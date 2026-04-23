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अपनी ओर ध्यान खींचने की लड़ाई

Apr 23, 2026 10:58 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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हमारे देश के लोगों को किसी विदेशी संकट की पहली खबर के लिए अब साउथ ब्लॉक से जारी होने वाली प्रेस विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए वीडियो से उन्हें यह फौरन मिल जाती है…

अपनी ओर ध्यान खींचने की लड़ाई

सैयद अकबरूद्दीन,पूर्व राजनयिक

हमारे देश के लोगों को किसी विदेशी संकट की पहली खबर के लिए अब साउथ ब्लॉक से जारी होने वाली प्रेस विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए वीडियो से उन्हें यह फौरन मिल जाती है। जब तक सरकार संकट की व्याख्या करती है, तब तक लोग उसे आत्मसात कर चुके होते हैं।

पश्चिम एशिया की जंग केवल जमीन, आकाश और समुद्र में ही नहीं लड़ी जा रही, बल्कि यह लोगों के मन में सबसे पहले अपने पक्ष की धारणा उतारने को लेकर भी लड़ी जा रही है। यह सबसे पहले अपनी ओर ध्यान खींचने की लड़ाई है, जो स्मार्टफोन स्क्रीन से शुरू होती है। जो पक्ष इस पर कब्जा कर लेता है, वह आगे बहुत सी चीजों को अपने मन मुताबिक पेश करने में सक्षम हो जाता है, चाहे टेलीविजन की बहस हो, अखबारी रिपोर्टिंग हो या फिर कूटनीति।

ईरान इस बात को बखूबी समझ गया है कि सूचना के पारंपरिक माध्यम आपको सूचना-प्रचार के संसार से बाहर कर सकते हैं, मगर सोशल मीडिया दुनिया भर में आपका संदेश फैलाता रहेगा। इस पक्ष की अहमियम को समझते हुए ईरान केवल आधिकारिक बयानों या वैचारिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने मीम्स, छोटे वीडियो, एआई-जनित दृश्यों, अंग्रेजी हास्य, नागरिकों की पीड़ादायक तस्वीरों के साथ संप्रभुता तथा प्रतिरोध की भाषा का भी इस्तेमाल किया। तेहरान ने सोशल मीडिया पर अलग-अलग दर्शकों के हिसाब से मैसेज तैयार किए।

ग्लोबल साउथ के लोगों के सामने उसने खुद को पीड़ित देश के रूप में पेश किया। अरब मुल्कों की जनता के एक हिस्से के सामने उसने खुद को पश्चिम-विरोधी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। पश्चिमी देशों के सामने उसने इस संघर्ष को अमेरिकी अतिरेक के रूप में पेश किया और अक्सर नागरिकों की पीड़ा की तस्वीरों का इस्तेमाल करके नैतिक दबाव बनाने का प्रयास किया। ईरान ने साथ ही ऑनलाइन युवा यूजर्स को अपने पक्ष में करने के लिए सिद्धांतों के बजाय व्यंग्य, हास्य और इंटरनेट संस्कृति का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका और इजरायल की सैन्य श्रेष्ठता के बावजूद, ईरान अक्सर संकट के ऑनलाइन आख्यान गढ़ने और उन्हें दुनिया के मन पर पहले चस्पां कर देने में ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ।

हालांकि, इस फुर्ती के क्रम में अतिशयोक्ति भरे और झूठे दावे भी बड़ी संख्या में आ गए। अहम बात यह रही कि ऑनलाइन सामग्री शायद ही कभी वहीं तक सीमित रही। कोई मीम, चुटकुला या वीडियो क्लिप तेजी से टेलीविजन चर्चाओं, अखबारों की रिपोर्टिंग और कूटनीतिक टिप्पणियों में जगह बनाने लगा। इससे डिजिटल संदेशों को एक व्यापक राजनीतिक प्राणवायु प्राप्त होने लगी। इन संदेशों में जैसा लहजा ईरान ने अपनाया, उसका फायदा उसे मिला। ऑनलाइन दुनिया में दर्शक किसी एक आधिकारिक संदेश के इर्द-गिर्द जमे नहीं रहते, वे ऐसी भाषा के इर्द-गिर्द इकट्ठा होते हैं, जो उनके मिजाज के अनुकूल हो। हैदराबाद में ईरान का वाणिज्य दूतावास भी इस अभियान में कूद पड़ा। उसने एक्स पर लिखा- ‘होर्मुज जलडमरूमध्य कोई सोशल मीडिया नहीं है, जहां कोई आपको ब्लॉक कर दे, तो आप पलटकर उसे ब्लॉक नहीं कर सकते।’

