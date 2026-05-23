आबादी में संतुलन की संवेदनशील पहल

भारत अभी एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कई दशकों तक देश की मुख्य चिंता तेजी से बढ़ती जनसंख्या थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाया और ‘हम दो, हमारे दो’…

सुरेश शर्मा, प्रमुख, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर,आईईजी भारत अभी एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कई दशकों तक देश की मुख्य चिंता तेजी से बढ़ती जनसंख्या थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाया और ‘हम दो, हमारे दो’ जैसे छोटे परिवार के संदेशों को बढ़ावा दिया। उस समय यह माना जाता था कि अधिक आबादी गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों पर दबाव और विकास में बाधा का कारण है। किंतु आज भारत की जनसांख्यिकीय पहले जैसी नहीं रही। हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों में प्रजनन दर काफी कम हो चुकी है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई सूबों में तो यह प्रतिस्थापन स्तर, यानी ‘रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी’ से भी नीचे पहुंच गई है।

इसी संदर्भ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की नई घोषणा को देखना चाहिए। उन्होंने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार और चौथे पर 40 हजार रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का एलान किया है। इसने जनसंख्या नीति को लेकर पूरे देश में नई बहस शुरू कर दी है। हालांकि, यह आर्थिक सहायता योजना भर नहीं है, भारत की बदलती जनसांख्यिकीय सोच का भी संकेत है। अब चर्चा ‘जनसंख्या नियंत्रण’ से हटकर ‘जनसंख्या संतुलन’ और ‘भविष्य की आवश्यकता’ की ओर बढ़ चली है।

गौरतलब है कि किसी भी देश की प्रजनन दर का उसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी समाज में लंबे समय तक कम बच्चे पैदा होते हैं, तो धीरे-धीरे वहां बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगती है और युवाओं की संख्या कम होने लगती है। इससे श्रम शक्ति पर असर पड़ता है, उत्पादन क्षमता घट सकती है और सरकार पर पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं व सामाजिक सुरक्षा का बोझ बढ़ सकता है। यही स्थिति आज जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और चीन जैसे देशों में दिख रही है।

आलम यह है कि जापान आज दुनिया में सबसे अधिक वृद्ध आबादी वाले देशों में शुमार है। वहां जन्म दर लगातार घटने के कारण काम करने वाले नौजवानों की संख्या कम हो रही है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर दिखने लगा है। चीन ने भी दशकों तक ‘एक बच्चा नीति’ लागू की, जिस कारण अब वहां जनसंख्या घटने और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। वहां तो अब लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से भारत अब भी एक युवा देश है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। भारत के पास बड़ी संख्या में युवा कार्यबल है, जिसे ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ कहा जाता है। यही युवा आबादी देश की आर्थिक वृद्धि, उद्योगों के विस्तार, नवाचार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में, यदि आने वाले वर्षों में प्रजनन दर लगातार कम होती रही, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में, तो भविष्य में भारत को भी श्रम शक्ति की कमी और वृद्ध आबादी की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

चंद्रबाबू नायडू की घोषणा को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। राज्य सरकार का उद्देश्य यह संदेश देना है कि बच्चे केवल परिवार पर बोझ नहीं हैं, बल्कि वे भविष्य के मानव संसाधन, आर्थिक उत्पादकता और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला हैं। यदि समाज में संतुलित जनसंख्या संरचना बनी रहती है, तो वहां की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता भी मजबूत रहती है।

हालांकि, लोगों की मानें, तो आज बच्चों का पालन-पोषण पहले की तुलना में अधिक महंगा हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवार अक्सर आर्थिक दबाव के कारण छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में, यदि सरकार आर्थिक सहायता देती है, तो कुछ परिवारों को अतिरिक्त बच्चे के बारे में सकारात्मक सोचने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अनुसंधान यह भी बताते हैं कि केवल नकद प्रोत्साहन से प्रजनन दर में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार के अवसर, शहरीकरण, विवाह की बढ़ती आयु, जीवनशैली में बदलाव और बढ़ती महत्वाकांक्षाएं भी प्रजनन-व्यवहार को प्रभावित करती हैं।

कई देशों के अनुभव बताते हैं कि यदि सरकार प्रजनन दर बढ़ाना चाहती है, तो उसे व्यापक सामाजिक नीतियों की जरूरत होगी, सिर्फ आर्थिक सहायता देना काफी नहीं है, मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल केंद्र, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, अनुकूल नौकरी व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं व सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं। फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों ने परिवार हितैषी नीतियों के माध्यम से संतुलित प्रजनन दर बनाए रखने में सफलता हासिल की है।

भारत की स्थिति इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यहां राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय अंतर बहुत अधिक है। दक्षिण भारत के राज्यों में प्रजनन दर काफी कम हो चुकी है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में अभी भी यह दर अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए भारत में एक समान जनसंख्या नीति सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह भी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या नीति केवल बच्चों की संख्या बढ़ाने तक सीमित न रहे, आबादी की गुणवत्ता बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

संतुलित जनसंख्या-संरचना आर्थिक विकास और रणनीतिक शक्ति, दोनों के लिए आवश्यक है। भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। बड़ी और युवा आबादी देश को श्रम शक्ति, बाजार, नवाचार और रक्षा क्षमता प्रदान करती है। किंतु यदि भविष्य में युवाओं की संख्या कम होने लगे और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़े, तो इसका असर आर्थिक विकास पर पड़ सकता है, इसलिए दीर्घकालिक दृष्टि से जनसंख्या में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अत: चंद्रबाबू नायडू के बयान को भारत में बदलती जनसंख्या सोच का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि देश अब जनसंख्या संतुलन, वृद्ध आबादी, मानव संसाधन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की भी चर्चा कर रहा है।