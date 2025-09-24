Hindustan Opinion Column 25 September 2025 अपनी खोई जमीन तलाशती कांग्रेस, Blog Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन Hindustan Opinion Column 25 September 2025

अपनी खोई जमीन तलाशती कांग्रेस

नीरजा चौधरी,वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पटना के सदाकत आश्रम में बुधवार को आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक प्रतीकात्मक जरूर थी, मगर इसके निहितार्थ गहरे हैं। आजादी के बाद यह पहला मौका था, जब कांग्रेस पार्टी के नीतिकार इस ऐतिहासिक….

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:15 PM
share Share
Follow Us on
अपनी खोई जमीन तलाशती कांग्रेस

नीरजा चौधरी,वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

पटना के सदाकत आश्रम में बुधवार को आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक प्रतीकात्मक जरूर थी, मगर इसके निहितार्थ गहरे हैं। आजादी के बाद यह पहला मौका था, जब कांग्रेस पार्टी के नीतिकार इस ऐतिहासिक जगह पर विमर्श के लिए बैठे। सन् 1921 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस आश्रम की पहचान देश के स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रही है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पद से हटने के बाद यहीं आकर रहे। जाहिर है, यह आश्रम बिहार, भारत व कांग्रेस, तीनों के इतिहास से साझेदारी करता है।

अपेक्षा है कि जिस तरह इस आश्रम ने आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की, उसी तरह इस बार भी यह पार्टी में नई जान फूंकने का माध्यम बनेगा। इसकी उम्मीद इसलिए भी की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने राज्य में एक सफल ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की है। उस यात्रा में नौजवान तबका बड़ी संख्या में मौजूद रहा। हालांकि, राजद नेता तेजस्वी यादव भी उसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और मुस्लिम-यादव समुदाय के लोग (जो राजद के वोट-बैंक का आधार रहे हैं) भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, लेकिन वह शो पूरी तरह राहुल गांधी का था।

जो लोग कांग्रेस के हिमायती नहीं हैं, वे भी मानते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा की तीन खासियत रही- जोशीले नौजवानों की भागीदारी, लोगों का भारी जुटान और राहुल गांधी की छवि में सुधार। हालांकि, कथित ‘वोट चोरी’ का उनका मुद्दा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगा, इसका ठीक-ठीक आकलन अभी नहीं किया जा सकता, पर यह तय है कि राहुल को लोग अब नई नजर से देखने लगे हैं।

इस सूरतेहाल में, सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित करना संकेत है कि कांग्रेस मतदाताओं को आकर्षित करने की अपनी यह लय बरकरार रखना चाहती है। वह नई पहल करती नजर आ रही है। मुझे याद है, साल 2002-03 में जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मेरी बातचीत होती थी, तब वे यही राग अलापा करते कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भला हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस पल्ला झाड़ने या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाली संस्कृति में डूबी रही। यही कारण है कि बीते दो दशकों में वह इन प्रदेशों में अपनी जमीन खोती चली गई, जबकि उसके बरक्स भाजपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही, बल्कि बिहार में भी मुख्य सहयोगी दल की भूमिका में सत्तासीन है।

यहां से अगर कांग्रेस आगे बढ़ने की सोच रही है, तो निस्संदेह उसे लंबी लड़ानी लड़नी होगी। लोगों में कांग्रेस के प्रति आकर्षण बेशक बढ़ा हो, लेकिन बिहार में पार्टी के पास न अच्छा ढांचा है और न ही जुझारू कार्यकर्ताओं की फौज। ऐसे में, जन-रुझान को वोट बैंक में बदलना एक बड़ी चुनौती होगी। सदाकत आश्रम की बैठक कांग्रेस की जड़ता को खत्म करने की दिशा में छोटी, लेकिन एक गंभीर शुरुआत हो सकती है।

