सामूहिक लापरवाही के ये हादसे

लखनऊ के अलीगंज इलाके में घटी भीषण आग की घटना, जिसमें पंद्रह युवाओं की जान चली गई, केवल स्थानीय दुर्घटना नहीं है। यह पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दिल्ली, मुजफ्फरपुर और दूसरे शहरों के हालिया अग्निकांडों के बाद हुई यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि देश में शहरी विकास…

अशोक कुमार, पूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड लखनऊ के अलीगंज इलाके में घटी भीषण आग की घटना, जिसमें पंद्रह युवाओं की जान चली गई, केवल स्थानीय दुर्घटना नहीं है। यह पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दिल्ली, मुजफ्फरपुर और दूसरे शहरों के हालिया अग्निकांडों के बाद हुई यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि देश में शहरी विकास जिस गति से हो रहा है, उस अनुपात में आग से सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई है। आज देश में ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं; बड़े-बड़े मॉल, कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल और आवासीय टावर तेजी से बन रहे हैं, पर आग से निपटने की तैयारी कई जगह दशकों पुरानी समझ पर चल रही है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत में आग की घटनाएं बार-बार बड़ी त्रासदी में क्यों बदल रही हैं? इसका उत्तर कई स्तरों की विफलताओं में छिपा है। शॉर्ट सर्किट, खराब रखरखाव, भवनों के नक्शे में अवैध बदलाव, अवरुद्ध आपातकालीन निकास, क्षमता से अधिक भीड़, धुआं प्रबंधन की कमी और निकासी योजना का अभाव- ये सब आग को घातक बना देते हैं। हर अग्निकांड में केवल लपटें जान नहीं लेतीं; अधिकांश मौत धुएं से दम घुटने, घबराहट और समय पर बाहर न निकल पाने से होती हैं। यदि भवन में प्रभावी फायर अलार्म, सुरक्षित निकास, धुआं नियंत्रण की व्यवस्था और प्रशिक्षित कर्मचारी न हों, तो छोटी आग भी कुछ ही मिनटों में बड़ी जनहानि में बदल सकती है।

यह नई समस्या नहीं है। 13 जून, 1997 को हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड से लेकर आज तक तक, आग लगने की लगभग हर बड़ी घटना में एक समान पैटर्न दिखाई देता है- नियमों का उल्लंघन, चेतावनियों की अनेदखी, निरीक्षण की महज औपचारिकता। कार्रवाई तब होती है, जब जानें जा चुकी होती हैं। आज ज्यादातर जगहों पर अग्नि सुरक्षा का अर्थ केवल ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’, यानी एनओसी प्राप्त कर लेना रह गया है। भवन में प्रमाणपत्र लगा है, इसलिए मान लिया जाता है कि सुरक्षा भी सुनिश्चित है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। एनओसी किसी भवन की सुरक्षा का अंतिम प्रमाण नहीं, बल्कि न्यूनतम अनुपालन का एक चरण मात्र होना चाहिए। दुर्भाग्य से व्यवहार में इसे ही सुरक्षा का पर्याय बना दिया गया है। यही वह सोच है, जिसे बदलना होगा।

इस व्यवस्था में लापरवाही केवल एक पक्ष की नहीं है। भवन मालिक, बिल्डर, संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान कई बार नियमों से बचने के रास्ते खोजते हैं। जैसा कि मैंने पहले संकेत किया है, स्वीकृत क्षमता से अधिक लोगों को भवन में रखा जाता है, अनुमति मिलने के बाद संरचना में बदलाव कर दिए जाते हैं, निकासी के मार्गों को भी घेर लिया जाता है और सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव नहीं किया जाता। दूसरी ओर, विकास प्राधिकरण, नगर निकाय और अग्नि सुरक्षा विभाग के स्तर पर भी निरीक्षण और प्रमाणन अपेक्षित गंभीरता से नहीं किए जाते। कहीं निरीक्षण कार्य कागजी हो जाते हैं, कहीं सिफारिश पर निर्णय लिए जाते हैं, तो कहीं भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होता है।

