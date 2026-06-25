अमराइयों के आनंद से अनजान पीढ़ियां

जिन आमों की बात करते हुए इनके शौकीन थकते नहीं हैं, उनको अब बेमुरव्वत तरीके से उगाया-पकाया जाता है। तभी तो हमारे आमों के निर्यात पर जब-तब रोक लगने लगी है।

सोपान जोशी, वरिष्ठ पत्रकार भारत करोड़ों आम विशेषज्ञों का देश है। आम के जिक्र से ही चेहरे खिल उठते हैं। कुछ कहने की तीव्र इच्छा जाग जाती है। जिसे आम खाना पसंद न हो, वह भी उस पर बात करता पाया जा सकता है।

हमारे यहां कितने ही फल हैं। कितने ही तरह का खान-पान है, मगर आम की तरह किसी दूसरी चीज पर न इतनी बात होती है, और न इतना लेखन ही। नगर-नगर में आम पर उत्सव होते हैं। हर कहीं लेख छपते हैं और चर्चाएं होती हैं, अखबार-टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक। किसी दूसरे देश का किसी एक फल या पेड़ के साथ ऐसा संबंध नहीं है, जैसा हमारा आम के साथ है। केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी दीवानगी का ऐसा ही आलम रहता है।

जिनके यहां आम का एक झाड़ न हो, वे भी आम के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। छोटी कक्षाओं में निबंध लिखवाए जाते हैं, जिनके शीर्षकों में ‘आम फलों का राजा है’ शामिल रहता है। (इस धारा में चांदनी रात में नौका विहार और भारत एक कृषि प्रधान देश भी आते हैं।) बचपन के निबंध से खुला खाता आजीवन चलता है। उसी शैली में आम पर अनेक निबंध और लेख आते ही रहते हैं। उनमें कम से कम तीन तरह की बातें पाई गई हैं। एक, परिवार की कहानियां, खासकर दादा-परदादा या नानी-अम्मा से जुड़ी हुईं। दूसरी, आम की विशेष किस्मों की बातें, दो-एक बढ़िया आमों के वर्णन के साथ। और तीसरी, प्रसिद्ध लोगों के किस्से, जिनमें राजा-महाराजा और नवाब-सुल्तान भी हो सकते हैं और आम के आईएसआई-मार्क शौकीन भी, जैसे अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, रवींद्रनाथ ठाकुर। हां, आम के खास होने की बात के बिना लेख पूरा नहीं हो सकता।

दो या तीन पीढ़ियों में हम भूल गए कि हमारा सामाजिक जीवन अमराई के ईद-गिर्द ही चलता था। अनेक सारे उत्सव और पर्व अमराई में ही मनाए जाते थे। गावों में मुसाफिरों के ठहरने का इंतजाम अमराई में ही होता था। आज भी आंध्र प्रदेश के गांवों का एक हिस्सा ‘वंतलमामिडी’ कहलाता है, यानी ‘आम की रसोई’। यहां से आने-जाने वाले मुसाफिर रुककर अपना भोजन बना लेते थे। यात्रियों के अमराई में रुकने का चलन तो दो-एक पीढ़ी पहले तक आम बात थी। बहुत पीछे खोजने निकलेंगे, तो प्राचीन उत्तर भारत के संन्यस्त महात्मा अमराइयों में ही विचरते मिलेंगे, चाहे वह महावीर हों या गौतम बुद्ध। जैन और बौद्ध जैसे महान धर्मों के अनेक ग्रंथ अमराइयों में ही रचे गए। अशोक जैसे सम्राटों ने शिलालेखों पर अपना प्रचार करने के लिए यह लिखवाया कि उन्होंने जन-कल्याण के लिए अमराइयां लगवाईं।

आस्तिक परंपराओं में तो अमराई का महत्व और अधिक था। इनको कामदेव का निवास माना जाता था। इनकी असली रौनक या तो वसंत पंचमी और होली जैसे वसंतोत्सव के पर्वों पर होती थी या शादी-ब्याह में। अनेकानेक गांवों में बारात वधू के गांव की अमराई में ही रुकती थी। घराती गांव बारातियों के स्वागत में अमराई को खुशगवार बना देते थे, वहां खान-पान, आराम और आनंद का इंतजाम कर देते थे। आज भी अपने आस-पड़ोस और घर-परिवार के बूढ़े-बुजुर्गों से पूछेंगे, तो ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो अमराई में रुकने वाली बारातों में शामिल थे।

