स्वस्थ भारत की आशा के सात साल

जगत प्रकाश नड्डा,केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जब 2018 में रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई, तो इसने स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के एक नए युग की शुरुआत की। इसने कमज़ोर परिवारों को ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया और पूरे देश में कैशलेस, पेपरलेस उपचार को संभव बनाया। मुझे आज भी उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द याद हैं: 'देश में किसी को भी केवल इसलिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे इसे वहन नहीं कर सकते।'

हमने प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को साकार करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस छोटी सी अवधि में, यह योजना देश भर में हमारे सबसे वंचित भाइयों और बहनों की जीवन रेखा बन गई है। यह योजना पश्चिम बंगाल को छोड़कर, पूरे देश में लागू की जा रही है। अगस्त 2025 तक, 10.30 करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्ती होने की अनुमति दी जा चुकी है, जिससे कैशलेस देखभाल और जेब से की जाने वाली बचत में ₹1.48 लाख करोड़ से अधिक की बचत हुई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रभाव गहरा है। एक दशक पहले, परिवार चिकित्सा देखभाल के लिए लगभग पूरी तरह से अपनी जेब से भुगतान करते थे, और आज यह बोझ तेज़ी से कम हुआ है, क्योंकि लगभग 61 करोड़ लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 2022 में लाभार्थी आधार बढ़कर 12 करोड़ परिवारों तक पहुँच गया। मार्च 2024 में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को जोड़ा गया, और अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से आय की परवाह किए बिना कवर किया गया। इसके अतिरिक्त, लगभग एक करोड़ गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है, जिससे इस परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सेवा पहल की पहुँच और व्यापक हो रही है।

इस योजना ने न केवल वित्तीय राहत प्रदान की है, बल्कि विशेष रूप से बुजुर्गों और जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारियों, जिनकी सेवाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, के लिए सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के आयुष्मान भारत के साथ एकीकरण से दक्षता में सुधार हुआ है, दोहराव कम हुआ है, और यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभ लोगों तक सरल और अधिक पारदर्शी तरीके से पहुँचें।

वित्तीय सुरक्षा और योजना की बेहतर दक्षता के अलावा, आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई का प्रभाव अब मापने योग्य स्वास्थ्य परिणामों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लैंसेट रीजनल हेल्थ के एक अध्ययन में बताया गया है कि एबी पीएम-जेएवाई लाभार्थियों के लिए निदान के 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज समय पर शुरू होने में 90% की वृद्धि हुई है, जो वित्तीय बाधाओं के दूर होने के बाद पहले पहुँच को रेखांकित करता है। आज, पहुँच समय पर, सस्ती और जीवन रक्षक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में अंतर-अंतर विश्लेषण का उपयोग करके, अपनाने वाले राज्यों की तुलना में, न अपनाने वाले राज्यों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) में अधिक गिरावट पाई गई। यह साबित करता है कि यह योजना केवल एक वित्तीय सुरक्षा नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप है जो जीवन बचाता है।

आयुष्मान भारत ने हमारे सबसे जरूरतमंद नागरिकों के लिए न केवल सरकारी अस्पतालों, बल्कि कुछ बेहतरीन निजी अस्पतालों के भी दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना में 32,913 से ज्यादा अस्पताल शामिल हैं, जिनमें 15,103 से ज्यादा निजी अस्पताल शामिल हैं, जो संतुलित सार्वजनिक-निजी भागीदारी को दर्शाता है। बढ़ता नेटवर्क सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की भागीदारी के जरिए वंचित क्षेत्रों में पहुँच को और मज़बूत करता है।

इस परिवर्तन की उत्पत्ति माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि में निहित है। 2016 में, जब मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री था, तो मुझे जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज चर्चाओं का प्रमुख विषय था, और मैं अक्सर यह सोचता था कि भारत, अपनी विशालता और जटिलता के साथ, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर, हम पीएम-जेएवाई को तैयार कर पाए। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से हर विवरण पर चर्चा करने में समय लगाया और हमने योजना को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित और 2018 में लॉन्च होने से पहले इसे और बेहतर बनाने में कई देर शामें बिताईं। लॉन्च के बाद भी, वे इसमें पूरी तरह से लगे रहे। देश भर में अपनी यात्राओं के दौरान, वे अक्सर आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से मिलते थे और आगे के सुधारों के लिए उनके सुझावों का लाभ उठाते थे। उनके निरंतर मार्गदर्शन और नेतृत्व ने इस योजना को एक विचार से एक सच्चे राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया।

सात साल बाद, आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बनकर उभरा है। फिर भी, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल भी जल्द ही इसमें शामिल हो जाएगा, ताकि उसके लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी एक अन्य प्राथमिकता आयुष्मान भारत को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के साथ और अधिक घनिष्ठ रूप से एकीकृत करना है, रेफरल को मजबूत करना, डिजिटल रिकॉर्ड को दीर्घकालिक रूप से जोड़ना, और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सक्षम फॉलो-अप।

आयुष्मान भारत के सात वर्ष पूरे होने पर, हम अब तक की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ऐसा भविष्य है जहाँ हर भारतीय, चाहे उसकी आय या भूगोल कुछ भी हो, उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच प्राप्त कर सके। यह केवल नीतिगत नहीं, बल्कि न्याय का भी विषय है। कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा संकल्प दृढ़ है। आयुष्मान भारत एक योजना से कहीं बढ़कर है; यह एक वादा है कि बीमारी परिवारों को निराशा में नहीं धकेलेगी।