राज्यपाल को राज्य में कितने अधिकार

संक्षेप: राष्ट्रपति के सवालों के संदर्भ में शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल की सांविधानिक शक्तियों की जो व्याख्या की है, वह काफी दूरगामी असर वाली है। ये शक्तियां विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में हैं…

फैजान मुस्तफा,कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राष्ट्रपति के सवालों के संदर्भ में शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल की सांविधानिक शक्तियों की जो व्याख्या की है, वह काफी दूरगामी असर वाली है। ये शक्तियां विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में हैं। वास्तव में, राज्य सरकार जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यपाल के पास (जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है) राज्य विधानसभा की इच्छा को नकारने की ताकत नहीं हो सकती। होनी भी नहीं चाहिए। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 200 में उल्लिखित ‘यथाशीघ्र’ शब्द का उपयोग किसी समय-सीमा को निर्धारित करने में नहीं किया जा सकता। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों के लिए वह कुछ अपवाद बना सकती थी।

इतिहास बताता है कि राज्यपाल का पद काफी पुराना है। बेशक, वफादारों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता रहा है, लेकिन प्राचीन व मध्यकाल में ज्यादातर राज्यपालों ने केंद्र के विरुद्ध विद्रोह किया और खुद को क्षेत्र का स्वतंत्र शासक भी घोषित किया। इस मामले में ब्रिटिश गवर्नर, केंद्रीय हुकूमत के सबसे वफादार सेवक थे और स्वतंत्र भारत के राज्यपालों ने उनके ही नक्शे-कदम पर चलना पसंद किया। क्या यह उसी मानसिकता का ही विस्तार नहीं है?

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1919’ और ‘1953’ का खासा विरोध किया था। हालांकि, देश की एकता, स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संविधान-निर्माताओं ने बंटवारे के बाद भी इस पद को बनाए रखा। पंडित नेहरू की इच्छा गैर-राजनीतिक शिक्षाविदों और अन्य क्षेत्रों के श्रेष्ठ एवं निष्पक्ष लोगों को यह पद सौंपने की थी। संविधान सलाहकार बीएन राव ने प्रस्ताव दिया था कि राज्यपाल का चुनाव विधानसभा करे। सरदार पटेल की अगुवाई वाली प्रांतीय संविधान समिति ने भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल को राज्य के लोगों द्वारा चार साल की समयावधि के लिए चुना जाना चाहिए और उस पर ‘गलत आचरण’ के लिए महाभियोग भी चलाया जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा और उसके सांसदों द्वारा चुने गए चार लोगों के पैनल में से की जाए।

फिर, यह फैसला हुआ कि राज्यपाल का चुनाव नहीं, चयन किया जाएगा। इसकी कई वजहें थीं। जैसे, निर्वाचित राज्यपाल का मुख्यमंत्री से टकराव हो सकता है, वह अपनी लोकप्रियता के कारण अलग रुख अपना सकता है और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर केंद्र के आदेशों का उल्लंघन भी कर सकता है। आखिर में, आंबेडकर ने यह कहकर मामला सुलझाया कि चूंकि राज्यपाल नाममात्र का मुखिया होगा, इसलिए हमें उसके चुनाव पर समय व संसाधन खर्च नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल केंद्र की पार्टी का नहीं, बल्कि राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, मगर केंद्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति में हमेशा मुख्यमंत्रियों से सलाह लेगी। टीटी कृष्णमाचारी ने तो यहां तक कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री के पास वीटो की ताकत होनी चाहिए।

दशकों बाद सरकारिया आयोग (1987) ने भी यही सिफारिश की और उप-राष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष से भी इस संदर्भ में परामर्श मांगने का सुझाव दिया। मगर बाद की सरकारों ने उन लोगों को नियुक्त नहीं किया, जो अपनी प्रतिष्ठा और निष्पक्षता के कारण राज्य सरकार व जनता का विश्वास कमा सकें। राष्ट्रपति के ताजा संदर्भ ने राज्यपाल को असल मुखिया बना दिया है। अभी वह मुकुटधारी तो हैं, पर शासन नहीं कर रहे, लेकिन अब वह ऐसा कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सलाह में अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ‘संविधान और कानून के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव’ के लिए ली जाने वाली शपथ को महत्व दिया। हालांकि, उसने शपथ में निहित अन्य अभिव्यक्तियों (मसलन, जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करना) की महत्ता को नजरंदाज कर दिया, जिसके लिए राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर जल्द मंजूरी देनी चाहिए। वैसे, इस शपथ को सांविधानिक रूप से ताकतवर भी नहीं माना जाता। भारत के राष्ट्रपति भी ऐसी ही शपथ लेते हैं, लेकिन हम यह नहीं कहते कि उनके पास प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल की तुलना में अधिक शक्तियां हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर राज्यपाल के ‘विवेक’ को भी सीमित करने से इनकार कर दिया है। आखिर यह विवेक है क्या? यह निजी मर्जी से नहीं, बल्कि कारण व न्याय के नियमों के संदर्भ में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। दुर्भाग्य से, हमारे राज्यपाल अपने फैसले खुद नहीं लेते और दिल्ली से जब तक कोई निर्देश नहीं मिलता, वे अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

किसी विधेयक को दूसरी बार विधानसभा से पारित करके भेजने पर अपनी सहमति न देने के संदर्भ में राज्यपाल के विवेकाधिकार को सीमित न करके संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जनमत को कमजोर ही किया है। न्यायालय ने राज्यपालों को अब विधानसभा से दूसरी बार पारित विधेयकों को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोकने की अनुमति दे दी है। निस्संदेह, राज्यपाल और विपक्षी राज्य सरकारों के बीच संबंध हमेशा से सवालों में रहे हैं। कांग्रेस के राज्यपाल खास तौर पर तब राजनीति करते थे, जब जनता किसी एक दल को स्पष्ट जनादेश नहीं देती थी या राष्ट्रपति शासन लागू करने की नौबत आती थी, मगर आज सामान्य परिस्थितियों में भी, विधेयकों पर दस्तख्त नहीं किए जाते। यहां तक कि कुलपतियों की नियुक्ति विवादास्पद होने लगी है, राज्यपाल विधानसभा में अपने आधिकारिक उद्बोधन से अलग संबोधन करने लगे हैं और वे नियमित रूप से अपनी ही राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे हैं।

संविधान पीठ ने ‘डिम्ड एसेट’ (देरी के कारण विधेयक को स्वत: स्वीकृत मान लेना) के मुद्दे पर पूर्व की दो न्यायाधीशों की पीठ से उचित ही असहमति जताई है, हालांकि यह सिद्धांत कई कानूनों का अंग है, मगर संविधान में इसका ठीक-ठीक उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, दोनों न्यायाधीशों की यह टिप्पणी कि राष्ट्रपति को विधेयकों को स्वीकार करते समय अदालत से परामर्श लेना चाहिए, को भी उचित ही ‘गलत’ कहा है, क्योंकि राष्ट्रपति को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।