धनतेरस और दीपावली की खरीद खत्म होने के बाद अब देवउठनी एकादशी से बैंड-बाजा-बारात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त लगातार हैं। खास बात यह है कि त्योहारी सीजन के दौरान ही…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार

धनतेरस और दीपावली की खरीद खत्म होने के बाद अब देवउठनी एकादशी से बैंड-बाजा-बारात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त लगातार हैं। खास बात यह है कि त्योहारी सीजन के दौरान ही सोने-चांदी की कीमतों में जबर्दस्त गिरावट की वजह से शादी की खरीदारी करने वालों की चांदी हो चुकी है। सोना इस साल फरवरी से अब तक लगभग 33 प्रतिशत सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के दाम में जनवरी से अब तक करीब 65 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।

जाहिर है, सोने-चांदी के दामों में तेज गिरावट ऊंचे भाव से परेशान मध्यवर्गीय परिवारों और शादी-ब्याह की खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, पर दूसरी तरफ बाजार में यह सवाल भी लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर यह गिरावट कहां जाकर रुकेगी? सोने-चांदी में पैसा लगाकर बैठे निवेशकों की चिंता अलग है, मगर आम ग्राहकों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि क्या अभी गहनों की शॉपिंग कर ली जाए या फिर दाम के और गिरने का इंतजार किया जाए?

प्रश्न विकट है और इसका उत्तर अत्यंत अनिश्चित। बाजार के जानकारों के अनुसार, सोने-चांदी के दामों में हालिया तेज गिरावट के पीछे कई देशी विदेशी कारक हैं। एक बड़ी वजह तो दाम में जबर्दस्त तेजी के बाद मुनाफा-वसूली है। फिर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिकी सरकारी बॉण्ड पर ज्यादा ब्याज मिलना, वहां महंगाई का बढ़ता डर और उससे मुकाबले के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को सोने के दाम में गिरावट का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले ने आग में घी का काम ही किया है, क्योंकि उससे महंगाई का दबाव और बढ़ गया।

यही वजह है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर क्या रुख रहेगा, इस विषय पर बाजार के अनुमान बदल गए हैं। ज्यादा लोग यह मान रहे हैं कि ब्याज बढ़ने की संभावना ज्यादा है। अब यह तो तय है कि अगर महंगाई के दबाव के चलते ब्याज दरों को लेकर सख्ती बनी रहती है या बॉण्ड यील्ड और डॉलर मजबूत रहते हैं, तो सोने-चांदी पर दबाव आगे भी जारी रह सकते हैं। इसके उलट अगर ब्याज दरों में नरमी के संकेत मिलते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में तनाव या युद्ध का जोखिम बढ़ता है, तो इनकी कीमतों में तेजी भी देखने को मिल सकती है।

भारत की दो बड़ी ब्रोकरेज की नजर में सोने और चांदी में गिरावट अब करीब-करीब तलहटी के नजदीक आ चुकी है, यानी कुछ और गिरावट के बाद इनमें फिर तेजी की संभावना बन रही है। इस अनुमान का सबसे बड़ा आधार तकनीकी विश्लेषण है। इसमें ग्राफ पर दाम का चार्ट बनाते हैं और ऐतिहासिक ट्रेंड के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है।

इन ब्रोकरेज का गणित बता रहा है कि प्रति दस ग्राम शुद्ध सोना 1,20,000 रुपये तक गिरने के बाद संभलने के संकेत दे रहा है, वहीं एक किलो चांदी का भाव 1,50,000 रुपये तक आ गिरने के बाद चढ़ने की आशंका दिख रही है। हालांकि, इसके साथ ही इनके जानकार यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी इनमें एक-आध बड़ा झटका लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि इनके अनुमान के हिसाब से तेजी आने लगी, तो फिर सोना लगभग 1,36,500 से 1,45,000 रुपये प्रति दस ग्राम व चांदी 1,75,000 से 1,80,000 रुपये किलो तक जा सकती है।

अगर ऐसा न हुआ तो? यह अगर काफी बड़ी चिंता की तरफ इशारा करता है। पिछले एक साल में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों की संख्या और उनके कर्ज की मात्रा में काफी जबर्दस्त तेजी आई है। जब तक सोने का दाम बढ़ रहा था, तब तक तो कर्ज लेने वाले भी खुश थे और सोना रेहन रखकर कर्ज देने वाले भी, लेकिन अब जो गिरावट आई है, उसने दोनों की ही नींद उड़ा रखी है। गिरवी रखते समय सोने के दाम के हिसाब से कर्ज की रकम तय होती है। अब अगर कर्ज लेने के बाद दाम गिरने लगें, तब कर्ज देने वाले कहते हैं कि या तो कुछ रकम चुकाकर कर्ज कम करो या फिर कुछ और सोने गिरवी रखो, ताकि कर्ज की गारंटी रहे। थोड़ा-बहुत हो, तो शायद चल जाए, पर इस साल जुलाई से सितंबर के बीच जितना गोल्ड लोन लिया गया, वह पिछले साल की इसी अवधि से दोगुने से भी ज्यादा है। अब दाम गिरना बड़ी चिंता का कारण बनने लगा है।

चांदी की किस्मत भी सोने के साथ चलती है, फर्क यह है कि चांदी का औद्योगिक इस्तेमाल बहुत होने लगा है, इसी वजह से तेजी के दौर में यह सोने से तेज चाल चलती दिखती है। ऐसे समय पर चांदी के कसीदे पढ़ने वाले लोग भी काफी बढ़ जाते हैं और इसके भाव में तेजी की रोज नई भविष्यवाणियां सुनने को मिलती रहती हैं। हालांकि, दाम गिरने लगे, तो चांदी में गिरावट भी उसी तेजी से आती है।

भारत में नवंबर से फरवरी के बीच शादी-ब्याह की मांग सोने के कारोबार को सहारा देती है। ‘वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल’ के अनुसार, अक्तूबर में भी त्योहारों के कारण सोने की मांग अच्छी रही और गोल्ड ईटीएफ में भी लगातार पांचवें महीने ज्यादा पैसा आया। इसीलिए कौंसिल को लगता है कि गिरे हुए दाम और शादियों की मांग सोने के दाम को सहारा देंगे, यानी यहां से ऊपर ले जाएंगे। पर अगर दुनिया में सोना गिर रहा हो, तो सिर्फ भारत की मांग उसका रुख पलट पाएगी, यह नहीं माना जा सकता। इसलिए सोने के अंतरराष्ट्रीय भावों पर नजर रखना जरूरी हो जाएगा।

ऐसे में, जिन लोगों को घर में शादी-ब्याह या ऐसी जरूरतों के लिए सोना खरीदना है, वे अपनी खरीदारी को हिस्सों में बांटने का फॉर्मूला अपना सकते हैं। जैसे, जितना सोना खरीदना है, उसका 40 प्रतिशत हिस्सा अभी खरीद लें। 30 फीसद कुछ हफ्ते बाद और 30 प्रतिशत शादी के कुछ समय पहले। इससे दाम गिरने का फायदा मिल सकता है, और अगर दाम बढ़ेंगे, तो अभी की खरीद उस तेजी से बचाने का काम करेगी।

साथ ही सोने या चांदी की शुद्धता, मेकिंग चार्ज या कोई और अतिरिक्त शुल्क वगैरह की ठीक से पड़ताल करके ही सौदा करना फायदेमंद रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ कीमतों में गिरावट देखकर उत्साह में सोना-चांदी खरीदने का फैसला करने के बजाय अपने बजट और अपनी योजना के अनुसार ही खरीदारी की जाए।