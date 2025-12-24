सबसे अहम अफसर इतने लाचार क्यों

संक्षेप: देश भर में मतदाता सूचियों के चल रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) से पैदा हुई कई समस्याओं में एक है, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर पड़ने वाला बोझ और तनाव। बीएलओ पर ही प्रपत्र बांटने, मतदाताओं की गणना…

यामिनी अय्यर,वरिष्ठ विजिटिंग फेलो, ब्राउन यूनिवर्सिटी देश भर में मतदाता सूचियों के चल रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) से पैदा हुई कई समस्याओं में एक है, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर पड़ने वाला बोझ और तनाव। बीएलओ पर ही प्रपत्र बांटने, मतदाताओं की गणना करने और सूचियों के सत्यापन का दायित्व है। मगर बीते कुछ हफ्तों से तनावग्रस्त और थके हुए बीएलओ के इस्तीफे और कई मामलों में उनकी मृत्यु व आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। इससे इन सरकारी अधिकारियों की स्थिति पर स्वाभाविक ध्यान जाता है।

भारत में अग्रिम पंक्ति के ये नौकरशाह या कर्मचारी (बीडीओ, पटवारी, स्कूल शिक्षक, आशा कार्यकर्ता आदि) लाल बत्ती की शानो-शौकत, चकाचौंध और दौलत से बहुत दूर हैं, जबकि इन्हीं अधिकारियों के जरिये ज्यादातर लोग भारतीय राज्य की ताकत व उसकी संभावनाओं को समझ पाते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कुछ यूं पेश किया जाता है, मानो राज्य की तमाम खामियों के लिए वही जिम्मेदार हैं।

हमारी नीतिगत बहसें भी मूलत: इनकी भूमिका को सीमित करने पर केंद्रित रहती हैं। यही कारण है कि हम दुनिया की सबसे अधिक केंद्रीकृत शासन संरचना वाला देश हैं। यहां जितना सरकारी खर्च होता है, उसका महज तीन प्रतिशत ही स्थानीय सरकारों के इख्तियार में है, जबकि चीन में यह 51 प्रतिशत और अमेरिका में 27 प्रतिशत है। प्रौद्योगिकी ने नौकरशाहों को अनुशासित करने के नए रास्ते खोल दिए हैं। एमआईएस सिस्टम, जीपीएस ट्रैकर और एप, बायोमीट्रिक निगरानी प्रणाली आदि ‘सुशासन’ के नए उपकरण हैं, जिनका उपयोग वरिष्ठ नौकरशाह अपने ‘अक्षम’ कनिष्ठ अधिकारियों की निगरानी के लिए करते हैं। यहां अग्रिम पंक्ति के नौकरशाहों/ अधिकारियों को आदेशों का पालन करना पड़ता है, जबकि खुद उनकी आवाज, विचारों और अनुभवों को अप्रासंगिक मानकर खारिज कर दिया जाता है। मगर बीएलओ को जिन भयावह हालात का सामना करना पड़ता है, उनको देखते हुए उनके बारे में चिंतन लाजिमी है।

अपने देश में अमूमन इन अधिकारियों की आलोचना ही की जाती है, लेकिन विकसित देशों में उनकी भूमिका की जटिलताओं पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है। एमआईटी के राजनीति वैज्ञानिक बर्नान्डो यच्का का काम बताता है कि जमीनी नौकरशाहों और अन्य सरकारी अधिकारियों को प्रशासन की जरूरतों व नागरिकों की वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। इससे ऐसे दबाव बनते हैं, जिनसे उनके लिए केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं।

