इलाहाबाद का वह सुनहरा दौर

लोकतंत्र कई स्तरों पर हमारी परीक्षा लेता है। सबसे मुश्किल होता है, अपने घर में लोकतंत्र कायम करना। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त समता और स्वतंत्रता होती है। अक्सर पूरी दुनिया में लोकतंत्र की कामना करने वाले अपनी चौहद्दी में ही उसका प्रवेश न हो सके…

विभूति नारायण राय,पूर्व कुलपति व साहित्यकार लोकतंत्र कई स्तरों पर हमारी परीक्षा लेता है। सबसे मुश्किल होता है, अपने घर में लोकतंत्र कायम करना। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त समता और स्वतंत्रता होती है। अक्सर पूरी दुनिया में लोकतंत्र की कामना करने वाले अपनी चौहद्दी में ही उसका प्रवेश न हो सके, इसके लिए प्राणपण से प्रयास करते हैं। आज जब मैं साहित्य अकादेमी के इस साल के पुरस्कारों पर लिखने बैठा हूं, तो मुझे एक ऐसे ही परिवार की याद आ रही है, जिससे मेरा संपर्क 1980 के दशक में इलाहाबाद में हुआ था। पुराने शहर की एक गली रानी मंडी में मुकीम इस परिवार का घर उस लोकतंत्र का अद्भुत नमूना था, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है।

एक पुरानी बेतरतीब, जरूरत के मुताबिक भिन्न आकारों के कमरों वाली इस तीन मंजिला इमारत के बड़े हिस्से में एक प्रिंटिंग प्रेस था और खाली स्पेस को घेरकर बनाए गए बेडरूम, रसोई या बैठक जैसी संज्ञा वाली जगहों में यह परिवार रहता था। रवींद्र और ममता कालिया- दोनों अपनी-अपनी भूमिका में परिवार के मुखिया थे और उस घर में पसरे लोकतंत्र के लिए दोनों ही जिम्मेदार थे। दोनों हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उनसे शुरुआती औपचारिक मुलाकातें कब घनिष्ठ पारिवारिक संबंध में बदल गईं, पता ही नहीं चला। यह तथ्य अभी भी मेरे परिवार में आत्मीयता से याद किया जाता है कि मेरे पुत्र शाश्वत का नामकरण ममता जी ने ही किया था।

अस्सी के दशक का इलाहाबाद, जिसके प्रयागराज बनने में अभी काफी समय था, खास तरह की साहित्यिक सनसनी, उत्तेजना और रचनात्मकता का केंद्र था। एक ही समय में सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और फिराक गोरखपुरी के रूप में तीन ज्ञानपीठ सम्मानित कवि शहर में मौजूद थे। हिंदी कहानी का ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था, जिसका इलाहाबाद से संबंध न हो। ऐसे समय में कालिया दंपति का घर शहर और बाहर के लेखकों के लिए एक अनिवार्य पड़ाव जैसा था। मैं भी कई साल छात्र के रूप में बिताने के बाद यहीं अपनी खाकी जिंदगी की शुरुआत कर रहा था और रानी मंडी के इलाहाबाद प्रेस में नियमित हाजिरी लगाने वालों में था। खास तौर से एक पूरे महीने, जब शहर में सांप्रदायिक दंगों की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ था और खाने या सोने के लिए भी घर जाना मोहाल था, मेरी लगभग हर शाम इसी घर में बीतती।

मेरा दफ्तर इत्तेफाक से उनकी गली के मुहाने पर ही था। शहर के तमाम लेखक कर्फ्यू में ढील पाते ही इस घर की तरफ लपकते। घर में एलपी रिकॉर्ड्स का अद्भुत खजाना था, संध्याकालीन पेय पदार्थ उदारता से उपलब्ध होते और सबसे बढ़कर एक ऐसी गृहिणी मौजूद थी, जो यह भूलकर कि ड्राइंग रूम में ऊंचे स्वरों में बहसों में उलझे ज्यादातर उसी के पीढ़ी के लेखक हैं, बल्कि कुछ तो उससे बहुत बाद के हैं, रसोईघर में घुसी पकौड़े तलती रहती। कई जो डिनर के समय तक जमे रहते, उनके लिए रोटियां भी सेंकतीं। एक कृतघ्न के संस्मरण में आया भी है कि उसके मन में ममता कालिया की छवि हमेशा एक चौके-चूल्हे से जूझती महिला की उभरती है।

