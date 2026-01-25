आदर्श गणराज्य की ओर बढ़ता भारत

संक्षेप: आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नतमस्तक होकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हूं। उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हम भारत जैसे गौरवशाली गणतंत्र के नागरिक हैं…

मीरा कुमार,पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नतमस्तक होकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हूं। उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हम भारत जैसे गौरवशाली गणतंत्र के नागरिक हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हैं। निस्संदेह, हमारा गणतंत्र हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

आजादी के बाद हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था ने गणतंत्र की परिकल्पना की और उसे साकार रूप दिया। यह राजनीतिक व्यवस्था समता पर आधारित है। देश में जितने भी वयस्क हैं, उन्हें मत देने का बराबर का अधिकार हासिल है। चाहे वे धनवान हों या निर्धन, स्त्री हों या पुरुष, किसी भी जाति अथवा धर्म के हों, सबको एक वोट देने का अधिकार है।

इस राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर चुनाव का प्रावधान है। पंचायत, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है। हमारे आम चुनाव के समय समता का ऐसा विशाल और सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, जैसा दुनिया में कहीं और नजर नहीं आता। विश्व के सभी देश अचरज करते हैं कि यह कैसे संभव होता है।

जनतंत्र तो बहुत से उन्नत और प्रगतिशील देशों में भी है। किंतु कई देशों में सर्वोच्च पद के लिए चुनाव की व्यवस्था नहीं है। या तो वहां राजशाही है या कोई अन्य व्यवस्था। कई ऐसे देश हैं, जहां एक ही दल का शासन है। कहने को वहां चुनाव होते हैं, लेकिन वहां अनेक दल नहीं हैं, जिनकी अलग-अलग विचारधाराएं हों और जनता उनमें से किसी एक का चयन कर सके।

भारत में ऐसा नहीं है। यहां विभिन्न विचारधाराओं को अपना राजनीतिक दल बनाकर चुनाव में खड़े होने का अवसर दिया जाता है और जनता को भी मौका मिलता है कि वह उनमें से किसी एक को चुने। यह एक अद्भुत व्यवस्था है। यह व्यवस्था देश के मतदाताओं की परिपक्व सोच पर विश्वास करती है।

हमारा जनतंत्र प्रगति-पथ पर अग्रसर है, किंतु दो बाधाएं मार्ग में हैं। उनको दूर करना आवश्यक है, नहीं तो रास्ता भटक जाने की आशंका है। अन्य संकट भी आ सकते हैं। उनसे अपनी अमूल्य जनतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए शीघ्र ही, तत्परता के साथ आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

हमारे गणतंत्र के बढ़ते कदमों को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा है- गरीबी। आंकड़े चाहे जो भी कहें, वास्तविकता यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या हमारे देश में है। इसलिए गरीबी से निपटना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह गरीबी हमारे जनतंत्र को खोखला कर रही है। चुनावों में गरीबों के वोट खरीद लेने से जनतंत्र की तो दुर्दशा हो ही जाती है, गरीब भी ठगे से रह जाते हैं। निस्संदेह, वे निर्धन हैं, मगर स्वाभिमानी भी हैं। उनके स्वाभिमान का सम्मान करते हुए उनकी गरीबी दूर करना हमारे जनतंत्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है।

जनतंत्र के बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाली और विकृत बेड़ी है- जाति व्यवस्था। ‘जाति व्यवस्था और जनतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते।’ यह मेरे पिता बाबू जगजीवन राम अक्सर कहते थे। जनतंत्र में लगा जातिवाद रूपी दीमक धीरे-धीरे इसे समाप्त कर देगा और यह केवल जनतंत्र का मुखौटा रह जाएगा। उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। हमारे देश और समाज को इस पर गंभीरता से विचार कर कारगर कदम उठाना होगा।

गणतंत्र दिवस हमारे लिए हर्षोल्लास लेकर आता है। इस दिन देश की राजधानी के कर्तव्य पथ पर पूरे विश्व के देशों की निगाह रहती है कि भारत में कितनी तरक्की हुई है? इसने कितनी आर्थिक उन्नति की है? देश की रक्षा को सदृढ़ करने के लिए हमारे पास आयुधों और अस्त्र-शस्त्र का कैसा विपुल भंडार है? कर्तव्य पथ पर परेड करते और राष्ट्रपति को सलामी देते सेना के तीनों अंगों- थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जांबाज रणबांकुरों पर भारत की जनता का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ जाता है। स्कूली छात्र-छात्राएं जब सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा... गाती हैं और कदम से कदम मिलाती मार्च करती हैं, तब लगता है कि हमारे देश के क्षितिज से नई सुबह की सुनहरी किरण धरती पर उतर आई है। जय हिंद का उद्घोष, राष्ट्रगान में समाहित देशभक्ति और देश के लिए सर्वस्व त्यागने का भाव, 21 तोपों की गगनभेदी सलामी, आकाश में तिरंगे के रंगों को लहराते, तरह-तरह की कलाबाजियां दिखाते वायु सेना के हवाई जहाज और उनके निर्भीक पायलट- ये सब वहां उपस्थित दर्शकों को तो रोमांचित करते ही हैं, टेलीविजन के करोड़ों दर्शकों को भी गौरवान्वित कर देते हैं।

बाबूजी के साथ वहां जाना मुझे आज भी याद है। पहले यह विजय पथ कहलाता था और उससे भी पहले किंग्सवे रोड। वह हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहां जाते थे। मैं तब छोटी थी। उनकी बगल की कुर्सी पर बैठा करती या फिर सामने बच्चों के लिए बिछी कालीन पर। जब से होश संभाला है, तब से निरंतर 26 जनवरी के इस आयोजन को देखने जाती रही हूं। हालांकि, अब तक के इतिहास में दो बार गणतंत्र दिवस का आयोजन इस पथ पर नहीं हुआ है। पहली बार 26 जनवरी, 1950 को, जब यह आयोजन दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। उस दिन सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पद की शपथ ली थी और फिर वह स्टेडियम में आए थे।

दूसरा मौका 1972 के आयोजन का था। उस वक्त बाबूजी (जगजीवन राम) रक्षा मंत्री थे। यह आयोजन 1971 की लड़ाई (बांग्लादेश मुक्ति युद्ध) के बाद हुआ था। 13 दिनों के इस युद्ध में लगभग 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। हमारी इस महान जीत के उपलक्ष्य में 1972 का आयोजन विजय चौक पर किया गया। उस समय वहां का बहुत अद्भुत दृश्य था। उसमें युद्ध के विषय पर एक नाटक का भी मंचन किया गया था।

गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष यही संदेश देता है कि हम एक महान देश के वासी हैं। प्रेम और सद्भाव से आगे बढ़ना हमारा ध्येय है। जय हिंद!