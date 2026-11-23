नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का भारत दौरा आपसी रिश्तों के बदलते दौर में एक प्रस्थान बिंदु माना जाएगा। क्षेत्र का रणनीतिक माहौल अब तक अस्थिर है। ऐसे में, अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए भारत का चुनाव करके बालेंद्र शाह….

हर्ष वी पंत,प्रोफेसर एवं वाइस प्रेसिडेंट, ओआरएफ

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का भारत दौरा आपसी रिश्तों के बदलते दौर में एक प्रस्थान बिंदु माना जाएगा। क्षेत्र का रणनीतिक माहौल अब तक अस्थिर है। ऐसे में, अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए भारत का चुनाव करके बालेंद्र शाह संभवत: नई दिल्ली के साथ संबंधों में व्यावहारिक सोच, विकास के क्षेत्र में सहयोग और राजनीतिक संवाद को एक नई गति देना चाहते हैं।

नेपाली प्रधानमंत्री की यात्रा का महत्व कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं था, वह राजनीतिक सद्भावना को आर्थिक सहयोग और आपसी संपर्क बढ़ाने वाले ठोस नतीजों में बदलना चाहते थे। यही वजह रही कि पुनर्निर्माण और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मुद्दे प्रमुखता से बातचीत में शामिल रहे। भारत ने भी हाथ बढ़ाने में कोताही नहीं बरती। नेपाल के विकास के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये (करीब 1.62 अरब डॉलर) के पैकेज की घोषणा की गई, जो इस पड़ोसी देश की अपेक्षाओं के काफी करीब है, क्योंकि बताया जाता है कि उसने अनुदान व ऋण के रूप में करीब दो अरब डॉलर की सहायता मांगी थी।

नेपाल इस रकम का इस्तेमाल जहां बाढ़ से हुए नुकसान की भरपायी और पुनर्निर्माण के लिए कर सकता है, वहीं इससे दीर्घकालिक विकास क्षमताओं को भी मजबूत किया जा सकता है। वहीं भारत के लिए यह ‘पड़ोस प्रथम’ की अपनी नीति को ठोस आर्थिक प्रतिबद्धताओं के जरिये आगे बढ़ाने का अवसर रहा। इससे यह संदेश भी गया है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है।

इस यात्रा में संपर्क सुविधाओं के विस्तार को भी महत्व मिला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट से नेपाल के जनकपुरधाम को जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई। सीमा पार आवाजाही बढ़ाने में इसका व्यावहारिक योगदान तो रहेगा ही, सांस्कृतिक संबंध को मजबूत बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। यह ट्रेन रामायण परंपरा के जुड़े दो महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ रही है, जिससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच मौजूद सांस्कृतिक समानताओं को क्षेत्रीय संपर्क और मेलजोल बढ़ाने का माध्यम बनाया जा सकता है।

इसी तरह, नेपाल को कांडला और पारादीप बंदरगाहों तक पहुंच देने का फैसला भी अहम है। इससे भौगोलिक रूप से जमीन से घिरे नेपाल को समुद्री व्यापार के लिए अतिरिक्त रास्ते मिल जाएंगे। हालांकि, काठमांडू ने मुंद्रा बंदरगाह के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी थी, पर भारत की ओर से दिए गए अन्य विकल्प नेपाल के व्यापारिक मार्गों में विविधता लाने और माल ढुलाई से जुड़ी दुश्वारियों को दूर करने में मददगार हो सकते हैं।

धारचूला और दार्चुला के बीच मोटर पुल बनाने का प्रस्ताव, काठमांडू-रक्सौल रेल संपर्क परियोजना में प्रगति, बनबसा-दोधारा चांदनी एकीकृत चेक पोस्ट और झापा पेट्रोलियम टर्मिनल से जुड़ी पहल भी काफी महत्वपूर्ण है। इनसे पता चलता है कि भारत और नेपाल के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में संपर्क सुविधाओं का विस्तार कितना महत्व रखता है।

ऊर्जा सहयोग इस साझेदारी का संभवत: ऐसा पहलू है, जिसका लंबे समय तक प्रभाव बना रहेगा। 669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना की आधारशीला रखे जाने का कदम इस बात का संकेत है कि दोनों सरकारें नेपाल की जलविद्युत क्षमता और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को एक-दूसरे का पूरक मानती हैं। भारत दीर्घकालिक व्यापार समझौते के तहत नेपाल से पहले ही 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने को राजी हो चुका है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि नियामक व्यवस्थाओं, ट्रांसमिशन से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण और निवेश से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को उसी गति से आगे बढ़ाया जाए, जिस गति से दोनों देश ऊर्जा सहयोग को विस्तार देना चाहते हैं।

इस यात्रा के दौरान आठ सहमति-पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनके जरिये कई उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा। इन क्षेत्रों में दक्षिण एशिया उपग्रह नेटवर्क के तहत इसरो के माध्यम से उपग्रह संचार, सुरक्षा व फोरेंसिक क्षेत्र में सहयोग, पुलिस प्रशिक्षण, प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता में विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद, टिकाऊ शहरी विकास और कृषि आदि शामिल हैं। दोनों सरकारों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, डिजिटल संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात भी की, जो संकेत है कि वे अपने पारंपरिक संबंधों को विस्तार देना चाहते हैं।

हालांकि, इस यात्रा की राजनीतिक अहमियत भी कम नहीं थी। बालेंद्र शाह नेपाल की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उभार इसके स्थापित राजनीतिक दलों से जनता के मोहभंग के कारण हुआ है। बेशक, नेपाली प्रधानमंत्री के पहले के कुछ बयानों, और खासकर ग्रेटर नेपाल के नक्शे से जुड़े संदर्भों ने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन इस यात्रा से साफ हो गया है कि काठमांडू का नया नेतृत्व भारत के साथ व्यावहारिक और बेहतर संबंध बनाए रखने के आर्थिक व रणनीतिक महत्व को समझता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके ‘स्पष्ट नजरिये’ की खुलकर सराहना की। साथ ही, उन्होंने भगवान राम और माता सीता के सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया, जो वास्तव में राजनीतिक स्तर पर भरोसा बढ़ाने के साथ-साथ सांस्कृतिक कूटनीति को विस्तार देने की कोशिश थी। बालेंद्र शाह ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, जिससे पता चलता है कि दोनों देशों में अब यह समझ बढ़ रही है कि संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए सहयोग का लाभ विकास के रूप में दोनों देशों की जनता तक पहुंचना अनिवार्य है।

भारत के लिए यह यात्रा उसकी ‘पड़ोस प्रथम’ नीति की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी थी। हालांकि, उसे यह भी समझना होगा कि नेपाल की राजनीति में संप्रभुता, रणनीतिक स्वायत्तता और भारतीय प्रभाव को लेकर धारणाएं काफी संवेदनशील हैं। लिहाजा, नेपाल के राजनीतिक फैसलों का सम्मान और आर्थिक संबंधों को विविधता देने की उसकी आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, नेपाली प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को पुराने ढर्रे से आगे ले जाने का मौका मिला है। बालेंद्र शाह 25 घंटे ही रुके, पर उनका एजेंडा काफी बड़ा था। अब इस पहल की सफलता इस बात से तय होगी कि दोनों देश आपसी सहमतियों को कितने प्रभावी ढंग से जमीन पर उतार पाते हैं। सुखद है कि दोनों देश बदलाव को तैयार दिख रहे हैं।