मैंने अपने शोध में अक्सर ऐसी दुश्वारियों का सामना किया है। उदाहरण के लिए- सरकारी स्कूल के शिक्षक आमतौर पर बेहद गरीब परिवारों के बच्चों के प्रति बेरुखी दिखाते हैं। यह किसी उदासीनता की वजह से नहीं होती, बल्कि वे खुद को उनकी मुश्किलों से निपटने में असमर्थ पाते हैं। जब कोई छात्रा बीती रात बुलडोजर से अपना घर गिरा दिए जाने के कारण स्कूल नहीं आ पाई, तो स्कूल प्रशासन द्वारा तय उपस्थिति-लक्ष्य को भला कैसे पूरा किया जा सकता है? मगर जब प्रशासन लक्ष्यों और पाठ्यक्रमों को पूरा करने का आदेश जारी कर रहा होता है, तब वह सहानुभूति दिखाने या छात्रा की वास्तविकताओं पर ध्यान नहीं देता। बेचारे बीएलओ इससे भी अधिक दबाव में इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही। निस्संदेह, ये अधिकारी भी कोई फरिश्ते नहीं होते। वर्ग, जाति या सत्ता उनके व्यवहार को भी प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार व उदासीनता उनमें भी बड़े पैमाने पर दिखती है। मगर इसका समाधान उनमें पेशेवर क्षमताओं और सामूहिक मिशन की भावना को मजबूत बनाकर निकाला जा सकता है, न कि उनकी मनमानी पर अंकुश लगाने का फरमान जारी करके।

राजनीति विज्ञानी हर्बर्ट कॉफमैन द्वारा अमेरिकी सरकार के वन रक्षकों पर किए गए एक अध्ययन में इसे बखूबी बताया गया है। यह अध्ययन कहता है कि वन सेवा ने, जिसमें सुदूर इलाकों तक में वन रक्षक नियुक्त किए गए थे, प्रबंधन का ऐसा तरीका अपनाया, जो वन रक्षकों में अपनी पहचान के प्रति आकर्षण पैदा करता था और वन संरक्षण के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ाता था। इससे उनके प्रदर्शन में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला। बेशक, इसमें नियमों और मानकों की निगरानी की जाती थी, लेकिन उन्हें इस कदर अधिकार-संपन्न बनाया गया कि ज्यादातर रक्षक खुद को स्वतंत्र, यानी ‘अपने क्षेत्र का राजा’ मान सकें। वास्तव में, नैतिक दुविधाओं का प्रभावी समाधान तभी संभव है, जब अधिकारियों में ‘मिशन’ के प्रति निष्ठा हो और उससे जुड़ी दुश्वारियों को दूर करने की उनमें क्षमता हो।

इसकी तुलना भारत के अग्रिम मोर्चे के अफसरों से कीजिए। उनमें बेबसी और स्वायत्तता की कमी साफ झलकती है। मेरा शोध बताता है कि यह केवल उदासीनता और भ्रष्टाचार का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में मौजूद बेहद संकीर्ण नियम-आधारित कार्यप्रणाली का स्वाभाविक नतीजा है।

इसका एक उदाहरण भी मेरे पास है। साल 2016 और 2019 के बीच दिल्ली के स्कूलों को जारी किए गए 8,000 सर्कुलर/आदेशों का एक डाटाबेस मेरे सहयोगियों और मैंने तैयार किया। इन सर्कुलर में शिक्षकों और अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे और आदेशों का पालन न करने पर ‘प्रतिबंधों’ व ‘जुर्माने’ की धमकी दी गई थी। जबकि, इसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होती। जैसा कि एक अधिकारी ने कहा भी- ‘मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो बस आदेशों का पालन करने वाला एक अधिकारी हूं।’ जब किसी अधिकारी की कार्यशैली नियम पालन करने वाली ऐसी समझ से प्रभावित होती है, तब यह उसकी उदासीनता को वाजिब वजह दे देती है। आखिकार, वे कहते भी यही हैं, ‘सरकार चाहे, तो कुछ भी कर सकती है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है’।

तनाव के समय में यही कमी उन दबावों को पैदा करती है, जिनसे इन दिनों बीएलओ गुजर रहे हैं। ऐसा सिस्टम, जो निचले स्तर पर काम करने वाले अग्रिम पंक्ति के अफसरों को प्राथमिकता नहीं देता, उसमें उनके बोझ को खत्म करने की बहुत गुंजाइश भी नहीं होती। जाहिर है, मौजूदा बहसों में इन अधिकारियों को सशक्त बनाने पर बात होनी चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाने या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की।