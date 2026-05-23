बोझ बन जाएगी नायडू की जनसंख्या नीति

जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंख्या नियंत्रण एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर गहरी चिंता व्यक्त कर ‘हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन’ हेतु एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की बात कर रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू…

मनु गौड़, जनसंख्या विशेषज्ञ जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंख्या नियंत्रण एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर गहरी चिंता व्यक्त कर ‘हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन’ हेतु एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की बात कर रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में घटती जन्म दर पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में उनके द्वारा राज्य में घटती प्रजनन दर के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए परिवारों को दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत तीसरा बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को 30,000 एवं चौथा बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को 40,000 रुपये की आर्थिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई।

नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश की प्रजनन दर 1993 में 3.0 थी, जो अब घटकर 1.5 रह गई है और वह राष्ट्रीय औसत 2.1 से बहुत कम है। उनके अनुसार, यदि यही गति जारी रही, तो राज्य को जापान, दक्षिण कोरिया और इटली जैसे देशों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जहां वृद्ध आबादी बढ़ रही है और युवा आबादी कम हो रही है। इसके कारण 2047 तक राज्य में वृद्ध आबादी लगभग 23 प्रतिशत हो सकती है। नायडू का कहना है कि राज्य में 58 प्रतिशत या लगभग तीन लाख परिवारों में केवल एक ही बच्चा है, जबकि लगभग 2.17 लाख परिवारों में दो या उससे अधिक बच्चे हैं। श्रीकाकुलम जिले के ताम्रपल्ली गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि राज्य सरकार अब ‘जनसंख्या नियंत्रण’ से आगे बढ़कर ‘जनसंख्या संरक्षण’ की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘बच्चे हमारी संपत्ति हैं। मैं यह संदेश पूरे राज्य तक पहुंचाना चाहता हूं।’

हालांकि, जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में चंद्रबाबू नायडू का दृष्टिकोण समय-समय पर बदलता रहा है। एक समय था, जब वह परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करते थे और महिला स्वयं सहायता समूहों की परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने में की गई भूमिका की सराहना करते थे। लगता है कि अधिकारियों द्वारा उन्हें राज्य के परिवारों के आंकड़ों की सही जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुल परिवारों की संख्या लगभग 1.7 करोड़ है और राज्य की कुल जनसंख्या वर्तमान में लगभग 5.5 करोड़ है। इसका तात्पर्य है कि राज्य में औसतन प्रति परिवार 3.2 सदस्य हैं। जबकि, वर्तमान जनगणना के वास्तविक आंकड़े 2027 के अंत तक आने की संभावना है।

यदि कोई नीति वास्तविक आंकड़ों का अध्ययन किए बिना तैयार की जाती है, तो उसका अपेक्षित परिणाम आना बहुत ही कठिन होता है। चंद्रबाबू नायडू की इस नीति के साथ भी ऐसा ही होने की पूरी आशंका है। यह सर्वविदित है कि उच्च एवं उच्च-मध्यम वर्ग के परिवार कम बच्चे ही पैदा करते हैं। जबकि, वे अधिक बच्चों का भली प्रकार भरण-पोषण करने में सक्षम हैं। वर्तमान में सरकार की कोई भी नीति उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने से नहीं रोकती है। इसलिए मात्र 30-40 हजार रुपये की आर्थिक प्रोत्साहन राशि के लिए वे अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन परिवार होंगे, जो कि इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए अधिक बच्चे पैदा करेंगे?

मेरे विचार से वे ऐसे परिवार होंगे, जिन्हें यह प्रोत्साहन राशि इतनी बड़ी लगे कि वे उसकी चाह में तीसरे और चौथे बच्चे को जन्म देने को तैयार हो जाएं। यह दूसरी वाली संभावना ही अधिक हो सकती है, क्योंकि कई रिपोर्ट बताती हैं कि भारत में उच्च, उच्च-मध्यम एवं मध्यम परिवारों की तुलना में गरीब परिवारों में ही बच्चों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में, यह नीति भविष्य के आंध्र प्रदेश पर एक बोझ ही बन जाएगी, जो कि राज्य के संसाधनों और करदाताओं पर पड़ेगी, न कि मुख्यमंत्री नायडू के अनुसार मानव संसाधन बनकर उभरेगी।

संभवतः इस नीतिगत पहल के पीछे का मुख्य कारण लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का भविष्य में होने वाला नया परिसीमन है। इसके कारण दक्षिण के राज्यों में एक ऐसा राजनीतिक भय का वातावरण है कि नए परिसीमन में उनका लोकसभा एवं राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। हालांकि, भारत सरकार इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों को पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि भविष्य में होने वाले परिसीमन का राज्यों के लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात, लोकसभा और राज्यसभा में उनके अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता की इस लड़ाई में जनसंख्या को बढ़ाकर कहीं हम भारत की अगली पीढ़ी के साथ अन्याय न कर बैठें। क्योंकि इस आधार पर यदि प्रत्येक राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण करने लगा, तो भविष्य में कुछ राज्य ऐसे होंगे, जो आंध्र प्रदेश की भांति अपने राज्य में जनसंख्या बढ़ाने के लिए करदाताओं का धन बांट रहे होंगे और कुछ राज्य ऐसे भी होंगे, जो अपने राज्य में प्रजनन दर को कम करने के लिए अधिक बच्चे पैदा न करने की नीतियां ला रहे होंगे। ऐसे में, अधिक बच्चे पैदा करने के लिए जिन राज्यों पर प्रतिबंध होगा, उन राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में जाकर अधिक बच्चों को जन्म देंगे, जहां पर अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप धन बांटा जा रहा होगा। इस प्रकार, भारत के संघीय ढांचे पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि राज्यों के संसाधनों पर दूसरे राज्यों से आए लोगों के बोझ के कारण भीतरी और बाहरी का विवाद देखने को मिलेगा।

इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि इस बार जनगणना के पश्चात संपूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए एक उचित एवं प्रभावी जनसंख्या नीति लेकर आए, जिससे भारत में हर प्रकार के जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोका जा सके।