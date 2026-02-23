हमारे विश्वविद्यालयों पर उठते सवाल

नवंबर 2010 का एक पूरा दिन मुझे बीजिंग के दो विश्वविद्यालयों में बिताने का मौका मिला। मैं कुलपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था और हमें एक-दूसरे से कुछ मील दूर स्थापित इन विश्वविद्यालयों में ले जाया गया था…

विभूति नारायण राय,पूर्व कुलपति व साहित्यकार नवंबर 2010 का एक पूरा दिन मुझे बीजिंग के दो विश्वविद्यालयों में बिताने का मौका मिला। मैं कुलपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था और हमें एक-दूसरे से कुछ मील दूर स्थापित इन विश्वविद्यालयों में ले जाया गया था। नई दिल्ली में पिछले हफ्ते संपन्न हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन के दौरान एक भारतीय विश्वविद्यालय के शर्मनाक प्रदर्शन के चलते उस यात्रा की कुछ चीजें मुझे आज शिद्दत से याद आ रही हैं।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित समाचारों और मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाली पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हर वर्ष विश्व भर के विश्वविद्यालयों का आकलन किया जाता है और साल 2026 के 40 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों की सूची में पांच विश्वविद्यालय चीन के हैं। साल 2010 में जारी इसी तरह की सूची में चीन से सिर्फ बीजिंग विश्वविद्यालय को स्थान मिला था। पंद्रह वर्षों में चीन ने पांच सीढ़ियों की छलांग लगाई है और भारत न तो तब इस सूची में था और न ही आज है।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ में एक भारतीय विश्वविद्यालय के बेशर्म दावों और बीजिंग के विश्वविद्यालयों के मेरे भ्रमण के बीच क्या संबंध हो सकता है? वह एक छुट्टी का दिन था, जब औपचारिक कक्षाएं नहीं चल रही थीं, पर प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय खुले हुए थे, जिनमें हमें ले जाया गया था। बहुत सारे फर्क नजर आ रहे थे, जो चीनी परिसरों को एक औसत भारतीय विश्वविद्यालय परिसर से भिन्न बनाते थे, पर जिस एक तथ्य पर मेरा ध्यान गया, वह था हमारे मेजबानों का निरंतर अपनी शोध उपलब्धियों का बखान करना। विश्वविद्यालयों के हर विभाग में हमारे भ्रमण के दौरान उसकी शोध उपलब्धियों पर विस्तार से प्रस्तुति दी गई थी। दोनों विश्वविद्यालयों ने दर्जनों की संख्या में नोबल विजेता पैदा किए थे और दोनों के जिम्मेदार गर्व के साथ उनके कामों का जिक्र कर रहे थे।

इनके बरक्स जरा देखें कि हमारे विश्वविद्यालय अपने विज्ञापनों में किस बात पर जोर देते हैं? ज्यादातर अपनी सफलता का दावा करते समय इस बात को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं कि उनके कितने छात्रों को किन देशी-विदेशी कंपनियों में कितनी मोटी तनख्वाहों पर नौकरियां मिली हैं। छात्रों से जमकर फीस लेने वाले निजी विश्वविद्यालयों के लिए तो यह और आवश्यक हो गया है। इस बीच एक फर्क जरूर दिखने लगा है कि विश्व भर में शोध के बढ़ते महत्व के चलते भारतीय शिक्षण संस्थानों पर भी इस क्षेत्र में कारगुजारियां बढ़ाने या कम से कम बढ़ाते हुए दिखने का दबाव बढ़ा है। सरकारों ने भी शोध के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि शोध के लिए इस बढ़ती दिलचस्पी के नतीजे क्या निकले? एआई सम्मेलन में गलगोटिया विश्वविद्यालय ने देश की जो जगहंसाई कराई, उसके परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर गंभीर विमर्श होना ही चाहिए।

नेट पर उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक, साल 2011 में ग्रेटर नोएडा में स्थापित और नवाचार व शोध के लिए प्रतिबद्ध गलगोटिया विश्वविद्यालय (निजी) द्वारा आवेदित पेटेंट की संख्या आईआईटी, दिल्ली से भी अधिक है। ये पेटेंट कितने मौलिक रहे होंगे, इसका अनुमान सिर्फ एआई सम्मेलन के दौरान उसके स्टॉल पर उपलब्ध दो उत्पादों से लगाया जा सकता है। पहला, तो एक चीनी कंपनी ‘यूनिट्री’ द्वारा निर्मित कुत्ता था, जिसे विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा ‘ओरियन’ नाम से खुद द्वारा विकसित बताया गया। बड़ी बेशर्मी के साथ इसे सम्मेलन हॉल में प्रदर्शित किया जा रहा था। इसी तरह, एक कोरियाई उत्पाद को भी अपना बताकर गर्व से प्रदर्शित किया गया।

हमारे शोध संस्थानों का पारिस्थितिक तंत्र या ईको सिस्टम नकल को लेकर इस हद तक दुस्साहस से भरा हुआ है कि नकलची यह भी भूल जाते हैं कि सूचना तंत्र के विस्फोट के चलते आज नकल जितनी आसानी से की जा सकती है, उतनी ही सरलता से उसको पकड़ा भी जा सकता है।

सीनाजोरी के साथ चोरी के इस प्रकरण को देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शोध क्षेत्रों में व्याप्त बेखौफ अराजकता के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह अनायास नहीं है कि कुछ दशकों पूर्व के मुकाबले शोध निदेशकों या संस्थानों के विरुद्ध ठेके पर शोध कराने के प्रकरण आज अधिक सुनाई देने लगे हैं। देश में शोध की गुणवत्ता से कहीं अधिक संख्या और व्यावसायिक उपयोग महत्वपूर्ण हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए पीएचडी अनिवार्य होने के बाद येन-केन-प्रकारेण डॉक्टरेट हासिल करने की होड़ लगी हुई है। फलस्वरूप, कट-कॉपी-पेस्ट के फूहड़ नमूनों वाले शोध प्रबंधों की बाढ़ आ गई है।

शोध में एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा नेट के नाम की एक प्रवेश परीक्षा पास करने की शर्त रखी जरूर गई, पर कई बार उसकी विश्वसनीयता खतरे में दिखाई दी और कई बार कुछ विश्वविद्यालयों ने उसे न मानकर अपनी प्रवेश परीक्षाओं को आधार बनाना शुरू कर दिया। कठोर और पारदर्शी पर्यवेक्षण न होने का ही परिणाम है कि बड़ी तादाद में हर वर्ष प्रकाशित होने वाले भारतीय शोध पत्रों को अपवाद स्वरूप ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से लिया जाता है।

आज जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी भूमिका का दावा कर रहे हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में निर्मित अधिकांश उपकरण विदेशों में बने कल-पुर्जों से निर्मित हो रहे हैं। बाहरी शोध से विकसित कोई भी प्रौद्योगिकी न तो हमें सम्मान दिला सकेगी और न ही हमारी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए ही यह अच्छी स्थिति है। खास तौर से तब, जब इलेक्ट्रॉनिक खुफियागिरी की संभावनाएं अकल्पनीय हद तक बढ़ गई हैं, इसलिए यह और जरूरी हो गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे ईमानदार शोध का दायरा बढ़े।

विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के लिए नौकरों की फौज तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे ज्ञान का उत्पादन करना भी है, जो हमें रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान कर सके। ऐसे ज्ञान का उत्पादन जरूरी है, जिसके चलते किसी चीनी कुत्ते का नाम बदलकर उसे देशी घोषित कर वाहवाही लूटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।