जेन जी को मिली जीत के मायने

जंतर मंतर पर पिछले कई हफ्तों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी और जेन-जी का आंदोलन शनिवार को समाप्त हो गया, लेकिन इसकी समाप्ति की शर्त के रूप में हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कई गंभीर प्रश्नों को जन्म दे गया…

मोहन प्रकाश,पूर्व अध्यक्ष, बीएचयू छात्र संघ जंतर मंतर पर पिछले कई हफ्तों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी और जेन-जी का आंदोलन शनिवार को समाप्त हो गया, लेकिन इसकी समाप्ति की शर्त के रूप में हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कई गंभीर प्रश्नों को जन्म दे गया है। सबसे पहले तो इस युवा पीढ़ी को धन्यवाद! इसने जिस तरह का चरित्र पेश किया, वह हमें भविष्य को लेकर आश्वस्त करता है। जब मैं अपनी पीढ़ी से इसकी तुलना करता हूं, तो बहुत बड़ा अंतर दिखता है।

मैं बीएचयू छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं और छात्रों के सरोकार के कई मुद्दे पर हमने भी कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कई बार जेल भी जा चुका हूं, लेकिन आज की पीढ़ी में जिस निर्भीकता और स्पष्टता के साथ बेहद तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखने का माद्दा दिखाया, उसने दिल जीत लिया। छोटे-छोटे लड़के और लड़कियों ने अपनी बात रखी और जिस जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ा, उसको सलाम!

यह तथ्य सरेआम है कि साल-दर-साल शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट गिर रहा है। देश में बेरोजगारी का आलम है, फिर भी वैज्ञानिक संस्थान छोड़कर जा रहे हैं, जो हमारे शोध के नगीने हैं। ऐसे में, कोई साधारण बुद्धि इंसान भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि लोगों में, खासकर युवाओं में हताशा और नाराजगी बढ़ रही है।

वहीं, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे तकलीफदेह बात हुई, वह यह कि इस आंदोलन को निर्मम तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया। गांव में पशु भगाने के लिए भी लाठी में कील नहीं लगाई जाती। लाठीचार्ज का उद्देश्य भीड़ को तितर-बितर करना है, न कि मार डालना। आंदोलनकारी बच्चों का खाना-पानी रोकना; जो लोग उनकी मदद कर रहे थे, उनको प्रताड़ित करना, लड़कियों को ऑटो से उतार देना, फिर पुलिस वैन में उन्हें कहीं दूर छोड़ आना, यह सब आखिर किसके आदेश से हो रहा था? आंदोलनकारी बच्चों को खाना खिलाने वाले जुनैद के परिजनों के साथ जैसे बर्ताव की शिकायत आ रही है, वह आखिर क्या दिखाता है? यह तो सरासर आपराधिक कृत्य है।

दूसरी तरफ, आंदोलनरत नौजवान लाठी, पैलेट गन से भी डरे नहीं, भागे नहीं, अड़े रहे। वे पुलिस वालों को फूल दे रहे थे, ड्यूटी से अपने घर लौटते पुलिसकर्मियों को सलाम कर रहे थे, उनसे खाना-पानी के लिए पूछ रहे थे। मैं याद करता हूं, तो हमारी पीढ़ी ऐसी नहीं थी। वह लड़ पड़ती थी, लेकिन इस पीढ़ी ने धैर्य के साथ शांतिपूर्ण संघर्ष की जो नजीर पेश की है, उसे देखकर पूरे देश में विभिन्न तबकों के लोग निकलने लगे थे। कुछ लोग उनकी भाषा का सवाल उठा रहे हैं। बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं। जब हमारे बड़े लोग भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, समाज को हिंसक बनाने वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चे संत कैसे बन जाएंगे?

