जाती है, जिसमें गोली भी चल सकती है।

बड़े मुठभेड़ की घटनाओं से पहले पुलिस अपने नेटवर्क और स्थानीय मुखबिरों के जरिये सटीक जानकारी जुटाती है। फिर मैपिंग, ब्लू प्रिंट के साथ घेराबंदी करते हुए विशेष दस्ते को लेकर मुठभेड़ करती है। इसमें परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षा-कवच धारण करना होता है। इन परिस्थितियों के बीच अगर पुलिस को अपनी जान पर खतरा दिखेगा, तो वह हमलावरों पर गोली चलाने में हिचकेगी नहीं।

एनकाउंटर ‘कानून का राज’ स्थापित करने के लिए होता है। पुलिस को समाज और व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। यही उसकी मुख्य भूमिका है। अपराधियों से समाज को खतरा होता है। ऐसे में, पुलिस संगठित आपराधिक गिरोहों के मनोबल को तोड़कर आम जनता में कानून व सुरक्षा की भावना बहाल करने के लिए अपराधियों से मुठभेड़ करती है। अपराधियों के अंदर यह भय होना ही चाहिए कि वे अगर वर्दीवाले पर हमला करेंगे या मुकाबला करेंगे, तो उनकी जान जा सकती है। अगर वे प्रतिरोध न करें और पुलिस को देखते ही आत्म-समर्पण कर दें, तो एनकाउंटर कहां होगा? जहां अपराधी ऐसा नहीं करते हैं और सुरक्षा बलों से लड़ना शुरू करते हैं, वहीं पर जवाबी कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मुठभेड़ को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे मामलों में किसी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं हो और न ही पुलिस बल का मनोबल गिरने पाए, ताकि जो जिम्मेदारी समाज में उसे निभानी है, उसका वह निर्वहन कर सके। फर्जी मुठभेड़ों के मामले में परिस्थिति से ही स्पष्ट होता है कि उसमें दोषी कौन लोग थे और उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई समय-समय पर की जाती है। कुछेक मामले में मानवाधिकार आयोगों द्वारा पीड़ित पक्ष को मुआवजा भी देने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने की भी अनुशंसा की जाती है।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का कामकाज पारदर्शी होना चाहिए, ताकि लोग उसके द्वारा की गई कार्रवाइयों को संदेह की दृष्टि से न देखें। ऐसे मामले में यदि पुलिसकर्मियों पर मुकदमा होता है, तो उसका अनुसंधान भी किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे सीआईडी या सीबीआई से होनी चाहिए। मूलत: जांच उसी जिला के पुलिसकर्मियों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, जहां के पुलिसकर्मी मुठभेड़ में शामिल रहे हों। यदि एसटीएफ जैसी एजेंसी शामिल हो, तो सीआईडी द्वारा मामले की जांच-पड़ताल की जानी चाहिए।