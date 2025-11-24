काश, राजनीति में भी हीरो बन जाते हीमैन

संक्षेप: धर्मेंद्र नहीं रहे। जब-जब उनका नाम लिया गया, शोले, सत्यकाम, चुपके-चुपके, फूल और पत्थर, बंदिनी जैसी अनेक फिल्मों के उनके यादगार किरदार साथ-साथ चले आते रहे। मगर साल 2004 में अचानक एक खबर आई कि धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर लोकसभा…

विवेक शुक्ला,वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र नहीं रहे। जब-जब उनका नाम लिया गया, शोले, सत्यकाम, चुपके-चुपके, फूल और पत्थर, बंदिनी जैसी अनेक फिल्मों के उनके यादगार किरदार साथ-साथ चले आते रहे। मगर साल 2004 में अचानक एक खबर आई कि धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सब हैरान रह गए! जिस शख्स ने कभी सियासत की बात तक नहीं की, जो अपने इंटरव्यू में कहा करता था, ‘मुझे बस फिल्में बनानी और उनमें काम करना पसंद है,’ वह शख्स संसद पहुंच गया। जीत भी बड़ी मिली- करीब 60 हजार वोटों से। मगर उन्होंने फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा। राजनीति का उनका सफर यहीं खत्म हो गया।

दरअसल 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। उस समय केंद्र में वाजपेयी सरकार का आखिरी साल चल रहा था। बीकानेर सीट पर पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी, जो जाट बहुल इलाके में पकड़ रखता हो और जिसकी लोकप्रियता से कांग्रेस का यह पुराना किला ढह जाए। जाट समुदाय में धर्मेंद्र का जबर्दस्त प्रभाव था। उनकी फिल्में हिट होती थीं। शोले का वीरू, चुपके चुपके का डॉ. परिमल, यमला पगला दीवाना का देसी गबरू जवान, ये किरदार राजस्थान के गांवों में आज भी जिंदा हैं। भाजपा को लगा कि अगर धर्मेंद्र मैदान में उतर आएं, तो पार्टी की जीत पक्की हो जाएगी।

खुद धर्मेंद्र ने कई इंटरव्यू में बताया कि उनके बहुत करीबी दोस्त, भाजपा के तत्कालीन नेता और राजस्थान के बड़े नेता (जिसका नाम उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया) बार-बार आग्रह करते रहे। बोले, ‘धरम जी, बस एक बार आ जाओ, इलाके के लिए बहुत कुछ कर सकते हो।’ पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा, ‘मैं तो फिल्मों का आदमी हूं, मुझे यह सब नहीं आता।’ मगर दोस्तों ने जिद ही पकड़ ली। आखिरकार धर्मेंद्र मान गए। शर्त सिर्फ एक थी- ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे, और न ही ज्यादा भाषण देंगे।

धर्मेंद्र का चुनाव प्रचार वाकई देखने लायक था। जहां दूसरे नेता सुबह से रात तक गांव-गांव गली-गली खाक छानते रहते, वहीं धर्मेंद्र बस दो-तीन बड़ी सभाएं करते और फिर अपने पड़ाव पर लौट आते। कभी जीप पर खड़े होकर हाथ हिलाते, कभी मंच पर बैठकर मुस्कराते। भाषण? वह भी दो-चार लाइन का- ‘भाइयो-बहनो, मैं आपका अपना हूं। आपने मुझे फिल्मों में इतना प्यार दिया, अब एक बार संसद में भेज दो।’ बस। लोगों को भाषण नहीं, उनका चेहरा चाहिए था। गांव की औरतें उन्हें आशीर्वाद देने आतीं, बच्चे ऑटोग्राफ मांगते। एक बार तो किसी ने मंच पर चढ़कर कहा, ‘हीमैन जी, बस एक डायलॉग बोल दो!’ और धर्मेंद्र ने हंसते हुए बोला, ‘कित्ता मजनूं है रे!’ पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वोट तो उन्हें उसी वक्त पड़ गया।

