भाजपा को अब भी छका रहा दक्षिण

भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण अभियान में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। केरल और तमिलनाडु के हालिया विधानसभा चुनावों में प्रभावशाली छाप न छोड़ पाने से उसके नेताओं-कार्यकर्ताओं में निराशा फैल रही है। चुनाव के कुछ ही दिनों…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण अभियान में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। केरल और तमिलनाडु के हालिया विधानसभा चुनावों में प्रभावशाली छाप न छोड़ पाने से उसके नेताओं-कार्यकर्ताओं में निराशा फैल रही है। चुनाव के कुछ ही दिनों बाद तमिलनाडु में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य में उसके सबसे लोकप्रिय नेता के अन्नामलाई ने राजी-खुशी उससे किनारा कर लिया, उसके बाद कई अन्य नेताओं ने भी सत्तारूढ़ टीवीके का रुख कर लिया। अब कर्नाटक से उसके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही।

तमिलनाडु और केरल में पैठ बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी मुश्किल रहा है, लेकिन कर्नाटक में उसे जिस विरोध का सामना करना पड़ा है, वह निश्चित रूप से उसके लिए एक झटका है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा दक्षिणी राज्य है, जहां वह अपनी सरकार बनाने में सफल रही और यह राज्य उसके लिए दक्षिण भारत का प्रवेश-द्वार साबित हुआ है। इसी तरह, पार्टी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पैठ बनाने में मुश्किलें हो रही हैं। दक्षिण में पार्टी को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन इलाकों में हिंदुत्व या ध्रुवीकरण की राजनीति को बहुत कम पसंद किया जाता है। हालांकि, पार्टी धीरे-धीरे इन राज्यों में आगे बढ़ रही है, पर कर्नाटक को छोड़कर किसी अन्य सूबे में वह स्थिति को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने से बहुत दूर है। ऐसे में, कर्नाटक का नया घटनाक्रम उसके लिए चिंता का सबब होना चाहिए।

दरअसल, दल-बदल, विलय और इस्तीफे की समस्या अब विपक्षी दलों तक सीमित नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी में भी यह घुस गई है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में सबसे पसंदीदा राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरने का जश्न मना रही भाजपा को शायद अब एहसास हो रहा है कि दक्षिण में उसका घर भी खास मजबूत नहीं है। कर्नाटक में उसकी अपनी पार्टी के भीतर भी यह गड़बड़ी फैल चुकी है।

देश भर में ‘ऑपरेशन लोटस’ का सीधा-सा अर्थ समझा जाता है- विपक्ष के चुने हुए सांसदों-विधायकों को साम-दाम-दंड-भेद के जरिये अपनी तरफ मिलाना, मगर दक्षिण के इस राज्य में ‘ऑपरेशन हैंड’ के रूप में एक नई और अप्रत्याशित स्थिति सामने आई है। हालांकि, इन दोनों ऑपरेशनों में अंतर है। जहां एक तरफ देश के बाकी हिस्सों में विपक्षी नेताओं का भाजपा में शामिल होना अप्रिय रणनीति का नतीजा होता है, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की किस्मत भाजपा और एनडीए के अंदरूनी झगड़ों की वजह से चमकी है।

बीते 18 जून को हुए कर्नाटक विधान परिषद के चुनावों में कांग्रेस अपनी सदस्य संख्या के बूते चार सीटें जीतने की क्षमता रखती थी, मगर उसने पांचवीं सीट भी आसानी से हासिल कर ली। जाहिर है, उसे भाजपा और जनता दल (सेकुलर) के विधायकों की क्रॉस-वोटिंग का फायदा मिला। भाजपा ने अपनी तय दो सीटें जीत लीं, मगर इसके बावजूद उसे एक झटका भी लगा। उसे अपनी ही पार्टी के विधायकों से चार वोट कम मिले। जनता दल (एस) के लिए तो यह कहीं ज्यादा बड़ा झटका था। उसका एकमात्र उम्मीदवार हार गया और उसे 14 वोट ही मिल पाए, जबकि विधानसभा में इस पार्टी के 18 विधायक हैं।

जनता दल (एस) ने भाजपा के समर्थन और कांग्रेस विधायकों की क्रॉस-वोटिंग के सहारे यह सीट जीतने का सपना देखा था, मगर जो हुआ, वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। भाजपा और जनता दल (एस), दोनों पार्टियों के विधायकों ने एक-दूसरे का समर्थन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा दिया। जाहिर है, भाजपा के केंद्रीय आलाकमान ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं को आज दिल्ली तलब किया है।

क्रॉस-वोटिंग के अलावा कर्नाटक में भाजपा के साथ जो हुआ और उत्तर भारत में विपक्ष के साथ उसने जो किया, उन दोनों के बीच तुलना करने लायक बहुत कम बातें हैं। कर्नाटक में विधान परिषद के चुनाव थे। मध्य प्रदेश और झारखंड के राज्यसभा चुनावों में जो कुछ हुआ और पश्चिम बंगाल में तृणमूल विधायक व संसदीय दल में टूट और उद्धव की शिवसेना में फूट ने लोगों का ध्यान अधिक खींचा। इन सबमें कर्नाटक की क्रॉस वोटिंग की बात दब गई। वैसे, विपक्ष में और भी टूट-फूट हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 362 सांसदों की जरूरत है, ताकि वह अपने इरादे वाले कानून पारित करा सके। टूट की शिकार आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर और लोभ की वजह से ये नेता पार्टी छोड़ रहे हैं।

कर्नाटक में जो हुआ, वह बिल्कुल अलग मामला था। यहां तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बिना किसी कोशिश के ही एक बड़ा फायदा मिल गया है। अपनी-अपनी पार्टी के राज्य नेतृत्व से नाराज भाजपा-जनता दल (एस) विधायकों ने क्रॉस वोटिंग के कदम उठाए हैं। इनमें भी भारतीय जनता पार्टी का मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। गुटबाजी से जूझ रही पार्टी की राज्य इकाई के नेता प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की बात मानने को तैयार नहीं हैं। विजेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक अपने सदस्यों पर पकड़ मजबूत नहीं बना सके हैं। दरअसल, राज्य भाजपा के बहुत सारे नेता विजेंद्र को ऊपर से थोपा हुआ नेता मानते हैं। भाजपा उत्तरी कर्नाटक से लिंगायत वोट दिलाने के लिए येदियुरप्पा की एहसानमंद है, लेकिन उनके बेटे अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं।

दूसरी ओर, जनता दल (एस) को अंदरूनी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके कुछ सदस्य वोक्कालिगा समुदाय के डीके शिवकुमार के शासन का समर्थन करने के इच्छुक हैं। कुमारस्वामी अपने समर्थकों में जोश नहीं भर पा रहे हैं। जनता दल (एस) के नेता ने सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा व्यक्त की है, मगर भाजपा आश्चर्यजनक रूप से शांत है। विजेंद्र को बाहर करने की मांग के बीच हाईकमान ने ‘समीक्षा’ की बात कही है, मगर भाजपा की दुविधा यह है कि वोक्कालिगा समर्थन अब कांग्रेस के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है, अगर वह येदियुरप्पा को नाराज करने वाला कोई कदम उठाती है, तो उसे लिंगायत वोटों का भी नुकसान होगा। भाजपा के लिए दक्षिण वाकई दुरूह है।