इलाहाबाद प्रेस जहां खत्म होता था, वहीं से मुस्लिम आबादी शुरू होती थी। दंगों में लगभग हिन्दुस्तान-पाकिस्तान जैसी स्थिति होती। यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं होगा कि दंगे शुरू होते ही मुस्लिम औरतें पोटलियों में बांधकर अपने जेवर-गहने ममता जी के पास रख जातीं। पुराने शहर के सारे घर एक-दूसरे से जुड़े थे और वे छतों को लांघती-फलांगती उनके पास पहुंचतीं और पोटली उनके पास छोड़कर निश्चिंत हो जातीं। किसी लेखक का समुदाय से कैसा रिश्ता होना चाहिए, यह जानना हो, तो कालिया दंपति को देखना चाहिए। सारा पड़ोस शिया मुसलमानों का था और मोहर्रम के दिनों में मातम में डूबा रहता। इनके साथ तमाम मजलिसों में जाने का मौका मुझे भी मिलता। ठीक पड़ोस में आब्दी इलाहाबादी नामक एक दिलचस्प सज्जन थे, जिनके बारे में ममता जी ने जीते जी इलाहाबाद में जिक्र भी किया है। उनके घर की शामे-गरीबा की कई महफिलों में मैं भी अपनी आंखें भिगो चुका हूं।

यह इसी घर की महफिलों में हो सकता था कि पच्चीस-तीस साल का कोई नौजवान बड़े गुरूर से फिराक को दो कौड़ी का शायर घोषित करता हुआ फर्श पर लुढ़क जाए और खाना तैयार होने पर कालिया दंपति में से एक बिना नाक-भौं सिकोड़े उसे खाने की मेज पर पुकार ले। कालिया दंपति के यहां बहुत अद्भुत शामें बिताई हैं मैंने। इनमें शहर के लेखक, गवैये, अफसर, नेता, ज्योतिषी- गरज यह कि भांति-भांति के लोग इकट्ठे होते, देश-दुनिया की बातें होतीं, शराब पीकर लोग झगड़ते और फिर मेल-मिलाप कर विदा होते। रवींद्र विवादप्रिय थे, शहर के साहित्यिक समाज को लेकर फैलने वाली अफवाहों का स्रोत ये बैठकें होतीं। रवींद्र के झगड़े ममता निपटातीं। इन्ही में से कुछ बैठकों में मैंने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के अपने अनुभव सुनाए थे, जो आगे चलकर मेरे उपन्यास शहर में कर्फ्यू में तब्दील हुए।

इस समय, जब ममता कालिया की कृतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन हो रहा है, मैं जान-बूझकर उन्हें सिर्फ एक मनुष्य के रूप में याद कर रहा हूं। मेरा मानना है, वह जितनी महत्वपूर्ण लेखिका हैं, उतनी ही बड़ी मनुष्य भी हैं। दुर्भाग्य से अपने समय के बहुत से लेखकों के बारे में इतने विश्वास से मैं यह वाक्य नहीं लिख सकता। हिंदी समाज खासा विवादप्रिय रहा है। खास तौर से साहित्य अकादेमी के सम्मान घोषित होने के बाद लगभग हर वर्ष विवाद होता ही होता है। इस बार भी हो रहा है, इस तथ्य पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह सही है कि जिस कृति पर ममता कालिया को सम्मान मिला है, वह उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं है। उन्हें तो इसके बहुत पहले यह सम्मान मिल जाना चाहिए था, पर यह अकादेमी की समस्या है, लेखिका की नहीं। मुझे उम्मीद है कि रानी मंडी की गली वाले उनके मकान की बैठकों की ही तरह इस बार भी मुंह फुलाए लोग हंसते-खिलखिलाते हाथ मिलाते हुए सहज हो जाएंगे।

ममता कालिया हमारे समय की सबसे वरिष्ठ और असाधारण रचनात्मक मेधा वाली कथाकार हैं और उन्हें सम्मान देकर साहित्य अकादेमी ने सम्मान का गौरव तो बढ़ाया ही है, संस्थाओं की विश्वसनीयता कम होने वाले हमारे समय में अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है।