जिसकी आशंका थी, वही हुआ। तुर्किये के अंताल्या शहर में 9 नवंबर से शुरु हुआ कॉप-31 सम्मेलन 22 नवंबर को बिना किसी व्यापक सहमति वाले अंतिम समझौते के समाप्त हो गया। बैठक में तेल एवं गैस उत्पादक देशों ने…

उमेश कुलश्रेष्ठ,प्रोफेसर, जेएनयू

जिसकी आशंका थी, वही हुआ। तुर्किये के अंताल्या शहर में 9 नवंबर से शुरु हुआ कॉप-31 सम्मेलन 22 नवंबर को बिना किसी व्यापक सहमति वाले अंतिम समझौते के समाप्त हो गया। बैठक में तेल एवं गैस उत्पादक देशों ने जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध इस्तेमाल को खत्म करने संबंधी स्पष्ट भाषा का विरोध किया, तो वहीं यूरोपीय संघ और प्रशांत द्वीप समूह के कई देशों ने उस मसौदे को अस्वीकार कर दिया, जिसमें ‘कार्बन कैप्चर’ पर अधिक जोर दिया गया था। विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने के सवाल पर विकसित देशों ने अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। कॉप-31 की यह नाकामी काफी हद तक 2009 के कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन की याद दिलाती है।

कॉप-31 में तुर्किये की 35x35 (पैंतीस गुणा पैंतीस) पहल का खास तौर पर उल्लेख किया गया। इसके तहत 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी मौजूदा लगभग 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, बिजली उत्पादन यदि मुख्य रूप से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से ही होता रहा, तो यह पहल निरर्थक साबिक होगी।

अब अगला कॉप सम्मेलन 2027 में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में होगा। गौरतलब है कि भारत ने 2028 में होने वाले कॉप-33 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है। यदि भारत इसकी मेजबानी करता, तो उसे स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और पेरिस समझौते के तहत किए जा रहे प्रयासों को पेश करने का मौका मिलता।

जाहिर है, जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर दुनिया आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहां से दो अलग-अलग दिशा में राहें जाती हैं। एक रास्ता परंपरागत ऊर्जा, यानी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बनाए रखने का है, जबकि दूसरी राह सौर, पवन और जल जैसी अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की है। इलेक्ट्रिक वाहन भी स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव का एक अहम माध्यम है। दिक्कत यह है कि जीवाश्म ईंधन की जरूरत हमें अमेरिका, रूस और मध्य-पूर्व के देशों पर निर्भर बनाती है, तो स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए जरूरी खनिज व धातुओं के लिए चीन की दया का पात्र बनना होगा। जाहिर है, अमेरिका परस्त दुनिया आसानी से पाला बदलने की नहीं सोच सकती। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर कॉप-31 तक जलवायु सम्मेलनों में फैसलों व उनके क्रियान्वयन को लेकर मतभेद रहे हैं।

साल 2050 तक ‘नेट जीरो’ का लक्ष्य भी इसीलिए खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि, भारत और चीन के पास 2070 तक यह लक्ष्य हासिल करने का विकल्प है, पर इसमें चीन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। दरअसल, चीन इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्षेत्र में जितनी तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही ईवी क्षेत्र में उसके वाहन पूरी दुनिया में छा जाएंगे।

अभी ईवी बाजार में चीन की हिस्सेदारी 63 से 75 फीसदी है। जाहिर है, आगे उसका वैश्विक कद और बढ़ जाएगा। इसी डर से पश्चिम के देश जलवायु वित्त को अस्वीकार करते रहे हैं, क्योंकि यह विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाएगा, जिससे चीन को कारोबारी लाभ मिलेगा। यह विशेषकर अमेरिका के लिए खुद अपने हाथ काटने जैसा होगा।

सवाल है, भारत के पास क्या-क्या विकल्प हैं? भारत शुरू से ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जताता रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में हमने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आकलन और सूची तैयार करने की पहल, 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना, जलवायु संबंधी रिपोर्टिंग और अनुकूलन के प्रयास, नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियां महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि, अब भी हमारी प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से पूरा होता है, जिनके लिए हमें बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका अर्थ है कि परंपरागत ऊर्जा के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के कई महत्वपूर्ण उपकरणों और खनिजों के मामले में भी हमें आत्मनर्भिरता बढ़ानी होगी। इसमें इथेनॉल जैसे जैव ईंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ई-20 में मिश्रण का प्रतिशत बढ़ाकर आयातित पेट्रोल की मांग कम की जा सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा भी बच सकेगी।

स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ते समय भारत विकास संबंधी अपनी जरूरतों को नहीं नकार सकता। इसलिए कोयले पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया व्यावहारिक और चरणबद्ध होनी चाहिए। उत्सर्जन के चरम स्तर, यानी ‘पीक एमिशन’ वर्ष की जब तक घोषणा नहीं की जाती, भारत कोयले का उपयोग करे, क्योंकि यह हमारे लिए एक सस्ता ऊर्जा स्रोत है। ताप विद्युत गृहों को अचानक बंद कर देना भी व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इससे बिजली आपूर्ति, निवेश और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। हां, यदि ‘पीकिंग ईयर’ घोषित होती है, तो उस वर्ष के बाद धीरे-धीरे 2070 तक कोयले से हाथ खींचना चाहिए।

भारत और चीन की विकास संबंधी परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं, इसलिए ‘नेट जीरो’ की दिशा में दोनों की रणनीति भी अलग-अलग होनी चाहिए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत को वायु प्रदूषण की निगरानी व नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय सहयोग की भी पहल करनी चाहिए। इसके लिए ऐसा साझा मंच बनाया जा सकता है, जहां दक्षिण एशिया के सभी देश वायु प्रदूषण के आंकड़े, वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण संबंधी अनुभव साझा कर सकें। चूंकि सीमा पार से आने वाले प्रदूषक भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए हिमालयी क्षेत्र से लेकर बंगाल की खाड़ी और आगे हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए क्षेत्रीय तंत्र विकसित करना चाहिए।

भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी राज्यों पर एक जैसा नहीं पड़ता। इसलिए एक समान केंद्रीय नीति के बजाय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनानी होंगी- हिमालयी प्रदेशों के लिए अलग नीतियां और तटीय प्रदेशों के लिए अलग।

इसके अलावा, हमें अनुकूलन के क्षेत्र में भी विशेष काम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के अनुरूप अपनी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनानी जरूरी है। भारत को उन खनिजों और धातुओं के क्षेत्र में भी अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत है, जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी हैं।