युद्ध से थक चुके देशों में शांति की पहल

युद्ध का अंत या तो जीत के साथ होता है या फिर लड़ते-लड़ते थक जाने पर। जीत की तुलना में थकान को समझना कहीं अधिक आसान होता है, क्योंकि इसमें संसाधनों को मापा जाता है; इच्छाशक्ति जैसे संसाधन की सीमा को भी…

एम जे अकबर,वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व केंद्रीय मंत्री युद्ध का अंत या तो जीत के साथ होता है या फिर लड़ते-लड़ते थक जाने पर। जीत की तुलना में थकान को समझना कहीं अधिक आसान होता है, क्योंकि इसमें संसाधनों को मापा जाता है; इच्छाशक्ति जैसे संसाधन की सीमा को भी। वहीं दूसरी ओर, जीत के दो पहलू होते हैं। इसे तभी सार्थक माना जाता है, जब दुश्मन अपनी हार स्वीकार कर ले।

युद्ध हमेशा खत्म नहीं होते, बेशक कोई लड़ाई थम जाए। कई बार तो वे पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। रूस ने जारशाही सामंती व्यवस्था, कम्युनिस्ट तानाशाही और 1990 के बाद के लोकतांत्रिक दौर में भी यूक्रेन को अपनी रणनीतिक सीमा का हिस्सा माना है। यह सोच तब भी बनी रही, जब सोवियत संघ टूट गया और यूक्रेन में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होने लगी। यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम एशिया में युद्धों की शुरुआत कब हुई, लेकिन यह स्पष्ट है कि इनका अंत दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने अपने जन्म के महज दस सप्ताह के भीतर अक्तूबर 1947 में कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से एकतरफा और छद्म युद्ध छेड़ दिया था। आज 75 साल बाद भी इसके उतार-चढ़ाव के बारे में लिखा जाता है।

यूक्रेन पर रूस के बढ़ते खतरे का मौजूदा दौर 24 फरवरी, 2022 को शुरू नहीं हुआ था, जब मॉस्को ने उस पर जमीनी हमला किया, बल्कि इसकी शुरुआत तो 2014 में ही हो गई थी, जब उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी आज भी 2014 से जुड़े इस अहम सवाल का जवाब देने से बचते हैं कि उन्होंने महज विरोध की औपचारिकता निभाकर क्रीमिया पर रूसी कब्जा क्यों मान लिया था? उस समय वाशिंगटन में बराक ओबामा, लंदन में डेविड कैमरन और बर्लिन में एंजेला मर्केल सत्ता में थीं। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर क्रीमिया पर कब्जा रणनीतिक रूप से ठीक था, तो फिर मॉस्को को इसी तर्क पर रूसी भाषी पूर्वी यूक्रेन पर दावा करने से क्यों रोका जाना चाहिए?

बहरहाल, सवाल यह है कि क्या रूस भी अब युद्ध करते-करते थक गया है? फिलहाल यह तो पता नहीं, लेकिन यूक्रेन पर जरूर थकान हावी हो रही है। उसके हथियार खत्म हो चुके हैं, मोर्चे पर उसकी स्थिति लगातार कमजोर पड़ने लगी है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और कब्जाए गए इलाकों को फिर से वापस पाने की उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी हैं। नतीजतन, राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तुरंत युद्ध-विराम की गुहार लगा रहे हैं।

हालांकि, व्लादिमीर पुतिन अभी उतने थके नहीं दिख रहे, मगर हर युद्ध अपनी बड़ी कीमत वसूलता है। यूक्रेन युद्ध में वह अपने ही देश की मौजूदा पीढ़ी के संसाधनों को झोंक रहे हैं। ऐसा जोखिम उठाना गैर-जिम्मेदाराना होगा। पुतिन को अब तक वह नहीं मिला है, जिसके मिलने की उम्मीद उनको 2022 में थी, बल्कि वह लक्ष्य अब उनसे बहुत दूर जा चुका है। ऐसे में, और अधिक हासिल करने की कोशिश में अब तक मिली बढ़त को गंवाने के बजाय उनके लिए बेहतर यही होगा कि जो पा चुके हैं, उस पर अमेरिका और यूरोप से रजामंदी हासिल कर लें।