एक और गंभीर समस्या यह है कि इन भवनों में मौजूद लोगों की तैयारी और जानकारी न के बराबर है। स्कूलों, कॉलेजों, मॉल, अस्पतालों, होटलों और कार्यालयों में अग्निशामक यंत्र, होज रील, अलार्म व अन्य उपकरण अक्सर केवल इसलिए लगे होते हैं, क्योंकि नियम ऐसा कहते हैं। वास्तविक आपात स्थिति आने पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि उनका उपयोग कैसे करना है। उपकरण मौजूद होते हैं, प्रशिक्षण नहीं होता।

अग्नि-सुरक्षा सिर्फ फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हरेक नागरिक, कर्मचारी और संस्थान को यह पता होना चाहिए कि आग लगने पर सबसे पहले क्या करना है, निकासी का रास्ता कौन-सा है और शुरुआती स्तर पर अग्निशमन उपकरण कैसे चलाए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल और आवासीय सोसायटियों में नियमित तौर पर फायर ड्रिल अनिवार्य होनी चाहिए। किसी भी आग की घटना में शुरुआती कुछ मिनट वहां मौजूद लोगों के ही होते हैं। उनकी तैयारी ही तय करती है कि जानें बचेंगी या नहीं। आपातकालीन प्रतिक्रिया की बड़ी समस्या परिचालन स्थान की कमी है। आधुनिक अग्निशमन वाहनों और उपकरणों को इमारत तक पहुंचने के लिए निर्बाध मार्ग और पर्याप्त खुला क्षेत्र चाहिए होता है। वास्तविकता यह है कि हमारे शहरों में ऐसी सड़कें अक्सर अतिक्रमण का शिकार मिलती हैं। सामान्य दिनों में तो यह मामूली लगता है, पर आग लगने, भूकंप आदि में ये बाधाएं बचाव कार्य को धीमा कर नुकसान बढ़ा देती हैं।

भारत को एक बड़ी चुनौती स्वीकार करना होगी। हमारे शहर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, पर अग्निशमन क्षमता उसी गति से विकसित नहीं हो रही। बहुमंजिला भवनों में लगी आग से निपटने के लिए विशेष उपकरण, एरियल प्लेटफॉर्म जैसे ड्रोन, उन्नत रेस्क्यू सिस्टम, धुआं प्रबंधन तकनीक और उच्च प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है। आगे का रास्ता कठिन नहीं है, बशर्ते इच्छाशक्ति हो। अग्नि-सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा व सख्ती से उनका पालन आवश्यक है। भवनों की नियमित सुरक्षा जांच होनी चाहिए और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी तरह, क्षमता से अधिक लोगों की मौजूदगी, अवरुद्ध निकास और अनधिकृत ढांचागत बदलाव पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपराधिक दायित्व स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए। जहां मानवीय लापरवाही के कारण जान-माल की बड़ी हानि होने लगी है, वहां जिम्मेदारी केवल जांच समितियों और रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लाइसेंस रद्द करना, दोषी बिल्डरों को काली सूची में डालना, जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने के साथ आवश्यक होने पर आपराधिक मुकदमा चलाना, यह सब सामान्य व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए, अपवाद नहीं। लखनऊ की त्रासदी स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब अगली दुर्घटना का इंतजार करने का समय नहीं है। भारत का शहरी भविष्य केवल ऊंची इमारतों पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वे सुरक्षित भी हों।

अग्नि-सुरक्षा को किसी नियामकीय औपचारिकता, कागजी आवश्यकता या प्रशासनिक असुविधा की तरह नहीं देखा जा सकता। इसे जन-सुरक्षा नीति के एक बुनियादी स्तंभ के रूप में स्वीकार करना होगा। यदि हमने अब भी गंभीरता नहीं दिखाई, तो भविष्य की तमाम त्रासदियां दुर्घटनाएं नहीं मानी जाएंगी, बल्कि वे हमारी सामूहिक लापरवाही का ही परिणाम कहलाएंगी।