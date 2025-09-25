मिग-21 विमान को मिल गया विराम

भारतीय वायु सेना का मिग-21 लड़ाकू विमान आज (26 सितंबर) अपनी आखिरी उड़ान भरने जा रहा है। अब यह हमारे सुरक्षा बेड़े का नहीं, संग्रहालय का हिस्सा होगा। मेरे लिए यह भावुक कर देने वाला पल है…

बी के मुरली,एयर वाइस मार्शल (रिटायर्ड) भारतीय वायु सेना का मिग-21 लड़ाकू विमान आज (26 सितंबर) अपनी आखिरी उड़ान भरने जा रहा है। अब यह हमारे सुरक्षा बेड़े का नहीं, संग्रहालय का हिस्सा होगा। मेरे लिए यह भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि वर्ष 1975 में जब मैं भारतीय वायु सेना में शामिल हुआ था, तब मुझे सबसे पहले मिग-21 स्क्वाड्रन में ही भेजा गया था। ‘स्क्वाड्रन’ से जो परिचित नहीं हैं, उन्हें बता दूं कि एक स्क्वाड्रन 18 विमानों से तैयार होता है, जिनमें से 16 फाइटर और दो अभ्यास कराने वाले विमान होते हैं।

मुझे वह दिन आज भी याद है। एक अलग ही उत्साह था हममें। यह देश का पहला सुपरसोनिक विमान था, इसलिए इसकी मांग काफी ज्यादा थी। ‘इंटरसेप्शन’ में इसका इस्तेमाल होता था, यानी हवाई मार्ग से कोई हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता, तो उसे मार गिराने की महती जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। मगर इस विमान के आकर्षण की एक बड़ी वजह इसकी गति थी। यह 300 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार से रनवे पर उतरता, जो उस समय सर्वाधिक मानी जाती थी। इसी कारण उन पायलटों को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती, जिनमें कौशल होता था। यह धारणा आज भी कायम है कि जिसने मिग-21 उड़ा लिए, वह देश का बेहतरीन पायलट है।

इसे रूस से लाया गया था। मार्च-अप्रैल, 1963 में सबसे पहले चंडीगढ़ में इसे उतारा गया। दिलचस्प है कि आज इसकी आधिकारिक विदाई भी वहीं से हो रही है। हमारे सुरक्षा बेड़े का यह कितना अहम हिस्सा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1965 से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध और हाल-फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर तक यह हमारी सुरक्षा पंक्ति में सबसे आगे रहा। बालाकोट हमले के बाद जब दुश्मन देश का एफ-16 विमान हमारी सीमा में घुस आया था, तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने उसे मिग-21 बाइसन से ही मार गिराया था।

मिग-21 को एक अन्य भूमिका के लिए भी याद रखा जाएगा। दरअसल, हमारे बेड़े में 874 मिग-21 विमान हैं, जिनमें से 660 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के नासिक और कोरापुट केंद्र में तैयार किए गए हैं। इसके कारण वहां हजारों एयरोनॉटिकल इंजीनियरों को रोजगार मिला। इसके कल-पुर्जों के छोटे-छोटे उद्योग विकसित हुए। कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय विमानन क्षेत्र को इसने नई उड़ान दी है।

भारत में इस विमान की कई श्रेणियां विकसित की गईं, जिनमें सबसे आधुनिक ‘बाइसन’ है। विश्व के 60 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनमें सिर्फ भारत अब तक इसकी सेवाएं ले रहा था। आंकड़े बताते हैं, रूस ने 11,000 से अधिक मिग-21 विमान बनाए, जिस कारण विश्व में सबसे अधिक उत्पादित होने वाले विमान का खिताब इसे ही हासिल है।

