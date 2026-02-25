ईरान पर हमले की फिराक में अमेरिका

ईरान में क्या युद्ध का नया मोर्चा खुलने जा रहा है? हालिया घटनाक्रम और राष्ट्र के नाम दिए गए राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन से कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे लंबा ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ भाषण दिया और देश-दुनिया को…

अश्विनी महापात्रा,प्रोफेसर, जेएनयू ईरान में क्या युद्ध का नया मोर्चा खुलने जा रहा है? हालिया घटनाक्रम और राष्ट्र के नाम दिए गए राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन से कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे लंबा ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ भाषण दिया और देश-दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि ईरान पर हमला संभावित है। उनके मुताबिक, खामेनेई की हुकूमत आतंकवाद का पोषण कर रही है और उसके पास परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता भी है।

हालांकि, आज (26 फरवरी) जिनेवा में अमेरिकी और ईरानी कूटनीतिज्ञ तीसरी बार वार्ता की मेज पर बैठने वाले हैं और तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी यह भरोसा दे रहे हैं कि कूटनीति को तवज्जो मिले, तो अमेरिका से एक अभूतपूर्व समझौता हो सकता है, मगर पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल ही घनीभूत दिख रहे हैं। इसके ठोस कारण भी हैं।

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि ईरान में सत्ता-परिवर्तन का उन्हें इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। फिलहाल, तेहरान में तनाव व्याप्त है और इस्लामी सरकार से नाराज लोगों की संख्या कम नहीं है। पिछले दिनों देश के सर्वोच्च नेता को हटाने के लिए एक बड़ा आंदोलन यहां हो चुका है। तब स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि खामेनेई हुकूमत को दमनात्मक कार्रवाई कर उसे दबाना पड़ा। माना जाता है कि तकरीबन 20 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जब इस तरह तलवार की जोर से असंतोष दबाया जाता है, तब उसकी प्रतिक्रिया भी काफी तेज होती है। ट्रंप इस स्थिति को अपने लिए अनुकूल मान रहे हैं।

ईरान में ध्रुवीकरण बहुत बढ़ गया है। वहां इस्लामीयत बनाम ईरानीयत की जंग तेज हो गई है। बेशक, 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद इस मुल्क को इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया, लेकिन कई लोग अब इसे फिर से ‘पर्शिया’ बनाने की मांग करने लगे हैं। पुरानी पर्शिया संस्कृति और इसकी पहचान को बनाए रखने के लिए वे 1979 में सत्ता से हटाए गए शाह के पुत्र रजा पहलवी से देश लौटने की अपील कर रहे हैं। खासकर नई पीढ़ी धर्म के नाम पर जारी सामाजिक प्रतिबंधों की मुखालफत कर रही है और इसे रूढ़िवादी बताकर खारिज करने लगी है।

राष्ट्रपति ट्रंप भी इसीलिए ईरान में सत्ता-परिवर्तन चाहते हैं। वह भले परमाणु हथियारों की आशंका जता रहे हैं, लेकिन उनका तर्क ठीक उसी तरह का दिख रहा है, जिस तरह 20वीं सदी के पहले दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर इराकी नेता सद्दाम हुसैन के खिलाफ दिया करते थे। वास्तव में, साल 2003 में इराक पर हमला करने के लिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन द्वारा ‘सामूहिक नरसंहार के हथियार’ बनाने का ‘दावा’ किया था। हालांकि, इसकी सच्चाई बाद में जगजाहिर हो गई।

राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की हकीकत तो बाद में सामने आएगी, फिलहाल अमेरिका ने अपनी सेनाएं ईरान की तरफ भेजनी शुरू कर दी हैं। मध्य-पूर्व की तरफ दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोल्ड कूच कर चुका है। यह पोत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के गिरफ्तारी-मिशन में भी सक्रिय था। यूएसएस अब्राहम लिंकन को पहले से अरब सागर में तैनात किया जा चुका है। यह भी एक बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है। ईरान को इस तरह घेरना बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यहां ‘कुछ बड़ा’ करने की योजना बना रहे हैं।

ट्रंप इस तरह के प्रयास अपने पहले कार्यकाल में भी कर चुके हैं। यह जानते हुए भी कि परमाणु समझौते के तहत ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार का करीब 98 प्रतिशत हिस्सा खत्म कर चुका था और उसने संवर्द्धन को बमुश्किल चार प्रतिशत तक सीमित कर लिया था, जो परमाणु बम के लिए जरूरी स्तर से काफी कम था, अमेरिकी प्रशासन यही दावा करता रहा कि तेहरान चोरी-छिपे परमाणु क्षमता विकसित कर रहा है। उस वक्त तो राष्ट्रपति ट्रंप सफल नहीं हो सके थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाया है। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि ईरान का कारोबारी तबका इस्लामी शासन से नाराज है और यह माना जाता है कि यह वर्ग जब-जब विरोध में उतरा है, तब-तब ईरान में सत्ता-परिवर्तन हुआ है। शाह के समय इस वर्ग ने भी इस्लामी क्रांति को आगे बढ़ाया था।

बहरहाल, ईरान और अमेरिका यदि युद्ध में उलझते हैं, तो कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। तेहरान के पास लंबी दूरी की बैलेस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। वह अरब सागर में तैनात अमेरिकी फौज पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, 1981 के आसपास वाशिंगटन ने समझौता करके खाड़ी के देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई थी और कतर से लेकर ओमान तक फौजी ठिकाने बनाए थे। जंग की शुरुआत होने पर ईरान इन ठिकानों पर भी निशाना बना सकता है। इसके साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे उन मुल्कों पर भी वह हमला बोल सकता है, जो अमेरिका के करीब हैं। इसका अर्थ है कि वह इस संघर्ष में पूरे क्षेत्र को शामिल करने की कोशिश कर सकता है, जिसका अमेरिका पर खासा असर होगा, क्योंकि वह फिलहाल सीमित युद्ध चाहता है।

भारत भी इससे बच नहीं सकता। बेशक, नई दिल्ली पश्चिम एशिया में अपनी सक्रिय भागीदारी से बचना चाहेगी, लेकिन यह युद्ध हमारे लिए भी चुनौती बनकर आ सकता है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है, तेहरान से हमारी दूरी बढ़ी है। फिर भी, युद्ध का हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए, वस्तुस्थिति पर नजर बनाए रखने की रणनीति ही कारगर होगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि तेहरान और तेल अवीव के तनाव छिपे नहीं हैं।

क्या इस युद्ध को रोकने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं? निस्संदेह, यह प्रयास हो रहा है। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन जिस तरह से अपनी मांगें बढ़ा रहा है, उससे संदेह अधिक पैदा होते हैं। परमाणु समझौता करने तक ही नहीं, सत्ता-विरोधी आंदोलन में शामिल लोगों की सजा-माफी जैसी मांग भी तेहरान से की गई है। अमेरिका वास्तव में ईरान पर अधिक से अधिक दबाव बनाना चाहता है, इसलिए ईरानी हुकूमत के सामने सवाल यही है कि अपनी सत्ता बचाई जाए या फिर अमेरिका से मोर्चा लिया जाए? इसका जवाब इस्लामी हुकूमत क्या सोच रही होगी, यह स्पष्ट है।