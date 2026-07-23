एआई की चुनौतियों से आंखें न चुराइए

एक दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ दुनिया के लगभग 200 अर्थशास्त्रियों और एआई शोधकर्ताओं ने विगत 13 जून को ‘वी मस्ट ऐक्ट नाउ’ शीर्षक से एक बयान जारी किया है। इस बयान में चेतावनी दी गई है कि ‘अगले 10 वर्षों में एआई…

पायल सेठ,मुख्य अर्थशास्त्री, पीआईएफ एक दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ दुनिया के लगभग 200 अर्थशास्त्रियों और एआई शोधकर्ताओं ने विगत 13 जून को ‘वी मस्ट ऐक्ट नाउ’ शीर्षक से एक बयान जारी किया है। इस बयान में चेतावनी दी गई है कि ‘अगले 10 वर्षों में एआई बेहद शक्तिशाली हो सकता है।’ यह दुनिया की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक क्रांति से भी अधिक तेज गति से बदल रहा है। हालांकि, एक बड़ा जोखिम यह है कि एआई बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां खा रहा है।

पिछले महीने जारी इस बयान के मुख्य समन्वयक स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एरिक ब्रिनजोल्फसन का मानना है कि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि, इसकी सबसे अधिक चिंता भारत को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा युवा कार्यबल और ऐसा औपचारिक श्रम बाजार है, जो सालाना लाखों स्नातकों को रोजगार देता है। ब्रिनजोल्फसन की यह चेतावनी भरत चंदर और रुयू चेन के एक अहम शोध-पत्र के बाद आई है। इस शोध-पत्र में बताया गया था कि जिन क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल नहीं होता, उनके मुकाबले एआई संचालित कंपनियों में 22 से 25 साल के युवाओं की नौकरी में लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह अध्ययन अमेरिका में हुआ था। वहीं, उन्हीं कार्यालयों में उम्रदराज कर्मियों की संख्या बढ़ती रही। शोधकर्ताओं ने इसे युवा कर्मियों पर खतरा बताया था।

क्या भारत में भी खतरे की यह घंटी बज उठी है? हमने अप्रैल 2020 से जून 2025 तक के भारत के औपचारिक रोजगार का सबसे व्यापक रिकॉर्ड, यानी ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)’ के मासिक आंकड़ों की जांच की। ईपीएफओ की श्रेणियों के आधार पर एआई का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को तीन अलग समूहों में विभाजित किया गया। इनको उच्च (विशेषज्ञ सेवाएं, वित्त व कंप्यूटिंग), मध्यम (इंजीनियरिंग, अस्पताल, स्कूल, व्यापार) और निम्न (निर्माण, कपड़ा, होटल, सफाई) समूहों में बांटा गया। फिर, हमने नवंबर 2022 में ओपनएआई के चैटजीपीटी के जारी होने से पहले के रोजगार और बाद के रोजगार की तुलना की।

नतीजे चौंकाने वाले मिले। एआई की मदद से काम कर रहे क्षेत्रों में उम्रदराज कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि युवा कर्मचारी मुश्किल से उनके साथ कदम मिला पा रहे हैं। चैटजीपीटी आने के बाद एआई ज्यादा उपयोग करने वाले उद्योगों में 29 से 35 साल के कर्मचारियों की संख्या में लगभग 70 प्रतिशत और 35 साल से ज्यादा उम्र वालों में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 21 साल से कम उम्र के कर्मचारियों में न के बराबर बढ़ोतरी रही। 18 साल से कम उम्र वालों में 3.4 प्रतिशत और 18 से 21 साल वालों में सिर्फ 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल ही में ग्रेजुएट हुए 22 से 25 साल के युवाओं के मामले में यह आंकड़ा सिर्फ 9.3 प्रतिशत रहा। अलग-अलग श्रेणियों में यह अंतर साफ दिखता है। निर्माण और वस्त्र जैसे कम असर वाले उद्योगों में 18 साल से कम उम्र वालों की संख्या में भी 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इन सबके बरक्स जिन उद्योगों में एआई का कम उपयोग होता है, वहां 18 साल से कम के कामगारों में 110 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा अंतर वहां दिखता है, जहां एआई ने काम के तरीकों को बदलना शुरू कर दिया है, जैसे विशेषज्ञता, सेवा और वित्त क्षेत्र में कोडिंग जैसे कुलीन काम। एआई अभी तक जिस चीज की नकल नहीं कर सका है, वह है ‘टैसिट नॉलेज’, यानी सालों के अनुभव से बनी समझ और निर्णय लेने की क्षमता। उम्रदराज कर्मचारी इस काम में दक्ष होते हैं। युवा कर्मचारियों के पास किताबी ज्ञान तो होता है, पर संदर्भ की कमी होती है। इसलिए उनकी जगह एआई तैनात कर देने का खतरा ज्यादा है। एक और वजह है- एआई की मदद से अनुभवी कर्मचारी अपने काम का दायरा बढ़ा सकते हैं। कंपनियां ऐसे दक्ष कर्मचारियों को निकालने के बजाय नई भर्तियां घटा रही हैं।