हालांकि, इसकी जवाबी प्रतिक्रिया भी दिख सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अब तक नहीं घोषित किया है। इससे राजद में अच्छा संदेश नहीं गया है। मुमकिन है, सीटों के मोलभाव के लिए यह रणनीति अपनाई गई हो। वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति के बाद भी कई लोगों ने मुझसे यह संदेह जताया था कि शायद कांग्रेस अपनी इस ऊर्जा को पचा न सकेगी। उन्हें आशंका थी कि पार्टी यह भीड़ देखकर सीटों के मोल-भाव पर उतर जाएगी, जबकि उसके पास राज्य में सांगठनिक ढांचा नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में वह 70 सीटों पर उतरी, लेकिन 19 पर ही सफल हो सकी। तब यही कहा जाता था कि सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकी, जिसके कारण ही महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ा।

तो क्या इस बार उसका वोट-बैंक लौट आया है? उल्लेखनीय है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव भी पांच दिनों के लिए ‘बिहार अधिकार यात्रा’ पर निकले थे, और उन्होंने 10 जिलों में 22 विधानसभा क्षेत्र नापे। बेशक तेजस्वी की यह यात्रा उन इलाकों में की गई, जहां वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा सकी थी, लेकिन कथित वोट चोरी जैसे मुद्दे पर चुप्पी और रोजगार, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मसलों पर ज्यादा जोर इस यात्रा का ‘असल’ मकसद बता रहा था। जाहिर है, तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ अपनी ‘जवाबी राजनीति’ कर रहे थे। दावा तो यह भी किया गया है कि राजद राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

राहुल गांधी की सक्रियता ने ‘इंडिया’ ब्लॉक के सहयोगी दलों में खतरे की घंटी बजा दी है। फिर चाहे तेजस्वी यादव हों या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दोनों को पता है कि अगर कांग्रेस इन राज्यों में पुनर्जीवित होती है, तो इसकी कीमत उनको ही चुकानी होगी, क्योंकि उनका मतदाता-आधार कांग्रेस का वोट-बैंक है। पर चूंकि गठबंधन की जरूरत है, इसलिए देर-सवेर इसका समाधान भी निकल ही जाएगा।

पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक करके कांग्रेस ने बता दिया है कि वह हिंदी-पट्टी में अपने कदम बढ़ाने को लेकर गंभीर है। हालांकि, इसके लिए उसे पहले अपनी कमियों से पार पाना होगा। वास्तव में, वह ‘ड्रॉइंग रूम’ की पार्टी बन गई है। यही कारण है कि राहुल गांधी जब बैठक से निकलते हैं, तो पूरा मीटिंग हॉल कुछ ही देर में खाली हो जाता है। नेतृत्व को अपना चेहरा दिखाने की संस्कृति कांग्रेसियों में अब भी बनी हुई है। यहां वे चाहें, तो भाजपा नेता अमित शाह से सीख सकते हैं, जिनको 2013 में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और महज 11 महीनों में वह 10 सीटों वाली पार्टी को 71 सीटों तक ले आए। बेशक, आप उनकी राजनीति से इत्तफाक न रखें, लेकिन जितनी मेहनत भाजपा के नेता करते हैं, कांग्रेसी नेताओं में नहीं दिखती।

जाहिर है, कांग्रेस पार्टी को इस चरित्र को बदलना होगा। पार्टी का ज्यादा जोर अभी तक राहुल गांधी की छवि सुधारने पर है। उसको सांगठनिक बदलाव पर ध्यान देने की जरूरत है। इसे नए-नए लोगों को जोड़ने, नई कार्य-योजनाएं बनाने और नई संस्कृति तैयार करने की आवश्यकता है। बेशक, इस सीडब्ल्यूसी बैठक से पार्टी को नए तेवर देने की कोशिश की गई है, मगर चुनावी सफलता के लिए उसे गांव-गांव में सक्रिय होना होगा और घर-घर दस्तक देनी होगी।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।