बिहार के कई इलाकों में आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो गांव की रचना में अमराई और आम के पेड़ों की भूमिका बता सकते हैं। ‘बैठान’ और ‘छावनी’ मगध के गांव-गांव में हुआ करती थी। मिथिला में दाह संस्कार बीजू आम के पेड़ काटकर होते थे और दिवंगत की याद में अमराई को समाज को भेंट देना पुण्य का काम माना जाता था। उत्तर प्रदेश में जहां-जहां फल पट्टी अधिसूचित है, वहां-वहां अमराइयां हुआ करती थीं। गर्मी से बचने के लिए गांव के गांव अमराइयों में स्थानांतरित हो जाते थे, घनी छांव और पक्षियों के कोलाहल में लोग राहत पाते थे।

यह जानने के लिए जमीन के पेचीदा दस्तावेज पढ़ना-सीखना जरूरी नहीं है। प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु जैसे लोकप्रिय लेखकों की कृतियों में अमराई का वर्णन मिलता है। श्रीलाल शुक्ल अपने बचपन के उत्तर प्रदेश की असीम अमराइयों का बखान करते हैं। बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अमराई का महत्व इससे अधिक ही था, अगर बराबर न रहा हो। दक्षिण भारत के राज्यों में भी। यहां तक कि जैसलमेर के राज परिवार ने थार के रेगिस्तान में आम लगवाए थे। दिल्ली से गुड़गांव जाते हुए मेहरौली के पास एक अंधेरिया मोड़ आता है, जो एक समय आम के घने पेड़ों से ऐसा पटा था कि उनके नीचे अंधेरा ही रहता था।

हमारी आजादी के समय दो घटनाएं हुईं, जिनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन जिन्होंने हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा असर डाला। पहला था, अमराइयों का कटना। प्राचीन काल के सम्राट रहे हों या मुगल काल के बादशाह, राज करने वालों ने अमराई को तरह-तरह के बढ़ावा दिया था, लेकिन ब्रिटिश राज की जमींदारी में अमराइयां कटने लगी थीं। आजादी के बाद तो यह इस बेदर्दी से हुआ कि अमराइयों का यह देश पूरी तरह भूल गया है कि इसकी संस्कृति क्या थी? इसी के साथ सामाजिक जीवन, मेल-जोल और शामिलाती (साझा) त्योहारों की जमीन मिटती गई।

दूसरा अंतर आया अचानक से लगे बगीचों में। आजादी के बाद सभी राज्यों में ‘लैंड सीलिंग’ या भूमि के स्वामित्व की सीमाएं तय हुईं। जिन परिवारों के पास खूब सारी जमीन थी, उन्होंने रातोंरात आम के बगीचे लगा लिए, क्योंकि बगीचों की जमीन की सीमा तय नहीं थी। आज बाजार में बिकने वाला लगभग सारा आम ऐसे ही बगीचों से आता है, जो जमीन को परिवार में बनाए रखने के लिए लगे थे। इनके मालिक साल भर बगीचे में पैर नहीं धरते। आम की फसल की देखरेख ठेकेदार करते हैं, वही बेचते हैं।

जिन आमों की बात करते हुए इनके शौकीन थकते नहीं हैं, उनको डरावने और बेमुरव्वत तरीकों से उगाया-पकाया जाता है। तभी तो हमारे आम का आयात करने वाले देश कभी-कभी उस पर रोक लगा देते हैं। पर ये कड़वी सच्चाई आम फलों का राजा है शीर्षक निबंध में नहीं आती। अमराई का मतलब हम भूल चुके हैं, लेकिन आम का आनंद आज भी हमारे भीतर मौजूद है। चाहे उसकी बात हम कल्पना के सहारे ही करते रहें।