एक अहम बात, जो भारत को अमेरिका से अलग करती है कि वहां शोधकर्ताओं को युवाओं की नौकरियों में सीधी गिरावट दिखी, जबकि भारत का औपचारिक क्षेत्र अब भी बढ़ रहा है। एआई के ज्यादा उपयोग वाले उद्योगों में भी युवाओं के लिए नौकरियों में बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि यह उम्रदराज लोगों या कम असर वाले उद्योगों के युवाओं की तुलना में बहुत कम है। यह नतीजा इस गलतफहमी को उजागर करता है कि एआई का सबसे बुरा असर भारत के अकुशल कर्मचारियों पर पड़ेगा। हमारा डाटा फिलहाल इसके उलट बात कहता है- विशेषज्ञ, सेवा या वित्त मामलों में युवाओं को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

बहरहाल, 200 अर्थशास्त्रियों के हस्ताक्षर वाले इस बयान को खारिज करना मुश्किल है। इसमें ऐसे प्रोत्साहन, सुरक्षा-घेरे और संस्थाओं की मांग की गई है, जो यह सुनिश्चित करें कि एआई इंसानों की जगह लेने के बजाय उनकी मदद करे। भारत के लिए इससे तीन नतीजे निकाले जा सकते हैं। पहला, उच्च शिक्षा को शुरुआती स्तर पर ही सोचना होगा। ऐसी डिग्री, जिनमें एआई की दखल बढ़ने वाली है, उसकी प्रासंगिकता के बारे में उन्हें नए सिरे से सोचना होगा। अब अहमियत इस बात की है कि आपके पास व्यावहारिक समझ और संचार का हुनर हो, ताकि आप एआई के साथ मिलकर काम कर सकें। दूसरा, ईपीएफओ डाटा (भारत के सबसे समृद्ध व सबसे कम इस्तेमाल होने वाले लेबर-मार्केट डाटा में से एक है) तक शोधकर्ताओं की पहुंच ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, एआई की वजह से अनुभवी कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी ही, इसकी गारंटी नहीं है। जो कंपनियां अप्रेंटिसशिप, मेंटोरशिप व जूनियर कर्मियों के प्रशिक्षण में निवेश करेंगी, उन्हें बढ़त मिल सकती है।

भारत में रोजगार आकांक्षी युवाओं पर अभी अमेरिकी नौजवानों की तरह का खतरा नहीं है। औपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे यहां के युवाओं का रोजगार नहीं छिन रहा है, लेकिन उन पर खतरे के संकेत उन क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, जहां एआई का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, जबकि एआई के कम उपयोग वाले क्षेत्रों में उनके हमउम्र कामगार दहाई अंकों में विकास कर रहे हैं। हम अभी तक इस बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं और हमारे डाटा की भी सीमाएं हैं। हालांकि, दिशा बताने वाले साक्ष्य एक जैसे हैं और अमेरिका में हुई शोध से भी मेल खाते हैं, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने कहा है कि कार्रवाई करने का समय आ गया है। इसका अर्थ है कि खतरे की घंट बज रही है। उसकी ध्वनि फौरन सुनने में ही समझदारी है।