यह अमेरिकी शासन-व्यवस्था की खासियत है कि वहां का राष्ट्रपति फैसलों को प्रभावित करने की जितनी ताकत रखता है, उतनी क्षमता अन्य लोकतांत्रिक देशों के नेताओं के पास नहीं होती। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसों के लिए एक अनुकूल राजनीतिक ठिकाना है, जो ‘हम’ के मुकाबले ‘मैं’ को अधिक महत्व देते हैं। मॉस्को को डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कोई दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं मिलने वाला, जो उसके प्रति इतना झुकाव रखता हो। इसलिए, यह रूस के हित में है कि वह ट्रंप के कार्यकाल में ही उनकी राजनीतिक बढ़त का फायदा उठाकर यूक्रेन में यथास्थिति कायम करने का समझौता कर ले।

यूक्रेन युद्ध पर समझौता कराकर पुतिन को किसी रूप में जीत दिलाने के पीछे ट्रंप का एक खास मकसद है। दरअसल, ईरान के खिलाफ अकारण छेड़ी गई जंग में अमेरिका को जिस अपमान का सामना करना पड़ा है, उस पर ट्रंप अपना गुस्सा बमुश्किल छिपा पा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने खुलासा किया और पेंटागन ने मान भी लिया कि ईरान के हाथों अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि ट्रंप यह दावा नहीं कर पाते हैं कि ईरान को उन्होंने अपनी शर्तों पर झुका दिया है, तो इतिहास उन्हें एक पराजित नेता के रूप में ही याद रखेगा। इस पूरे समीकरण में अब इजरायल का मुद्दा पीछे चला गया है। अमेरिका ने बहुत ही सावधानी और खामोशी के साथ एक ऐसा गठबंधन तैयार कर लिया है, जो ईरान को घेरकर रखेगा, ताकि वह कोई नया हमला न कर सके।

अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा का हवाला देकर ब्रिटेन और फ्रांस को मैदान में उतरने को मजबूर किया है। उसने मक्का समझौते को भी आगे बढ़ाया, ताकि पाकिस्तानी फौज को इसमें शामिल करने का बहाना मिल सके। अमेरिकी निर्देशों के तहत पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी सीमाएं बंद भी कर दी हैं, क्योंकि आर्थिक दबाव डालना अमेरिकी रणनीति का अहम हिस्सा है। इराक को भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं, हालांकि उसके अमेरिका के सामने पूरी तरह झुकने की संभावना कम है।

इस बीच, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम के तहत अमेरिकी सैनिकों को इराक, जॉर्डन, कतर और कुवैत से हटा लिया गया है, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी जनता अपने सैनिकों की मौत बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे में, यदि जमीन पर जंग होती है, तो उसका मोर्चा स्थानीय सेनाएं संभालेंगी, जबकि अमेरिका अपनी हवाई सैन्य ताकत दिखाएगा, जिसमें उसका दबदबा है। ईरान का जवाब स्पष्ट है, यदि उस पर फिर से हमला हुआ, तो उसकी फौज पड़ोसी अरब देशों को निशाना बनाएगी।

हालांकि, मिसाइलों और ड्रोन पर टिकी ईरान की जवाबी कार्रवाई रूसी उपग्रहों और चीनी खुफिया जानकारियों पर निर्भर है। इसका अर्थ है कि यदि इस सहयोग को बेअसर कर दिया जाए, तो ईरान का जवाबी हमला कमजोर पड़ सकता है।

साफ है, हम अभी कई अस्थिर मोर्चों पर एक साथ सैन्य शतरंज का खेल देख रहे हैं। जब तक खेल जारी है, इसके नतीजे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, यह भी जानना जरूरी है कि इस संघर्ष में शामिल नेताओं में जो नेता शतरंज की चालों को दूसरों से बेहतर समझ रहा है, वह व्लादिमीर पुतिन ही हैं।