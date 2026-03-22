किसानों की भी परीक्षा लेगी यह जंग

पश्चिम एशिया में जारी घमासान ने लगभग पूरी दुनिया की भू-राजनीतिक कमजोरियों को उजागर कर दिया हैं। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से युद्ध में शामिल देशों पर तो दुष्प्रभाव पड़ ही रहे हैं, यह जंग दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी बुरा असर डाल रही है…

हिमांशु, एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू पश्चिम एशिया में जारी घमासान ने लगभग पूरी दुनिया की भू-राजनीतिक कमजोरियों को उजागर कर दिया हैं। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से युद्ध में शामिल देशों पर तो दुष्प्रभाव पड़ ही रहे हैं, यह जंग दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी बुरा असर डाल रही है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित किए जाने से पहले ही तेल-गैस की कीमतों में तेजी आ गई थी और गैस समेत पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि वह घरेलू और औद्योगिक- दोनों तरह के इस्तेमाल योग्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खाड़ी देशों से आयात पर अधिकतर निर्भर करता है। हालांकि, लगता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी पूरी हो जाएगी, पर यह सिर्फ घरेलू व औद्योगिक कार्यों तक सीमित रह पाएगी।

ऐसे में, सबसे बड़ा संकट खेती पर आने की आशंका है, क्योंकि ईंधन की बढ़ती कीमतों से एक ओर जहां किसानों की लागत सीधे तौर पर बढ़ जाती है, वहीं खाद की कीमतों में बढ़ोतरी से भी लागत में वृद्धि होती है। भारत अपनी यूरिया जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। दानेदार, रसायन मिश्रित पोषक तत्वों वाले (कॉम्प्लेक्स) खाद के लिए आयात पर हमारी निर्भरता और भी ज्यादा है। सऊदी अरब, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पश्चिम एशियाई देश इन खादों के हमारे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, लेकिन आशंका है कि आपूर्ति में रुकावट आने से इन खादों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि घरेलू खाद कारखाने उत्पादन के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं।

खाद की कीमतें अत्यधिक ज्वलनशील तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण (नेफ्था) की कीमतों से भी जुड़ी हैं। नेफ्था की कीमत पेट्रोलियम और गैस की कीमतों से जुड़ी होती है। ईंधन और खाद की कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी का कुलजमा असर खेती की लागत में बढ़ोतरी के रूप में सामने आता है और इस तरह, जब तक लागत पर और ज्यादा रियायत (सब्सिडी) न दी जाएगी, खेती में लाभ सिकुड़ जाएगा। बदकिस्मती से यह युद्ध ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब आपूर्ति की कमी के कारण खाद की बाजार कीमतें पहले से बढ़ी हुई थीं।

गौर कीजिए, पश्चिम एशिया के देशों में हमारे बासमती चावल और मसालों जैसे कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। भारत का कृषि उत्पाद निर्यात पहले से ही कमजोर दिख रहा था, क्योंकि साल 2022-23 में 53.1 अरब डॉलर का निर्यात गिरकर 2024-25 में 51.1 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले, यह साल 2013-14 में 43.3 अरब डॉलर से गिरकर 2019-20 में लगभग 30-35 अरब डॉलर रह गया था। अब ये फिर से कमजोर पड़ सकते हैं, जिनसे हमारे किसानों को निर्यात से होने वाले मुनाफे से हाथ धोना पड़ सकता है।

आयात वाली वस्तुओं को देखें, तो खाने के तेल और दाल जैसे कृषि उत्पादों के आयात पर इस युद्ध का असर पड़ेगा। दलहन और तिलहन ऐसी दो मुख्य फसलें हैं, जिनके लिए भारत विदेशी उपज पर निर्भर करता है। भारत खाने के तेल की अपनी जरूरत का आधे से भी ज्यादा हिस्सा आयात करता है और दलहन का लगभग पांचवां हिस्सा। खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव आम तौर पर पेट्रोलियम कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण ही होता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक बताता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में खाने के तेल की कीमतें बढ़ी हैं और जून 2022 के बाद तो ये अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं।

भू-राजनीतिक कमजोरियां कोई नई बात नहीं हैं। ये अचानक भी आ सकती हैं और अनिश्चितता पैदा कर सकती हैं। अभी भारत की प्राथमिकता कृषि कर्म के लिए खाद जैसी जरूरी सामग्रियों की आयात बाधाओं को दूर करने और कीमतों में उतार-चढ़ाव को तुरंत नियंत्रित करने की होनी चाहिए। लागत और निर्यात, दोनों की कीमतें कुछ समय तक अस्थिर रहने की आशंका है। इस दौरान निर्यात पर कोई भी रोक या नियंत्रण कृषि क्षेत्र के मुनाफे को नुकसान पहुंचाएगा।

खाने-पीने की चीजों और खेती-बाड़ी से उत्पादित चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका स्वाभाविक है। इनमें से कुछ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को ‘बेस इफेक्ट’ से समझाया जा सकता है। पिछले एक साल में खेती-बाड़ी से उत्पादित कई चीजों की कीमतों में गिरावट आई है, इसलिए अचानक कीमतों में बढ़ोतरी होगी, तो लोगों को बड़ा बदलाव जैसा लगेगा। हालांकि, यह असर समय के साथ सामान्य हो जाएगा, पर कृषि उत्पादों के व्यापार पर किसी किस्म की रोक घरेलू और निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों की स्थिति को खराब करेगी। कीमतों में स्थिरता मायने रखती है, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा खेती-बाड़ी पर आश्रित है। ऐसे में, अर्थव्यवस्था में कुल मांग को मजबूत करने के लिए किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता का अहम हिस्सा होना चाहिए।

हमें कृषि क्षेत्र में आने वाली कमजोरियों को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की भी जरूरत है। इसके लिए खाद के घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी की जरूरत हो सकती है। यह एक निश्चित तथ्य है कि साल 2014 से उत्पादन बढ़ा है, जबकि उससे पहले के दशक में यह लगभग स्थिर था, लेकिन उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जितना कि उपभोग के लिए जरूरी है।

व्यापार नीति ध्यान देने वाला दूसरा क्षेत्र है। आम तौर पर कृषि उत्पाद का वैश्विक व्यापार होने से चीजों की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलती है, लेकिन वैश्विक व्यापार हमेशा मुक्त नहीं होता है। मोटे तौर पर, ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के साथ भारत के हाल के व्यापार समझौते और अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते से इन देशों को भारतीय बाजार में उतरने का मौका मिल जाएगा, जबकि हमारे किसानों को उनके बाजारों तक पहुंचने का वैसा मौका नहीं मिलेगा।

कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया की जंग से उथल-पुथल हो रहे भू-राजनीतिक परिदृश्य का असर भारतीय किसानों पर नई दिल्ली द्वारा किए जाने वाले नीतिगत बदलावों के अनुरूप पड़ेगा। हालांकि, युद्ध से पैदा हुए बाहरी संकट से भारतीय खेतों को बचाना मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन किसानों की रोजी-रोटी बचाने के लिए घरेलू नीतिगत ढांचे को मजबूत करना सरकार के लिए निश्चित रूप से मुमकिन है और इसे हर हाल में किया ही जाना चाहिए।