भारत में ईरान की कूटनीति सिर्फ राय बनाने तक सीमित नहीं रही है, वह यहां की राय को समझने की कोशिश भी करती रही। भारत में ईरान के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने भारतीय यूजर्स के बीच इस्लामिक गणराज्य की सार्वजनिक कूटनीति पर एक जनमत सर्वेक्षण कराया। यह विडंबना ही है कि जो देश अपने यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता, वह विदेशों में लोगों की अभिव्यक्ति पर सर्वेक्षण करा रहा है! इस मोर्चे पर अमेरिका और इजरायल अक्सर कम तत्पर दिखे। इजरायल का मैसेज अक्सर संस्थागत, सुरक्षा-केंद्रित और प्रतिक्रियात्मक रहा। अमेरिकी पैगाम बहुत व्यापक रहे, लेकिन उसका लहजा इस युद्ध की मांग के अनुकूल नहीं था।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर भारत को अध्ययन करना चाहिए कि मौजूदा संकट के दौरान ईरान ने लोगों की सोच को ऑनलाइन कैसे प्रभावित किया, क्योंकि भविष्य में हर बाहरी संकट का मुकाबला सार्वजनिक तौर पर इसी तरह किया जाएगा। भारत का मूल्यांकन सिर्फ इसी बात से नहीं होगा कि वह क्या करता है, बल्कि इस बात से भी होगा कि वह जो कर रहा है, उसे कितनी तेजी और स्पष्टता से समझा पा रहा है। अब कोई भी विदेशी संकट तेजी से घरेलू राजनीति, बाजारों, प्रवासी भारतीयों की चिंता और सामाजिक तनाव में व्याप्त हो जाता है। कोई भी भ्रामक क्लिप किसी भी आधिकारिक स्पष्टीकरण के आने से पहले किसी भारतीय परिवार के ग्रुप में पहुंच सकती है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से भी इसी तरह का एक सबक मिला है। किसी भी संकट के समय, सिर्फ कार्रवाई करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सरकार को यह भी समझाना पड़ता है कि उसने क्या किया है और क्यों किया है। यह स्पष्टीकरण तेजी से आना चाहिए।

सच जरूरी होता है, लेकिन जो सच अफवाहों से पीछे रह जाए, वह अक्सर हार जाता है। किसी संकट के समय कोच्चि या पटना में बैठे माता-पिता बस ये जानना चाहते हैं कि हवाई अड्डा खुला है, उनका बच्चा सुरक्षित है और क्या वहां से निकलने के रास्ते हैं। ऐसी स्थितियों में काउंसलिंग, कूटनीति व लोगों से बातचीत, सब एक ही काम बन जाते हैं। भविष्य में विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावासों को भी कूटनीति से कहीं बढ़कर काम करना होगा। उन्हें डिजिटल दुनिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला भी बनना होगा। भारत की विदेश नीति अक्सर संतुलित रहने और नीति के अनुरूप कदम उठाने पर टिकी है। लेकिन, आज के ध्रुवीकृत हो चुके मीडिया माहौल में इन खूबियों को अक्सर गलत समझा जाता है। संवाद अब सिर्फ अपनी बात पेश करने तक सीमित नहीं है, वह इस बात को भी तय करता है कि कोई देश कैसे काम कर रहा है और उसके कामों को किस तरह से समझा जा रहा है।

आगे के विदेशी संकटों के समय भी कूटनीति और सैन्य क्षमता की जरूरत पड़ेगी, पर ज्यादातर भारतीयों को उस संकट की जानकारी उनकी स्क्रीन पर आए संदेश से होगी। अगर भारत सरकार उस स्क्रीन तक पहुंचने में देर करती है, तो उसका बहुत सारा समय दूसरों द्वारा गढ़े गए नैरेटिव काे झुठलाने में ही लगने लगेगा। आने वाले वर्षों में, बात न सिर्फ इससे तय होगी कि दुनिया भारत को किस नजर से देखती है, बल्कि इससे तय होगी कि भारत कैसे काम करता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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