हालांकि, 1963 में इसके आगमन के साथ ही दुर्घटनाएं भी शुरू हो गई थीं। उसी साल हमने दो विमान गंवाए थे, जिसके बाद हरेक वर्ष एक या दो जहाज हादसों के शिकार होते गए। अब तक 400 से अधिक मिग-21 विमान दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जिनमें हमने 170 होनहार पायलट खो दिए। इन हादसों में 40 आम नागरिकों की भी जान गई है। इन सबके कारण इसको ‘उड़ता ताबूत’ कहा जाने लगा था। मैंने अपने दो करीबी मित्रों को दो अलग-अलग मिग-21 हादसों में खो दिया। उनकी यादें मुझे आज भी परेशान करती हैं। वे दोनों दुर्घटनाएं एक ही साल में हुई थीं। तब हम तेजपुर में फ्लाइंग ऑफिसर थे। अगल-बगल की मेस में रहा करते, सो हर शाम हमारा मिलना होता। रोज क्रिकेट खेला करते। मगर हमने उन्हें खो दिया। ब्रह्मपुत्र में उनके विमानों का मलबा गिरा था और मुझे ही उनके पार्थिव शरीर को लाने भेजा गया।

बाद में, जांच से पता चला कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। वर्ष 1982 से लेकर 2006 तक चार कमेटियां हादसों की जांच के लिए बनाई गईं और सभी ने इंजन में गड़बड़ी की बात कहते हुए इसको हटाने की सिफारिश की थी, पर उन सलाहों पर अमल नहीं किया जा सका।

यह स्थिति तब थी, जब खुद रूस का कहना था कि इस विमान की ‘टोटल टेक्निकल लाइफ’ 40 साल है। इसका अर्थ है कि हमें दो दशक पहले ही इसे रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन हमने इसके सुधार पर जोर दिया और अब तक इसका इस्तेमाल करते रहे। हां, जब इसके हादसे बढ़ गए, तो उड़ान घंटों को 150 से घटाकर 125 घंटा प्रतिमाह जरूर कर दिया था।

सुखद यह रहा कि साल 2006 में सरकार ने एचएएल का साथ मिलकर 40 तेजस बनाने का फैसला किया, लेकिन दो दशक बाद 38 विमानों की ही आपूर्ति हो सकी है। जबकि, इस विमान को मिग-21 का विकल्प माना ही नहीं गया है। अब 83 एलसीए मार्क 1ए विमान का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से पांच की आपूर्ति जून 2026 तक होने की उम्मीद है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी 31 स्क्वाड्रन ही हमारे पास रहे हैं। मिग-21 की विदाई के बाद अब दो स्क्वाड्रन की और कमी होने जा रही है। इस अंतर को हमें जल्द पाटना होगा, खासकर दुश्मन देशों के मिजाज को देखते हुए।

मिग-21 शृंखला का सबसे ज्यादा स्थिर व शानदार विमान ‘बिस’ माना गया था। बढ़ती जरूरतों को देखते हुए 1980 के दशक में हमने इसको उन्नत बनाने का फैसला किया और रूस से जब यह लौटा, तो इसका नामकरण ‘बाइसन’ किया गया। इसमें ‘आर 27’ और ‘आर 73’ मिसाइल प्रणालियां लगाई गई थीं। हालांकि, तब भी इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि इसकी मूल समस्या यही थी। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि एयर कमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी के नाम सबसे अधिक समय तक मिग-21 उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने करीब 6,000 बार यह विमान उड़ाया है और लगभग 4,500 घंटे इसके कॉकपिट में बिताए हैं। पिछले दिनों उनको रूस बुलाकर सम्मानित भी किया गया था।

बहरहाल, तमाम कमियों के बावजूद मिग-21 ऐसा विमान रहा, जिसने हजारों बेहतरीन पायलट गढ़े। हमें आज भी इस पर गर्व है। निस्संदेह, आज इसकी विदाई हो रही है, लेकिन यह हम जैसे उन हजारों एयरोनॉटिकल इंजीनियरों की यादों में रहेगा, जिन्होंने मिग-21 के साथ आसमान को नापा है।