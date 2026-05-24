महंगाई के खिलाफ कमर कसे रहिए

महंगाई से बचने के लिए सबसे पहले गैर-जरूरी खर्च कम करने पड़ेंगे। बिजली का बिल कम करने के तरीके ढूंढ़ने होंगे और नए कर्ज से बचकर रहना ही बेहतर होगा।

आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार शनिवार को पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई। दस दिनों में तीसरी बार दाम बढ़ाए गए। महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़कर अब सामने खड़ी हो गई है और इसका आकार कितना बड़ा होने वाला है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह अब कोई आशंका, डरावना सपना या अखबारों में छपे किस्से जैसी नहीं है, बल्कि डरावनी हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। इसकी जड़ अमेरिका और ईरान का युद्ध है, जिसे खत्म करने के लिए दुनिया भर से मांग हो रही है।

ईरान पर अमेरिकी हमले के साथ ही विशेषज्ञ चिंता जताने लगे थे कि इस लड़ाई की दुनिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। खासकर भारत पर इसके बुरे असर की आशंका सभी को थी, सवाल बस इतना सा था कि इसका असर यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, और फिर यह मुसीबत टलेगी कितनी जल्दी? पहले सवाल का जवाब तो सामने आ चुका है। दूसरे के लिए कामना ही की जा सकती है।

नेता और प्रवक्ता कुछ भी कहें, मगर इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि महंगाई बेकाबू होने की तरफ बढ़ रही है। रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, दूध, ब्रेड जैसी चीजों के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। एफएमसीजी कंपनियां और हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी दाम बढ़ा रही हैं। हम बढ़े हुए दाम चुका भी रहे हैं, मगर महंगाई का आंकड़ा अभी तक रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की हद में है। आपको आश्चर्य हो, लेकिन सच यही है कि देश में महंगाई को काबू में रखने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के कंधों पर ही है। रिजर्व बैंक की घोषित नीति है कि खुदरा महंगाई का आंकड़ा चार प्रतिशत पर रहना चाहिए, लेकिन इससे दो फीसदी कम या ज्यादा तक महंगाई बर्दाश्त की जा सकती है, अर्थात खुदरा महंगाई का सूचकांक दो प्रतिशत से छह प्रतिशत के बीच रहना चाहिए।

अप्रैल में महंगाई का आंकड़ा कुछ ही दिनों पहले सामने आया है, यह 3.48 प्रतिशत है, यानी महंगाई को पूरी तरह काबू में कहा जा सकता है। फिर फिक्र की क्या बात है? फिक्र की बात यह है कि इस आंकड़े में पूरी कहानी दिख नहीं रही है। पहली बात तो यह है कि इसके साथ ही जारी हुआ खाने-पीने की चीजों की महंगाई का आंकड़ा 4.2 प्रतिशत हो चुका था, यानी खाने-पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने के संकेत अप्रैल में ही दिखने लगे थे, जबकि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने तब शुरू भी नहीं हुए थे। ज्यादा बड़ी बात यह है कि थोक महंगाई का आंकड़ा 3.88 फीसदी से उछलकर सीधे 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गया। यह पिछले साढ़े तीन साल में सबसे ऊंचा स्तर है। थोक के आंकड़ों में फ्यूल और पावर, यानी ईंधन व बिजली की महंगाई 24.71 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है।

जैसे माल-असबाब थोक के बाजार से खुदरा बाजार और फिर आपके हाथ तक पहुंचता है, उसी रास्ते महंगाई भी चलती है। जानकारों का कहना है कि जब मई का आंकड़ा आएगा, तो थोक महंगाई 9 प्रतिशत के ऊपर ही दिखेगी और खुदरा भावों पर इसका असर दिखने लगेगा। यह कोढ़ में खाज वाली स्थिति है, क्योंकि बहुत सी चीजों के दाम युद्ध के पहले से बढ़ रहे थे, लड़ाई ने महंगाई की आग में घी डाल दिया।

इस युद्ध के पहले से ही भारत में सोने का आयात और दाम नए रिकॉर्ड बना व तोड़ रहे थे। वजह थी, दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की तरफ झुकाव। ईरान पर हमले के पहले ही पिछले वित्त-वर्ष में भारत 72 अरब डॉलर का सोना और 12 अरब डॉलर की चांदी आयात कर चुका था। चांदी के आयात में तो 150 फीसदी का उछाल था। लोहे, इस्पात के साथ ही तांबे व एल्यूमिनियम की कीमतें भी जंग छिड़ने के पहले ही काफी बढ़ चुकी थीं, क्योंकि अनेक देशों में निर्माण कार्य फिर तेज हो गए थे और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी थी।

खैर, ये सब बीती बातें हैं। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? अगर जंग जल्दी नहीं थमी, तो कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा, जो महंगा नहीं होगा। इसमें किराए भाड़े, घर के सामान से लेकर बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें, गाड़ियां, स्कूल की फीस सब कुछ ही शामिल होगा। लड़ाई थम भी गई, तब भी हालात के सामान्य होने में बहुत वक्त लगने वाला है।

भारत के लिए इस महंगाई में परेशानी का सबसे बड़ा कारण है- कच्चे तेल का दाम। आज की तारीख में भी भारत जो कच्चा तेल खरीदता है, उसका औसत भाव 108 डॉलर प्रति बैरल पड़ रहा है। युद्ध के पहले के 70 डॉलर के भाव के मुकाबले यह डेढ़ गुने से ज्यादा है। मुसीबत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अप्रैल में भारत का कच्चे तेल का आयात पिछले साल के मुकाबले 4.3 प्रतिशत कम रहा है, लेकिन इसकी खरीद का बिल पिछले अप्रैल के लिहाज से डेढ़ गुना पहुंच चुका है। जाहिर है, इसका चौतरफा असर महंगाई पर दिखना है।

बहरहाल, महंगाई का सबसे बड़ा असर मध्यवर्ग के वेतनभोगी तबके पर दिख रहा है। यह कोई नई कहानी नहीं है, ऐसी हालत में सबसे ज्यादा यही वर्ग पिसता है। ऐसे में सवाल है कि बचें कैसे? जाहिर है, महंगाई से बचने के लिए सबसे पहले गैर-जरूरी खर्च बंद या कम करने पड़ेंगे। बिजली का बिल कम करने के तरीके भी ढूंढ़ने होंगे। इसस समय कर्ज और ईएमआई से बचकर रहना ही बेहतर होगा, बल्कि इन सबसे ज्यादा जरूरी है, कमाई बढ़ाने का कुछ इंतजाम देखते रहें। सिर्फ एक कमाई या नौकरी के भरोसे रहना मुसीबत को न्योता देना हो सकता है।

सरकार के पास भी इस वक्त बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। अलबत्ता! एक बड़ा काम विदेशों में बसे भारतीय जरूर कर सकते हैं। अगर वे अपनी कमाई और बचत में से कुछ रकम भारत भेजते रहे, तो विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर देश को बड़ी मजबूती मिल सकती है। अगर रुपया मजबूत होने लगा, तो आधी बीमारी का इलाज अपने आप ही हो जाएगा। अरब देशों में बसे भारतीय तो रिकॉर्ड रकम अपने देश भेजते ही रहे हैं, अब बाकी दुनिया में बसे लोग भी इसमें हाथ बंटाएं। अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तो उन्हें अपनी रकम पर बेहतर रिटर्न भी मिल पाएगा।