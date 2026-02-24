Hindustan Opinion Column 25 Feb 2026

अब जब माओवादियों की कमर टूट चुकी है, हमारा ध्यान आदिवासियों को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने पर होना चाहिए। देवुजी का आत्मसमर्पण यह मौका दे रहा है।

दिलीप त्रिवेदी, सेवानिवृत्त महानिदेशक, केद्रीय रिजर्व पुलिस बल दुर्दांत नक्सली थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवुजी का आत्मसमर्पण लाल गलियारे के सिमटने का एक और बड़ा उदाहरण है। देवुजी का हथियार डालना कितनी अहमियत रखता है, इसका पता इससे भी चलता है कि पिछले साल मई में बसवाराजू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद देवुजी को ही नक्सल संगठन भाकपा (माओवादी) का अगला महासचिव माना जा रहा था। वह केंद्रीय समिति व पोलित ब्यूरो के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा चुका है और कई राज्यों में माओवादी योजना को अंजाम तक पहुंचाने व समन्वय बनाने का काम भी कर चुका है।

जाहिर है, नक्सलवाद अब लगभग नेतृत्वहीन हो चुका है। यह आत्मसमर्पण उस सूबे (तेलंगाना) में हुआ है, जो पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) का उद्गम स्थल रहा है। यहीं से यह संगठन पश्चिम बंगाल व बिहार पहुंचा और वहां के नक्सली आंदोलन की रीढ़ बना। तेलंगाना से ही पीडब्ल्यूजी के लड़ाके छत्तीसगढ़ में भी फैले, जहां सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमले हुए हैं। असल में, छत्तीसगढ़ इस आंदोलन का गढ़ इसलिए बना, क्योंकि यहां की भौगोलिक स्थिति व आदिवासियों की बड़ी आबादी नक्सलियों के अनुकूल थी। बस्तर तो भौगोलिक रूप से तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, जो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। ऐसे में, देवुजी का आत्मसमर्पण तेलंगाना और छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में नक्सली गतिविधियों को एक बड़ा झटका है। सुरक्षा बलों के लिए तो यह एक बड़ी उपलब्धि है ही।

देवुजी संगठन का एक प्रमुख रणनीतिकार था। वह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर हमले करने सहित कई बड़ी कार्रवाइयों का हिस्सा रहा है। नए लड़ाकों की भर्ती करने और आदिवासियों को वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा से जोड़ने में वह विशेष सक्रिय रहा है। उसका दायरा तेलंगाना और छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में फैला था। संभवत: इसी कारण उस पर कुल 1.25 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया था। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे और सख्त सुरक्षात्मक रणनीति का नतीजा है कि नक्सली नेतृत्व बीते कुछ महीनों से या तो हथियार डाल रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ जा रहे हैं।

इसका यह भी अर्थ है कि एक लंबे समय के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ता दिख रहा है। निस्संदेह, सुरक्षा बलों ने इसके लिए काफी पसीना बहाया है। पहले इनका आकार बहुत छोटा था और जवानों के हाथों में जो हथियार थे, वे भी पुराने थे। तब राज्य पुलिस के भी हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ को अपने ‘जनक राज्य’ से उचित सहायता नहीं मिली थी। बाद में, केंद्र सरकार ने वहां आधुनिकीकरण पर जोर दिया और बेहतर हथियारों एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसने इसके लिए आर्थिक मदद की।

विशेषकर सीआरपीएफ व सीएपीएफ की क्षमताओं को बेहतर बनाना और वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए खास बटालियन (कोबरा) का निर्माण फायदेमंद साबित हुआ है। इतना ही नहीं, सुदूर इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया गया और दूरसंचार के माध्यम से उनको मुख्य इलाकों से जोड़ने का प्रयास हुआ। माओवादी गढ़ में दाखिल होकर सुरक्षा शिविर बनाने की पुरानी नीति ने भी अपना प्रभाव दिखाया। इन सबके कारण स्थानीय आदिवासी समूह नक्सलवाद से छिटकने लगे। अब तो वामपंथी उग्रवादी संगठनों के लिए नए रंगरूट मिलने भी मुश्किल हो गए हैं।

यहां मुझे 2013 के वे दिन याद आते हैं, जब यह आंदोलन काफी उग्र था। मैं तब सीआरपीएफ में बतौर महानिदेशक अपनी सेवा दे रहा था। उस समय छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमें मिली, जिसके बाद आम चुनाव भी हुए थे। इन चुनावों में हमें नक्सलियों को रुकावट पैदा करने से हर हाल में रोकना था। इसके लिए कई जगहों पर पोलिंग पार्टी आखिरी दिन भेजी गई, जबकि अन्य लोगों को पहले ही हेलीकॉप्टर से मतदान-केंद्रों पर उतार दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया था, ताकि अंतिम समय में लंबी ‘मूवमेंट’ न हों और वे नक्सलियों का निशाना न बनें। इतना ही नहीं, पोलिंग पार्टी पुलिस की गाड़ी में नहीं भेजी गई, क्योंकि उनकी पहचान जाहिर होने का खतरा था। फिर, जहां-जहां चुनाव न कराने की धमकी मिली थी, वहां-वहां उप-चुनाव कराने की नीति अपनाई गई, ताकि अधिक-से-अधिक सुरक्षा बलों का मतदान-केंद्रों पर इस्तेमाल हो सके। कोबरा बटालियन भी मैदान में उतारी गई थी।

जिन वजहों से इस हिंसक आंदोलन ने इतनी व्यापकता पाई, उनको खत्म करना आवश्यक है। वास्तव में, आदिवासियों में अलगाव व शोषण की भावना से इस आंदोलन को बल मिला है। पुलिस बल की कमी और हथियारों व विस्फोटकों की आसान उपलब्धता ने उग्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है। हालांकि, अब सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों का समाधान हो चुका है और शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता में कमी आने से इस आंदोलन के प्रति वैचारिक आकर्षण भी कमजोर हुआ है। लिहाजा, यह कहना उचित होगा कि यह आंदोलन अब अंतिम सांसें गिन रहा है और इसके पुनर्जीवित होने की आशंका नहीं है।

अब नक्सलवाद-विरोधी इस मॉडल को पूर्वोत्तर में भी लागू करने की मांग हो रही है। हालांकि, यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जगह के स्थानीय मुद्दे अलग-अलग होते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि आदिवासियों की निष्ठा बेहद मजबूत होती है और वह बाहरी लोगों से प्रभावित नहीं होती। हालांकि, पर्यटन को बढ़ावा देने, बेहतर समन्वय स्थापित करने और विकास निधि के दुरुपयोग को रोकने पर अतिवादी सोच का काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।