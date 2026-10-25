वैश्विक मंदी की गहराती आशंकाएं

दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक अजीब दुविधा में फंसी हुई दिखती है। शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव है। ईरान, अमेरिका इजरायल युद्ध ने तेल और ऊर्जा की कीमतों पर अनिश्चितता बढ़ा दी है। दुनिया भर की सरकारें कर्ज के बोझ से दबी हैं और अमेरिका से लेकर…

आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक अजीब दुविधा में फंसी हुई दिखती है। शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव है। ईरान, अमेरिका इजरायल युद्ध ने तेल और ऊर्जा की कीमतों पर अनिश्चितता बढ़ा दी है। दुनिया भर की सरकारें कर्ज के बोझ से दबी हैं और अमेरिका से लेकर यूरोप तथा चीन तक के आर्थिक विकास पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ, विकराल आकार की कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई में अरबों डॉलर झोंकती चली जा रही हैं और यह भी लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार उम्मीद से बेहतर रफ्तार दिखा रहा है। ऐसे में, यह सवाल क्यों उठता है कि क्या दुनिया एक और मंदी की तरफ बढ़ रही है?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अक्तूबर 2026 की अपनी ताजा रिपोर्ट में आशंका जताई है कि विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025 के 3.5 प्रतिशत से घटकर 2026 में 3.1 प्रतिशत रह जाएगी। हालांकि, 2027 में इसके सुधरकर 3.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है। विश्व बैंक का अनुमान तो और निराशाजनक है। उसके मुताबिक, साल 2026 में दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रह सकती है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था ‘अंकटाड’ ने भी 2.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान दिया है। इन सभी का हिसाब लगाने का तरीका अलग-अलग है, पर नतीजा एक ही है- दुनिया की आर्थिक रफ्तार कमजोर पड़ रही है।

यहां यह बात राहत दे सकती है कि बढ़त की रफ्तार कम होने का अर्थ मंदी नहीं होता। मंदी का मतलब आर्थिक गतिविधियों में वास्तविक गिरावट होता है। दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5 या तीन प्रतिशत होना अपने आप में मंदी नहीं है। हालांकि, संभव है कि दुनिया के कुछ देशों में अर्थव्यवस्था का आकार घट जाए या वे मंदी की चपेट में चले जाएं, जबकि दूसरे देशों की तेज बढ़त की वजह से दुनिया का औसत सकारात्मक बना रहे। अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा जो सामने दिख रहा है, वह है कच्चे तेल के दामों में तेजी। तेल और गैस की महंगाई का मतलब केवल पेट्रोल-डीजल के महंगे होने तक सीमित नहीं रहता। लगभग हरेक औद्योगिक उत्पाद की लागत बढ़ती है। इससे महंगाई बढ़ती है और लोगों की क्रय-क्षमता घटती है।

दूसरा बड़ा खतरा कर्ज का है। अमेरिका, यूरोप के अमीर देशों और बाकी दुनिया के अनेक विकासशील देशों में सरकारी कर्ज और उस पर ब्याज का बोझ काफी बढ़ा है। ऐसे में, अगर विकास की गति कमजोर पड़ती है, तो सरकारों को टैक्स से मिलने वाली रकम पर भी असर पड़ेगा और तब अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए उनके पास भी खास गुंजाइश नहीं बच पाएगी। तीसरा बड़ा खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों से जुड़ा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, इस बात की 30 प्रतिशत आशंका है कि साल 2027 में अमेरिकी जीडीपी में एक प्रतिशत से कम की ही वृद्धि हो पाएगी। यह करीब-करीब मंदी की आशंका जैसी बात है। यह नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका मंदी की चपेट में जा रहा है, लेकिन यह मामूली जोखिम भी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही एक नया खतरा भी खड़ा होता दिख रहा है- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का।

एआई से जुड़ी कंपनियों, चिप निर्माताओं और डाटा सेंटरों में जबरदस्त निवेश और इनके शेयरों में आई तेजी ने अमेरिकी शेयर बाजार व विश्व व्यापार को जबर्दस्त उम्मीद दिखाई है, पर वहीं उससे जुड़ा एक खतरा भी सामने आता है। सवाल है, इस कारोबार में जो बेतहाशा निवेश हो रहा है, उसका फायदा होता हुआ कब दिखेगा और यह पैसा लगाने वाली कंपनियों को कितनी जल्दी और कितना मुनाफा मिलेगा? अगर निवेशकों के मन में इस कारोबार पर शंका हुई या कोई बड़ी एआई कंपनी लड़खड़ाती दिखी, तो बड़ी गिरावट आ सकती है। तब इसका असर केवल टेक्नोलॉजी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। निवेश घट सकता है, वित्तीय संस्थाओं को नुकसान हो सकता है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है।

आईएमएफ ने भी एआई निवेश में तेज गिरावट को दुनिया की आर्थिक स्थिरता के बड़े खतरों में गिना है। इस कारोबार के कुछ जानकार आशंका जता चुके हैं कि अगर एक भी बड़ी एआई कंपनी बैठी, तो फिर दुनिया को 2008 के आर्थिक संकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अभी इस किस्से का एक सकारात्मक पक्ष भी सामने आया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अक्तूबर में 2026 के लिए वस्तु व्यापार की वृद्धि का अनुमान 1.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.9 फीसदी कर दिया। इसका बड़ा कारण एआई से जुड़ी वस्तुओं की मांग है,यानी एक तरफ जिस तकनीक से वित्तीय व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा होने की आशंका है, वही फिलहाल दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी की जकड़ में जाने से बचाने में मदद भी कर रही है।

भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसकी स्थिति दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों से बेहतर दिखाई देती है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए भारत की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए 7.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान दिया है। अभी तक भारत में मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की सफलता और सरकारी निवेश अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत के रूप में सामने आए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में आग लगी, तो भारत पर आंच नहीं आएगी। सबसे बड़ा कष्ट है कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। तेल महंगा रहने से आयात बिल बढ़ता है, रुपये पर दबाव पड़ता है और महंगाई का खतरा बढ़ जाता है।

दूसरा खतरा निर्यात और रोजगार को है। अमेरिका और यूरोप में मंदी आई, तो हमारी आईटी कंपनियों, कपड़ा उद्योग, रत्न-आभूषण और दूसरे निर्यातकों के ऑर्डर पर असर पड़ सकता है। इससे यहां नए रोजगार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तीसरा जोखिम विदेशी निवेश का है, जो पहले से ही दिख रहा है।

हालांकि, तब भी भारत के पास एक बड़ा सुरक्षा कवच है, उसका विशाल घरेलू बाजार। पिछले कुछ दशकों का हासिल यह भी है कि अब भारत की आर्थिक तरक्की केवल निर्यात पर निर्भर नहीं है। यही वजह है कि दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत की आर्थिक संभावनाओं में उम्मीद की किरण दिखती है। भारत के आगे बड़ा सवाल बस यही है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की कमजोर होती रफ्तार के बीच वह अपनी विकास दर कितने समय तक बनाए रख पाएगा?