इस आंदोलन से एक और चीज निकलकर आई है कि इसने स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्चस्व और सार्थकता को ध्वस्त कर दिया। सोशल मीडिया यूजर, यू-ट्यूबर और इनफ्लूएंसर्स ने जिस रोचक ढंग से इस आंदोलन को जन-जन में पहुंचाया, वह एक उदाहरण बन गया है। सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत के रूप में उभरकर आया। इसमें यह निरंतरता बनी रहनी चाहिए। एक और पहलू। इस्तीफे को समस्या का समाधान समझना किसी के लिए भी भूल होगी। सरकार विधेयक ला रही है कि जो पेपर लीक करेगा, उसको सजा देंगे, लेकिन उसने देश के सामने इस बात का कोई रोडमैप नहीं रखा है, ताकि वह कह सके कि हम अमुक कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे पेपर लीक नहीं होंगे। नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में बन रही टास्क फोर्स की सिफारिशों का इंतजार करना होगा। नीट का मुद्दा तो एक प्रतीक है, देश में पिछले 12 वर्षों में 150 से भी अधिक पेपर लीक हुए, जिसमें एसएससी जैसे सीधे रोजगार देने वाले पेपर भी थे।

धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी आए हैं, इससे शिक्षा व्यवस्था में क्या असर पड़ेगा, जब प्रच्छन्न रूप से शिक्षा और विधि विभाग का पूरा नियंत्रण ही आरएसएस के हाथों में बताया जाता है। जो नियुक्तियां हो रही हैं, वे विधारधारा प्रेरित हैं। जैसे, एनटीए में सिर्फ 24 पदों पर स्थायी नियुक्ति है, बाकी के 197 पद संविदा वाले हैं। ये संविदाकर्मी कौन हैं। एनटीए 270 से अधिक परीक्षाओं का संचालन करती हैं। नीट से एक अन्य नुकसान यह हुआ कि पिछड़े और अगड़े इलाकों के बच्चों में अंतर बहुत हो गया, इसलिए कोचिंग सेंटरों की भरमार हो गई। इस मूल वजह पर बहस ही नहीं हुई।

पहले हर राज्य और बड़े विश्वविद्यालय अपने-अपने यहां पीएमटी (प्री-मेडिकल टेस्ट) कराते थे। उनमें तो पेपर लीक नहीं होते थे, क्योंकि तब उनका वातावरण अकादमिक था। तब सभी बच्चे तीन-चार जगह अप्लाई करते थे। नीट यह कहकर लाया गया कि बच्चों को अलग-अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जो संस्था बनाई गई, उसका आधारभूत ढांचा ही नहीं बनाया गया, क्योंकि सरकार अपने हाथ में कब्जा रखना चाहती थी।

आज शिक्षा के क्षेत्र में जो अविश्वास और अराजकता की स्थिति है, उसका समाधान यही है कि देश की परीक्षा नीति और शिक्षा नीति इस क्षेत्र के प्रखर विद्वानों से बनवाई जाए, न कि अफसरशाही द्वारा। अब भी समय है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र बड़ी तेजी से निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को हो रहा है। इस पर भी सोचा जाना चाहिए। ऐसे संयमित आंदोलनों की निरंतरता बनी रहे, तो इससे हमारा लोकतंत्र समृद्ध ही होगा। यह युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनके अभिभावकों का सवाल है। उनके सवालों के हल निकलने चाहिए। सरकार और जेन-जी, दोनों को इस पर विचार करना चाहिए। यही मौलिक विषय है।

एक बात और। इस आंदोलन के जरिये हमारी आज की पीढ़ी ने संविधान की अपनी समझ, उसमें आस्था को उजागर किया है। अभिव्यक्ति, प्रतिकार और असहमति के अधिकार को उसने फिर से स्थापित करने का काम किया है। सबसे बड़े संतोष की बात यह है कि जेन-जी आंदोलन ने देश के मानस से दमन का डर निकाल दिया है। इस पीढ़ी ने हमारे संविधान के इन लोकत्रांतिक मूल्यों को पुन: स्थापित करने का काम किया है। इस पीढ़ी में हमारी आस्था बढ़ गई है।