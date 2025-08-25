पड़ोसी मुल्क में सब मुनीर भरोसे

पाकिस्तान में आजकल एक इंटरव्यू को लेकर शोर बरपा है। अमूमन पत्रकारों से दूरी बनाए रखने में यकीन करने वाले जनरल आसिफ मुनीर ने फील्ड मार्शल बनते ही एक लंबा साक्षात्कार पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सुहैल वाराइच को दिया…

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी पाकिस्तान में आजकल एक इंटरव्यू को लेकर शोर बरपा है। अमूमन पत्रकारों से दूरी बनाए रखने में यकीन करने वाले जनरल आसिफ मुनीर ने फील्ड मार्शल बनते ही एक लंबा साक्षात्कार पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सुहैल वाराइच को दिया, जो उर्दू दैनिकजंग में तीन लंबी किस्तों में छपा है और आसिफ मुनीर के मन में क्या चल रहा है, इसे समझने में मदद करता है।

यह उल्लेखनीय है कि मुनीर के पूर्वाधिकारी जनरल बाजवा पत्रकारों के साथ घंटों अनौपचारिक बातचीत के लिए मशहूर थे, पर उनके बाद आए जनरल मुनीर ने यह संवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और सिर्फ फौज के आधिकारिक प्रवक्ता ही प्रेस से बात करते थे। इस साक्षात्कार का महत्व इससे भी समझ में आ सकता है कि इसके लिए सुहैल को खास तौर से बेल्जियम तलब कर लिया गया, जहां फील्ड मार्शल साहब प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करने गए थे।

इस साक्षात्कार के पहले पाकिस्तान में जो कुछ घटित हुआ है, उससे कुछ पुराने मिथक टूटे हैं और बहुत से नए निर्मित हुए हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि अब सेना को सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेने की जरूरत नहीं है, एक हाइब्रिड निजाम उनके लिए ज्यादा मुफीद है। इसमें बिना किसी उत्तरदायित्व के पर्दे के पीछे से सत्ता की बागडोर अपने हाथों में रखी जा सकती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है। कहने को वहां एक चुनी हुई सरकार है, पर सारे फैसले कोर कमांडरों की एक टीम करती है।

पहले तो रक्षा के अलावा भारत, अमेरिका या चीन के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर ही अंतिम राय सेना मुख्यालय की हुआ करती थी, पर इस हाइब्रिड निजाम में तो आर्थिक नीतियों समेत हर क्षेत्र में आखिरी फैसला वही ले रहा है। फौजियों ने चुनावों में धांधली करके जो राष्ट्रीय असेंबली चुनवाई थी, उससे संविधान में इस तरह के संशोधन कराकर न्यायपालिका को लगभग अपने आधीन कर लिया है और अपने नामित मोहसिन नकवी को देश का गृह मंत्री बनवाकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बरक्स सत्ता का एक दूसरा समांतर केंद्र बना रखा है।

यहां भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में दो हालिया घटनाओं का उल्लेख प्रासंगिक होगा। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाक फौज का इम्तिहान हुआ। मजेदार तथ्य यह है कि इस संघर्ष में दोनों पक्षों ने विजय का दावा किया। सैटेलाइट छवियों से साबित हो जाने के बाद भी कि संघर्ष के अंतिम दिन पाकिस्तान के कई हवाई अड्डे और वहां खड़े जहाज भारतीय मिसाइलों की मार से प्रभावित हुए थे, पाक सेना अपने विजय के दावों पर टिकी रही और देश के मुख्यधारा व सोशल मीडिया पर फतह के नगाड़े बजते रहे।

इसी बीच एक अन्य महत्वपूर्ण, लेकिन रहस्यमय घटनाक्रम के तहत जनरल मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करने का निमंत्रण मिल गया। यह पहला मौका था, जब किसी पाकिस्तानी जनरल को व्हाइट हाउस में जीमने का न्योता दिया गया था। वह भी तब, जब पिछले कई सालों से वहां के प्रधानमंत्रियों की शिकायत रही है कि उन्हें मुलाकात का मौका देना तो दूर, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने उनसे टेलीफोन पर बातचीत तक नहीं की थी। दोनों घटनाओं के चलते अधिक ताकतवर होकर उभरे जनरल मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित करवा दिया और साथ ही देश का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन सम्मान ‘हिलाल-ए-जुर्रत’ भी खुद को दे डाला।

वरिष्ठ पत्रकार सुहैल वाराइच को दिए गए साक्षात्कार को इन दो घटनाओं से उपजे आत्मविश्वास से लबरेज एक ऐसे व्यक्ति के स्वगत कथन के रूप में लिया जा सकता है, जो इसके माध्यम से अपने विरोधियों और देश की आम जनता को खास संदेश भेजना चाहता है। सुहैल पहले भी सत्ता के ताकतवर केंद्रों, खासकर अपने समय के सेनाध्यक्षों को युग प्रवर्तक या नई रोशनी लाने वाले घोषित करते रहे हैं, इसलिए जब उन्होंने इन्हीं विशेषणों का इस्तेमाल आसिफ मुनीर के लिए किया, तो उसे बकौल दूसरे पाक पत्रकार मतीउल्ला जान ‘चापलूसी’ ही समझा गया, पर उनके कॉलम के माध्यम से वह संदेश जनता तक भली-भांति पहुंच गया, जो आसिफ मुनीर का अभीष्ट था।

पहली स्पष्ट सूचना दस साल की सजा के तहत जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए थी कि उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी और पूरी तरह समर्पण किए बिना जेल से छूटने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इमरान खान के तमाम वरिष्ठ समर्थकों को इस बीच फौजी अदालतों ने लंबी-लंबी अवधि की सजाएं सुना दी हैं, जो एक तरह से उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के खात्मे की घोषणा की तरह है। जिस अहंकार और आत्मवश्विास से यह सूचना इमरान खान और उनके बहाने पूरे देश को दी गई, उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप के साथ लंच करते समय इसकी गारंटी ले ली गई होगी कि अमेरिकी प्रशासन इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव नहीं डालेगा। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अमेरिका में बसे प्रवासी पाकिस्तानियों का एक बड़ा तबका इमरान का प्रशंसक है और उन्होंने चुनावों में बढ़-चढ़कर ट्रंप का समर्थन इसी उम्मीद से किया था कि वह जीतकर इमरान की रिहाई की कोशिश करेंगे। इसका इशारा उनके कुछ खास सहयोगियों ने चुनाव प्रचार के दौरान किया भी था।

प्रवासी पाकिस्तानियों की एक सभा में फील्ड मार्शल साहब ने चर्चिल के एक पुराने कथन को थोड़ा तोड़ते-मरोड़ते हुए कहा कि राजनीति इतनी गंभीर चीज है, जिसे सिर्फ राजनीतिज्ञों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। साक्षात्कार में इस कोट का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि मुल्क में हाइब्रिड निजाम फिलहाल चलता रहेगा, यानी पाक जनता को अभी किसी लोकप्रिय चुनी हुई सरकार के प्रभावी होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

इसी साक्षात्कार ने यह भी साफ कर दिया है कि चीन और अमेरिका को एक साथ साधने की नीति उनके आशीर्वाद से ही बनाई गई है। अभी तो इसमें पाकिस्तान को कुछ सफलता मिलती दिख रही है, पर लगता नहीं कि यह नीति लंबे दौर में सफल रहेगी। बहरहाल, इतना तो कहा जा सकता है कि इस साक्षात्कार में पाकिस्तानी जनता और भारतीय विदेश नीति के नियामकों- दोनों के लिए गहरे संदेश छिपे हुए हैं।