उन्होंने उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जमीनी नेता रामेश्वर लाल डूडी को 57 हजार से अधिक मतों से हराया। जीत के बाद जब संसद भवन पहुंचे, तो मीडिया वाले टूट पड़े। उनसे पूछा गया, ‘धरम जी, अब राजनीति में पूरी तरह आ गए न?’ उन्होंने अपना पुराना अंदाज दिखाया। मुस्कराते हुए कहा, ‘अरे भाई, मैं तो बस बीकानेर की सेवा करने आया हूं। बाकी फिल्में भी चलती रहेंगी।’

संसद में धर्मेंद्र का रिकॉर्ड देखें, तो वह बहुत सक्रिय सांसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60-65 प्रतिशत रही। हालांकि, उस समय के कई सेलिब्रिटी सांसदों से यह बेहतर ही थी, लेकिन आम सक्रिय सांसदों से कम। अपने पूरे कार्यकाल में धर्मेंद्र ने कुल 20-25 सवाल ही पूछे। जाहिर है, उनके ज्यादातर सवाल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वे भी लिखित में। मौखिक बहस में उन्होंने शायद ही कभी शिरकत की हो।

एक बार तो सदन में उस समय हंसी का माहौल बन गया, जब स्पीकर ने उनका नाम पुकारा और वह मौजूद ही नहीं थे। बाद में पता चला कि वह शूटिंग के लिए मुंबई चले गए थे। स्वाभाविक ही विपक्ष ने इस पर खूब चुटकी ली, लेकिन जनता को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बीकानेर में लोग यही कहते थे, हमारे सांसद तो ‘हीमैन’ हैं, बोलना क्या जरूरी है? धर्मेंद्र के पारिवारिक मित्र और वास्तु एवं ज्योतिषिशास्त्र पर कई किताबों के लेखक जेपी शर्मा लालधागेवाले कहते हैं, धरम जी के स्वभाव में राजनीति नहीं थी। वह बहुत सीधे-सादे आदमी थे। झूठ बोलना, गलत वादे करना, लोगों को खुश रखने के लिए कुछ भी कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। फिल्मों में तो जो मन में आया, कर लिया। यहां (राजनीति में) हर बात को सोच-समझकर बोलना पड़ता है। उन्हें यह सब ‘सूट’ नहीं करता था।

धर्मेंद्र की एक खास बात यह थी कि वह मुंबई से दूर नहीं रह सकते थे। मुंबई में उनका फॉर्महाउस था, पूरा परिवार वहीं था और फिल्में भी। सांसद बनने के बाद वह ज्यादातर समय मुंबई और अपने गांव (पंजाब) में ही रहे। बीकानेर भी कम ही गए। कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को यह शिकायत रही कि धरम जी आते ही नहीं। लेकिन जनता फिर भी नाराज नहीं हुई, क्योंकि उसने उन्हें अपना मान लिया था।

चर्चा थी कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट देने की पेशकश की, मगर धर्मेंद्र ने साफ इनकार कर दिया। कहा, बस एक कार्यकाल काफी है। अब मैं अपने खेतों में, अपने घोड़ों में, अपनी फिल्मों में खुश हूं। साल 2009 के बाद उन्होंने कभी राजनीति की तरफ मुड़कर नहीं देखा। न कोई बयान दिया, न कोई रैली की और न ही पार्टी की किसी बैठक में वह गए। वह वापस अपने पहले प्यार- ‘फिल्म’ और ‘फार्मिंग’ की ओर लौट गए। यमला पगला दीवाना की सीरीज बनाई, अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ काम किया। जब कोई उनसे राजनीति की बात करता, तो वह हंसकर टाल देते, ‘अरे छोड़ो यार, वह भी एक रोल था, खत्म हो गया। अब अपनी असली जिंदगी जी रहा हूं।’

फिल्मी परदे के हीमैन राजनीति के परदे पर कभी हीरो नहीं बन सके, क्योंकि उनका दिल तो केवल फिल्मों में बसता था। शायद यही बात धर्मेंद्र को सबसे अलग बनाती थी।